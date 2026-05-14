/डायबिटीज असेल तर, पोहे खाऊ नयेत? असं केल्यास खरंच Blood Sugar Level वाढते?

Should Diabetics Eat Poha or Not: दिवसाची सुरुवात करताना अनेक मंडळी न्याहारी म्हणून काही ठराविक पदार्थांनाच प्राधान्य देतात. यामध्ये पोह्यांचा सर्रास समावेश असतो. पण, त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो पाहा.
Should Diabetics Eat Poha or Not: ब्रेकफास्ट (Breakfast) किंवा न्याहारीचा विषय निघाला, की अनेकांनाच काही ठराविक पदार्थच पसंतीस पडतात. भारतामध्ये अनेकांच्याच आवडीच्या ब्रेकफास्टमध्ये येणारा एक पदार्थ म्हणजे, कांदेपोहे. पोह्यांपासून बनवलेल्या विविध पदार्थांचा आणि त्यातही कांदेपोह्यांचा ब्रेकफास्टमध्ये अनेकदा समावेश केला जातो. चवीनं हा पदार्थ खाल्लासुद्धा जातो, पण सध्या असे अनेक रील व्हायरल होत आहेत जिथं पोहे खाल्ल्यानं रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढतं असा दावासुद्धा केला जात आहे. पण, पोहे खायचेच नाहीत?
पांढऱ्या पोह्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजेच GI 55 ते 70 दरम्यान असतो. ज्यामुळं फक्त पोहेच खाल्ल्यास डायबिटीज रुग्णांच्या आरोग्यावर त्याचे परिणाम होऊ शकतो. काही निरीक्षणांनुसार 38-64 इतका पोह्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स असल्याचं सांगण्यात येतं. लक्षात घ्या पोह्यांच्या सेवनाचा थेट प्रभाव हा ते नेमके कसे बनवण्यात आले आहेत इथपासून त्यांचं सेवन किती प्रमाणात केलं जात आहे यावर अवलंबून असतं.
तांदळापासून बनणाऱ्या भातापेक्षा पोहे उत्तम पर्याय आहेत. मात्र, हे लो-GI फूड या श्रेणीत येत नाही. पोह्यांच्या सेवनानं रक्तातील साखरेचं प्रमाणं हळुहळू वाढतं कारण त्याचा मूळ स्त्रोतच तांदूळ असून यामध्ये कार्बोदकांचं प्रमाण अधिक आहे तर, तंतूमय घटकांचं प्रमाण कमी आहे. पोहे तुलनेनं लवकर पचतात आणि त्याचं रुपांतर ग्लूकोजमध्ये होतं. अधिक प्रमाणात पोह्यांच्या सेवनानं रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढू शकतं.
आता राहिला मुद्दा मधुमेह अर्थात डायबिटीज असणाऱ्यांनी पोहे खावेत की खाऊ नयेत? तर तज्ज्ञ सांगतात Diabetes रुग्ण पोहे खाऊ शकतात मात्र, तेसुद्धा योग्य प्रमाणात. बहुतांश डायबेटोलॉजिस्ट आणि न्यूट्रिशनिस्ट अर्थात आहार तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार पोहे 'डायबिटीज फ्रेंडली' आहेत, मात्र तेव्हाच जेव्हा त्यांचं सेवन प्रमाणात केलं जाईल. मधुमेह असणारे रुग्ण 1 वाटी (50-80g पोहे) खाऊ शकतात. यामध्ये भरपूर भाज्या वापरल्यास पोहे आरोग्यदायी करता येतात आणि त्यांच्यातील GI कमी होतं.
आहारतज्ज्ञ म्हणतात की पोह्यांमध्ये फॅट आणि प्रोटीन मिसळल्यासही त्याची पोषकता वाढवता येते. उदाहरणार्थ शेंगदाणे, दही, ताक, पनीर, अंड, चणे यांच्या वापरानं पोहे अधिक आरोग्यदायी करता येतात.
(वरील माहिती सामान्य आणि उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)