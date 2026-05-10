/Mothers Day 2026: आईंकडून शिकलेली पण आज विसरत जात असलेली आरोग्यदायी सवय आजही येईल कामी!

Happy Mothers Day 2026: लहानपणापासून आई अशा काही गोष्टी नकळतपणे शिकवत असते की त्याचा आजही मोठं झाल्यावर सहज फायदा होतो. यासाठी जास्त मेहनत न घेता आईची शिकवण लक्षात ठेवणं गरजेचं असतं.
Healthy health habits learned from mother: मदर्स डे (Mothers Day 2026 ) आला की आपल्याला अनेक जुन्या आठवणी जाग्या होतात. अशा छोट्या, रोजच्या सवयींच्या, ज्यांचे महत्त्व आपण त्या वेळी पूर्णपणे समजून घेतले नव्हते. विशेषतः अन्नाबाबत, आपल्या अनेक सवयी घरातूनच सुरू झाल्या आणि त्या आपल्या आईंनी नकळत आपल्या आयुष्यात रुजवल्या. विचार केला तर, आज आपण ज्याला “हेल्दी ईटिंग” म्हणतो, ते आपल्याला वेगळ्या संकल्पनेप्रमाणे कधी शिकवलेच गेले नाही. ते फक्त आपल्या वाढीचा एक भाग होता. याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात पराग मिल्क फूड्सचे कार्यकारी संचालक अक्षाली शाह...
शाळेला जाण्यापूर्वी एक ग्लास दूध. जेवणात दही. पोळीवर एक चमचा तूप. या गोष्टींमागे प्रोटीन, गट हेल्थ किंवा चांगले फॅट्स यांचे स्पष्टीकरण नव्हते. त्या फक्त सवयी होत्या. आपल्या आईंचा आग्रह होता, आपण त्यामागचं कारण समजून घेतलं की नाही याची पर्वा न करता. पण आज अनेक वर्षांनंतर ह्याच सवयी पुन्हा समोर येत आहेत. यावेळी वैज्ञानिक आधार आणि नव्या भाषेसह.
उदाहरणार्थ, प्रोटीन, आज ते पोषणातील सर्वात चर्चेचा विषय बनले आहे. फिटनेसप्रेमी असो किंवा काम करणारे व्यावसायिक, सगळेच “प्रोटीन वाढवण्याचा” प्रयत्न करत आहेत. पण गंमत म्हणजे आपल्या आहारात प्रोटीन कधीच नव्हते असे नाही. ते नेहमीच होते, फक्त त्याची जाणीव नव्हती.दूध, दही आणि पनीर हे भारतीय घरांमध्ये अनेक वर्षांपासून मुख्य अन्नपदार्थ राहिले आहेत. बदल झाला आहे तो अन्नामध्ये नाही, तर त्याबद्दलच्या जागरूकतेत. इंडियन मार्केट रिसर्च ब्युरो IMRB च्या अहवालानुसार जवळपास 73 टक्के भारतीय आहारांमध्ये प्रोटीनची कमतरता आहे आणि यामागे मोठे कारण म्हणजे रोजच्या आहारात प्रोटीन कशातून मिळते याची अपुरी समज. हीच जाणीव आणि प्रत्यक्ष सेवन यातील दरी आज बदल घडवते आहे.
आपण आता नकळत सवयींपासून जाणिवपूर्वक निवडींकडे जात आहोत.
पूर्वी जे फक्त दिनचर्येचा भाग होते ते आता उद्देशपूर्ण झाले आहे. लोक लेबल्स वाचतात, पोषणमूल्य तपासतात आणि आपला आहार अधिक संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतात. पण विशेष म्हणजे पारंपरिक अन्नापासून दूर जाण्याऐवजी अनेकजण पुन्हा त्याच्याकडे वळत आहेत, फक्त नव्या दृष्टीकोनातून. या अन्नपदार्थांच्या सेवनामध्येही बदल दिसून येतो. पूर्वी ते ठराविक वेळेच्या जेवणाशी आणि घरच्या स्वयंपाकाशी जोडलेले होते. आज त्याच पोषणाच्या हेतूला नव्या स्वरूपात, जलद, सोयीस्कर आणि आधुनिक जीवनशैलीशी सुसंगत पद्धतीने पाहिले जाते. पण मूळ घटक मात्र तेच राहतात.
इथेच लहानपणीच्या सवयींचे महत्त्व समोर येते.
आपण प्रौढ झाल्यावर कसे खातो हे अनेकदा आपण लहानपणी शिकलेल्या गोष्टींवर अवलंबून असते. दूध पूर्ण पिणे, जेवण चुकवू नये, साधे पण संतुलित अन्न खाणे या सवयी आपल्याबरोबर राहतात. जीवनशैली बदलली तरी या सुरुवातीच्या सवयी आपले निर्णय नकळत मार्गदर्शित करत राहतात.
एका अर्थाने आज आपण जे पाहतो आहोत तो नवा ट्रेंड नाही तर एक पुनरागमन आहे.
आपल्या स्वयंपाकघरात नेहमीच असलेल्या अन्नपदार्थांकडे परतण्याचा प्रवास. एकेकाळी गृहित धरलेल्या सवयींची पुन्हा ओळख. फरक एवढाच की आज आपण त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजतो. आणि कदाचित हाच सर्वात मोठा बदल आहे. आपण काय खातो यात नाही, तर त्याला आपण किती महत्त्व देतो यात. आणि हे ओळखण्यात की या सगळ्या सवयी आपल्याला आपल्या आईंकडून मिळालेल्या आहेत.