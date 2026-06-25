भाजीची ग्रेव्ही पातळ झालीये? घट्ट करण्यासाठी फॉलो करा 'या' 5 सोप्या किचन ट्रिक्स

How to make Thick gravy: कधी कधी भाजी किंवा करी बनवताना नकळत पाणी जास्त पडते आणि ग्रेव्ही खूपच पातळ होते. अशावेळी ती जास्त वेळ आटवली तर भाजीचा रंग, पोत आणि चव यावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र काळजी करण्याची गरज नाही. घरात सहज उपलब्ध असलेल्या काही पदार्थांच्या मदतीने ग्रेव्ही योग्य घट्टपणाची करता येते आणि त्याचा चवीवरही विपरीत परिणाम होत नाही.
कोणताही अतिरिक्त पदार्थ न वापरता ग्रेव्ही घट्ट करायची असेल तर ही युक्ती उपयोगी पडते. ग्रेव्हीतील कांदा, टोमॅटो आणि मसाले असलेला थोडा भाग वेगळा काढा. तो मिक्सरमध्ये बारीक वाटून पुन्हा ग्रेव्हीत मिसळा. यामुळे मूळ चव कायम राहते आणि ग्रेव्ही नैसर्गिकरित्या घट्ट होते.
राजमा, छोले किंवा मसालेदार भारतीय करींसाठी हा उपाय विशेष प्रभावी आहे. थोडे बेसन कोरडे भाजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घालून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट ग्रेव्हीत मिसळल्यास ती घट्ट होतेच, शिवाय पदार्थाला अधिक भरदार चवही मिळते. मात्र कच्चे बेसन वापरणे टाळा.
घरात सहज मिळणारा बटाटा देखील या समस्येवर उत्तम उपाय ठरू शकतो. एक उकडलेला बटाटा चांगला मॅश करून किंवा किसून ग्रेव्हीत मिसळा. बटाट्यातील नैसर्गिक स्टार्च अतिरिक्त पाणी शोषून घेतो आणि ग्रेव्हीला योग्य टेक्स्चर मिळवून देतो.
शाही पनीर, मखनी किंवा इतर रिच ग्रेव्हीच्या पदार्थांसाठी हा उपाय उत्तम आहे. काजू किंवा खरबूजाच्या बिया काही वेळ कोमट पाण्यात भिजवून त्यांची बारीक पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट ग्रेव्हीत घातल्याने ती घट्ट तर होतेच, पण त्याचबरोबर रेस्टॉरंटसारखी क्रीमी चव आणि पोतही मिळतो.
ग्रेव्ही पटकन घट्ट करण्यासाठी कॉर्नफ्लोअर हा सर्वात सोपा पर्याय मानला जातो. एक चमचा कॉर्नफ्लोअर थोड्या थंड पाण्यात मिसळून गुठळ्या नसलेले मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण उकळणाऱ्या ग्रेव्हीत हळूहळू घाला आणि सतत ढवळत राहा. काही मिनिटांत ग्रेव्हीला छान घट्टपणा येईल. विशेष म्हणजे कॉर्नफ्लोअरची चव जवळपास जाणवत नाही.
कॉर्नफ्लोअर, बेसन किंवा इतर घटक वापरताना ते एकदम जास्त प्रमाणात घालू नका. थोडे-थोडे करून घातल्यास ग्रेव्हीचा घट्टपणा नियंत्रित करता येतो. अन्यथा ती गरजेपेक्षा जास्त घट्ट होऊन पदार्थाचा पोत बदलू शकतो.