Fridge Settings: तुमच्या फ्रिजच 'हे' सिक्रेट बटन करेल तुमचं वीज बिल कमी! कसं? जाणून घ्या

Hidden Secret Fridge Button for Temperature Settings: आजकाल अगदी प्रत्येक घरात मग ते छोटं असू किंवा मग मोठं फ्रिज हा असतोच! किचनमधलं हे उपकरण खूप उपयोगी आहे. यामुळे अन्न खराब होण्यापासून वाचते. अनेक दिवस यामध्ये गोष्टी नीट राहतात. आपल्या किचनमधील फ्रिज हे असं उपकरण आहे जे वर्षभर सतत चालू असतं. उन्हाळा, हिवाळा किंवा पावसाळा, अन्न ताजं ठेवण्यासाठी आपण त्यावर अवलंबून असतो. पण सतत 24 तास चालू असल्यामुळे घरातील वीज वापरात त्याचा मोठा वाटा असतो. अनेकांना माहिती नसते की, फ्रिजमधील काही छोटे सेटिंग बदल करून आपण वीजेचा वापर कमी करू शकतो, तेही अन्नाच्या गुणवत्तेवर परिणाम न करता. चला तर मग जाणून घेऊयात असं कोणतं बटन आहे ज्यामुळे फायदा होणार आहे.
तर आपल्या फ्रिजमध्ये किंवा वरच्या बाजूला एक तापमान सेटिंगचं छोटं बटन असतं. या बटणांमधला छोटा बदल, मोठी बचत करतं. बहुतेक फ्रिजमध्ये तापमान नियंत्रित करण्यासाठी 1 ते 5 किंवा 1 ते 6 पर्यंतचे लेव्हल असतात. उन्हाळ्यात कूलिंग जास्त ठेवणे (4–5) गरजेचे असते. पण हिवाळ्यात किंवा थंड हवामानात कमी लेव्हल (1–3) पुरेसा ठरतो. योग्य तापमान साधारण 1.7°C ते 3.3°C दरम्यान ठेवले, तर अन्न ताजं राहतं आणि विजेचा वापरही कमी होतो. फ्रिजमध्ये कमी सामान असेल तर कूलिंग कमी ठेवा, आणि जास्त सामान असल्यास थोडं वाढवा, यामुळे ऊर्जा वाया जाणार नाही.
फ्रिजमध्ये एक महत्त्वाचा पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा पर्याय म्हणजे डीफ्रॉस्ट बटण. जर फ्रीजरमध्ये जास्त बर्फ साचला असेल, तर हे बटण वापरल्याने बर्फ वितळतो आणि कंप्रेसरवरील ताण कमी होतो. परिणामी, फ्रिज कमी ऊर्जा वापरतो आणि वीज बिलात बचत होते.
जर तुम्ही मासे किंवा इतर ताजं अन्न जास्त प्रमाणात साठवत असाल, तर फ्रीजरचं तापमान सुमारे -18°C ठेवणं योग्य ठरतं. यामुळे अन्न जास्त काळ सुरक्षित राहते.
फ्रिजमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज नाही. फक्त काही लहान सवयी आणि योग्य सेटिंग्स वापरून तुम्ही सहजपणे वीजेचा खर्च कमी करू शकता.