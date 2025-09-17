अंड खराब झालंय हे ओळखणं अगदी सोपं, फक्त लक्षात ठेवा या 11 गोष्टी...

Kitchen Tips How To Check Egg Freshness: प्रथिनं, जीवनसत्त्वं आणि क्षार यांचा पुरेपूर साठा असणारा आणि आहारात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणारा एक घटक म्हणजे अंड. नाश्त्यापासून ते अगदी जेवण, किंवा घाईघाईत असताना पोट भरीचं उत्तम साधन म्हणूनही अंड खाण्यालाच अनेक मंडळी प्राधान्य देतात. वजन वाढवण्यापासून ते कमी करण्यापर्यंतच्या प्रवासातही हे अंड साथ सोडत नाही बरं.
अशा या अंड्याचा ताजेपणा नेमका ओळखायचा तरी कसा? बऱ्याचदा दुर्लक्ष झाल्यास घरात, फ्रिजमध्ये अंडी तशीच पडून राहतात आणि ती खराब झाली आहेत हे लक्षात न आल्यानं त्यांचं सेवन केलं जातं. सरतेशेवटी अन्नातून होणारी विषबाधा आणि तत्सम प्रकार शरीरावर आघात करून रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम करतात. यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं.
अंड्याची एक्सपायरी डेट- जर अंडी कार्टनमध्ये खरेदी करत असाल तर त्यावर sell by, use by अशा शब्दांमध्ये अंड्याची एक्स्पायरी डेट अर्थात ती वापरण्याची शेवटची तारीख दिली जाते.
अंड्याचं कवच- अंड्याच्या कवचाला स्पर्श केल्यास ते चिकट भासल्यास त्यात बॅक्टेरिया असल्याचं समजून जावं. कवचाला तडे गेल्यास अनेकदा बॅक्टेरिया अंड्यात शिरकाव करतात आणि ते खराब होण्यास सुरुवात करतं.
कवचावर पावडरसारखा पदार्थ- अंड्याच्या कवचावर पावडर किंवा साधारण बुरशीसारखा पदार्थ दिसल्यास त्यामध्ये Penicillium किंवा हानिकारक घटक असल्याचं स्पष्ट होतं.
पाण्यात तरंगतं अंड- एका वाडग्यात पाणी घेऊन त्यात अंड खाली बसल्यास ते चांगलं आहे हे कळतं. तर, अंड पाण्यावर तरंगलं तर ते खराब आहे हे लक्षात येतं.
पांढरा भाग अतिशय पातळ असणं- अंड्याचा पांढरा भाग सहसा घट्ट असतो. मात्र फोडताच हा पांढरा द्रव्य पाण्यासारखा असल्यास अंड जुनं असल्याचं लक्षात घ्या.
दुर्गंधी - ताज्या अंड्यातून कोणतीही दुर्गंधी येत नसून, अंड फोडल्यानंतर जर सल्फरसारखी दुर्गंधी आल्याल ते खराब झाल्याची बाब लक्षात घ्या.
अंड्याचा पांढरा भाग वेगळ्या रंगात दिसणं- अंड्यातील पांढरा भाग हा कायम पारदर्शक असणं गरजेचं असून, त्यामध्ये जर हिरवा आणि गुलाबी रंग दिसल्यास त्यात बॅक्टेरियाचा शिरकाव झाल्याची बाब समोर येते.
पिवळा बलक फिकट असणं- अंड्यातील पिवळा भाग जर गडद पिवळा नसून तो फिक्या पिवळ्या रंगाचा असेल तर, ते अंड खाण्यायोग्य नाही ही बाब लक्षात घ्या.
अंड हातात घेऊन पाहा..- अंड हातात घेत ते हलवून पाहिल्यास त्यातून विचित्र आवाज आल्यास त्यामध्ये वायूचा शिरकाव होऊन ते नासलं आहे हे लक्षात घ्या.
अखेरचा उपाय...- जर विजेरीच्या उजेडात अंड्याच्या आत एक मोठी हवेची पिशवी दिसली तर ते अंड जुनं आहे हे ओळखा.
शरीरासाठी अंड्यातील पोषक तत्त्वं अतिशय फायद्याची असली तरीही तेच अंड जुनं असल्यास शरीराचं नुकसानही करु शकतं. त्यामुळं ही बाब कायम लक्षात ठेवा.
(वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खाजतरमा करत नाही.)
अंडी ताजी आहेत की नाही हे कसे ओळखावे?
पाणी चाचणी करा: अंडे खाली बसले तर ताजे, तरंगले तर खराब. तसेच, कवच, रंग आणि गंध तपासा.
एक्सपायरी डेट का महत्त्वाची आहे?
कार्टनवरील "sell by" किंवा "use by" तारीख अंडी वापरण्याची अंतिम मुदत दर्शवते, ज्यामुळे खराब अंडी वापरण्याचा धोका टाळता येतो.
खराब अंड्याचे सेवन केल्यास काय होऊ शकते?
अन्नविषबाधा, पोटदुखी, उलट्या किंवा रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो