CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Fridge Settings: तुमच्या फ्रिजच हे सिक्रेट बटन करेल तुमचं वीज बिल कमी! कसं? जाणून घ्या

Fridge Settings: तुमच्या फ्रिजच 'हे' सिक्रेट बटन करेल तुमचं वीज बिल कमी! कसं? जाणून घ्या

Electricity Saving Tips: तुमच्या रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिजमध्ये एक छोटेसे, लपलेले बटण आहे जे तुमचे विजेचे बिल कमी करू शकते. ते कसे काम करते, या लहान बटणाचा उद्देश काय आहे? याबद्दल  जाणून घ्या...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 26, 2026, 03:38 PM IST
Fridge Settings: तुमच्या फ्रिजच 'हे' सिक्रेट बटन करेल तुमचं वीज बिल कमी! कसं? जाणून घ्या
Photo Created by AI

Hidden Secret Fridge Button for Temperature Settings: आजकाल अगदी प्रत्येक घरात मग ते छोटं असू किंवा मग मोठं फ्रिज हा असतोच! किचनमधलं हे उपकरण खूप उपयोगी आहे. यामुळे अन्न खराब होण्यापासून वाचते. अनेक दिवस यामध्ये गोष्टी नीट राहतात.  आपल्या किचनमधील फ्रिज हे असं उपकरण आहे जे वर्षभर सतत चालू असतं. उन्हाळा, हिवाळा किंवा पावसाळा, अन्न ताजं ठेवण्यासाठी आपण त्यावर अवलंबून असतो. पण सतत 24 तास चालू असल्यामुळे घरातील वीज वापरात त्याचा मोठा वाटा असतो. अनेकांना माहिती नसते की, फ्रिजमधील काही छोटे सेटिंग बदल करून आपण वीजेचा वापर कमी करू शकतो, तेही अन्नाच्या गुणवत्तेवर परिणाम न करता. चला तर मग जाणून घेऊयात असं कोणतं बटन आहे ज्यामुळे फायदा होणार आहे. 

कोणतं बटन ठरेल फायदेशीर? 

तर आपल्या फ्रिजमध्ये किंवा वरच्या बाजूला एक तापमान सेटिंगचं छोटं बटन असतं. या बटणांमधला छोटा बदल, मोठी बचत करतं.  बहुतेक फ्रिजमध्ये तापमान नियंत्रित करण्यासाठी 1 ते 5 किंवा 1 ते 6 पर्यंतचे लेव्हल असतात. उन्हाळ्यात कूलिंग जास्त ठेवणे (4–5) गरजेचे असते. पण हिवाळ्यात किंवा थंड हवामानात कमी लेव्हल (1–3) पुरेसा ठरतो. योग्य तापमान साधारण 1.7°C ते 3.3°C दरम्यान ठेवले, तर अन्न ताजं राहतं आणि विजेचा वापरही कमी होतो. फ्रिजमध्ये कमी सामान असेल तर कूलिंग कमी ठेवा, आणि जास्त सामान असल्यास थोडं वाढवा, यामुळे ऊर्जा वाया जाणार नाही.

‘डीफ्रॉस्ट’ बटणाचा योग्य वापर करा 

फ्रिजमध्ये एक महत्त्वाचा पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा पर्याय म्हणजे डीफ्रॉस्ट बटण. जर फ्रीजरमध्ये जास्त बर्फ साचला असेल, तर हे बटण वापरल्याने बर्फ वितळतो आणि कंप्रेसरवरील ताण कमी होतो. परिणामी, फ्रिज कमी ऊर्जा वापरतो आणि वीज बिलात बचत होते.

फ्रीजरसाठी योग्य सेटिंग कशी करायची? 

जर तुम्ही मासे किंवा इतर ताजं अन्न जास्त प्रमाणात साठवत असाल, तर फ्रीजरचं तापमान सुमारे -18°C ठेवणं योग्य ठरतं. यामुळे अन्न जास्त काळ सुरक्षित राहते.

वीज बचतीसाठी आणखी काही सोप्या टिप्स फॉलो करा 

  • फ्रिज योग्य ठिकाणी ठेवा: भिंतीपासून थोडं अंतर ठेवा, जेणेकरून हवा मोकळेपणाने फिरू शकेल.
  • उष्णतेपासून दूर ठेवा: गॅस, ओव्हन किंवा मायक्रोवेवजवळ ठेवू नका.
  • दरवाजा वारंवार उघडू नका: जास्त वेळ उघडा ठेवल्यास थंड हवा बाहेर जाते आणि फ्रिजला जास्त मेहनत करावी लागते.
  • योग्य भांडी वापरा: काच किंवा सिरेमिक कंटेनर वापरल्यास थंडावा टिकून राहतो.
  • नियमित साफसफाई करा: दर 1–3 महिन्यांनी साफसफाई केल्यास फ्रिजची कार्यक्षमता वाढते आणि वीज कमी लागते.

फ्रिजमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज नाही. फक्त काही लहान सवयी आणि योग्य सेटिंग्स वापरून तुम्ही सहजपणे वीजेचा खर्च कमी करू शकता.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

