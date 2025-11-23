वयानुसार केस का पांढरे होतात? जाणून व्हाल थक्क!

white Hair Causes : स्त्री असो वा पुरूष केस सर्वांच्याच सौंदर्यामध्ये मोठी भूमिका निभावतात. प्रत्येकाच्या केसांची रचना वेगळी असते. काहीजणांचे केस सरळ आणि लांबसडक असतात तर, काहीजणांचे केस कुरळे असतात. याशिवाय काहीजणांच्या केसांचा नैसर्गिक रंग गडद काळा तर काही जणाच्या केसांचा रंग थोडा तपकीरी असतो. सर्वचजळ त्यांच्या केसांची काळजी घेत असतात कोणी महागडे प्रोडक्ट वापरत असते तर कोणी मोठ्या पार्लरमध्ये ट्रिटमेंट घेतात.
पण कितीही काळजी घेतली तरी वयानुसार केसांचा रंग पांढरा होऊ लागतो आणि ते दिसताना चांगलेही दिसत नाही. यानंतर केस पुन्हा काळे दिसावे यासाठी लोक कृत्रिम रंग वापरत असतात. पण बऱ्याचवेळा यासगळ्यामुळे केसांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. पण केस पांढरे होण्यामागचे खरे कारण तुम्हाला माहीत आहे का? जर नाही तर हा लेख नक्की वाचा.
वाढत्या वयानुसार शरिरात अनेक बदल घडत असतात. केस पांढरे होणे हा त्यातीलच एक भाग आहे. काहीजणांचे केस म्हातारपणात पांढरे होतात तर , काहीजणांचे केस खुप लवरकर पांढरे होऊ लागतात. यामागे अनेक कारणे आहेत. खुप कमी वयात केस पांढरे होण्याचे एक कारण म्हणजे आनुवांशिकता. तुमच्या कु़टुंबात तुमच्या आई-वडिलांचे किंवा भाऊ-बहिणींचे केस लवकर पांढरे होत असतील तर तुमचेही केस लवकर पांढरे होण्याची शक्यता असते. तसेच वृद्धावस्थेत पांढऱ्या होणाऱ्या केसांमागे मेलानिन नावाच्या रंगद्रव्याची मोठी भूमिका असते.
आपल्या केसांना असणारा काळा रंग मेलानिन या रंगद्रव्यामुळे मिळतो. मेलानिन केसांच्या मुळातील मेलानोसायट्स नावाच्या पेशी तयार करण्याचे काम करतो. वय वाढल्यावर या पेशी हळूहळू कमकुवत होऊ लागतात आणि त्यांची मेलानिन तयार करण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे केसांचा नैर्गिक काळा रंग कमी होऊन केस करडे किंवा पांढरे दिसू लागतात. याशिवाय ताण, चुकीचा आहार, झोपेची कमतरता, धूम्रपान, प्रदूषण आणि सूर्यप्रकाश या कारणांनीही केसांमधील मेलानिन कमी होऊ शकतो. तेसच शरिरात व्हिटॅमिन बी12, डी3, कॉपर आणि आयर्न यांची कमतरता दखील केस लवकर पांढरे होण्याची कारणे ठरतात. वयानुसार हार्मोन्समध्ये होणारा बदल आणि शरीरात वाढणारा ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसही केसांच्या रंगावर परिणाम करतो.
केस पांढरे होणे ही पूर्णपणे एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी, योग्य आहार, कमी ताण आणि योग्य हे्र केअर रूटीन ठेवल्यास पांढरे केस येण्याचा वेग काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. यासाठी तुमच्या आहारात
बी12, डी3, कॉपर आणि आयर्न असलेले अन्नपदार्थांचा समावेश करा. दुध, अंडी, दही, शेंगदाणे, काजू, तीळ यांचा समावेश करा. तसेच पालक, मेथी यांसारख्या हिरव्या भाज्या खाणेही फायदेशीर ठरते. केस धुण्यासाठी माईल्ड शॅम्पूचा वापर करा आणि सल्फेट मुक्त उत्पादने वापरण्याचा प्रयत्न करा. केस धुतल्यानंतर किंवा केस धुण्याआधी कढीपत्ता तेल, नारळाचे तेल आणि आमला, शिकाकाई, रिठा, भृंगराज यांसारखे आयुर्वेदीक तत्त्व असलेल्या तेलांनी मसाज करा.
१. प्रश्न: केस लवकर पांढरे होण्याचे सर्वात मोठे कारण काय आहे?
उत्तर: आनुवांशिकता (जर आई-वडील किंवा भावंडांचे केस लवकर पांढरे झाले असतील तर तुमचेही लवकर होण्याची शक्यता जास्त असते) आणि शरीरात मेलानिन तयार करणाऱ्या पेशी लवकर कमकुवत होणे हे मुख्य कारण आहे.
२. प्रश्न: व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे खरंच केस पांढरे होतात का?
उत्तर: होय, व्हिटॅमिन B12, व्हिटॅमिन D3, आयर्न आणि कॉपर यांची कमतरता असल्यास मेलानिनचे उत्पादन कमी होऊन ३०-४० वयातच केस पांढरे होऊ शकतात.
३. प्रश्न: पांढरे केस पुन्हा काळे होऊ शकतात का? नैसर्गिक उपाय काय आहेत?
उत्तर: पूर्णपणे काळे करणे कठीण आहे, पण योग्य आहार (दूध, अंडी, दही, पालक, शेंगदाणे, तीळ), तणाव कमी करणे, पुरेशी झोप आणि कढीपत्ता-नारळ-आमला-भृंगराज तेलाने नियमित मसाज केल्यास पांढरे होण्याचा वेग खूप कमी होऊ शकतो आणि काही प्रमाणात नवे केस काळेही येऊ शकतात.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)