त्वचेवरील पुरळांचा तुमच्या उशीशी काय संबंध? एक थेंबही पाणी न वापरता...

How to clean pillows without using water: "उशीचे कव्हर कितीही वेळा धुतले तरी उशीचा येणारा कुबट वास जातच नाही" अशी तक्रार प्रत्येक गृहिणीची असते. पण उशी स्वच्छ करण्यासाठी फक्त उशीचे कव्हर नाही तर, उशीच्या आतील कापूस स्वच्छ करणे अधिक आवश्यक आहे. अस्वच्छ उशीमुळे त्वचेवर आणि केसांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. उशी स्वच्छ करण्याचे काम खुपच कठीण असू शकते. तो कापूस धुणे, उन्हात सुकवणे, नंतर उशीमध्ये भरणे, उशीचा काठ शिवणे ही सर्व प्रक्रिया खुपच वेळ खाऊ असते. तसेच भरपूर पाण्याचा वापर होतो, कापूस पाण्यात धुतल्यामुळे अनेकदा त्यातील मऊपणा कमी होतो, गुणवत्ता खराब होऊ शकते.यावर उपाय म्हणून आम्ही तुम्हाला काही सोप्या घरगुती टिप्स सांगणार आहोत. ज्या उशी स्वच्छ करण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरतील.
अनेकदा उश्यांमध्ये धूळ आणि घाण साचते. झोपताना डोके आणि एका बाजूचा गाल उशीवर असतो. झोपताना तुमच्या चेहऱ्यावरील तेल, घाम आणि केसांमधील तेल उशीवर लागते. जर उशी स्वच्छ नसेल तर, हेच तेल आणि बॅक्टेरिया पुन्हा तुमच्या त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जातात. ज्यामुळे चेहऱ्यावर पिपंल्स किंवा पुरळ येतात. तसेच इन्फेक्शन होऊन त्वचेला खास सुटणे किंवा 'एक्झिमा' सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. उशीतील घाण आणि घाम यामुळे केसांच्या मुळांशी ओलावा आणि बॅक्टेरिया साचल्याने केसात कोंडा होणे, केस गळणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. शिवाय अनेकांना सकाळी उठल्या-उठल्या शिंका येतात किंवा नाक चोंदल्यासारखे वाटते. याचे मुख्य कारण उशीमध्ये साचलेली धुळच आहे. म्हणूनच उशा स्वच्छ असणे अत्यावश्यक आहे.
1. व्हॅक्यूम क्लिनरचा वापर करा: जर तुमच्याकडे हँड व्हॅक्यूम क्लिनर असेल तर त्याच्या लहान ब्रशचा वापर करून उशीवर फिरवा. यामुळे उशीमधील सगळी धुळ व्हॅक्यूम क्लिनरच्या आत खेचली जाईल.
2. बेकिंग सोडा: उशीतून येणारा कुबट वास घालवण्यासाठी आणि बॅक्टेरिया नष्ट करण्यासाठी बेकिंग सोडा हा एक उत्तम पर्याय आहे. यासाठी उशीवर थोड्याप्रमाणात बेकिंग सोडा शिंपडा, 15 ते 20 मिनिटे तसंच राहू द्या. नंतर ब्रशने किंवा व्हॅक्यूम क्लिनरने स्वच्छ करा.
3. उन्हात वाळवा: हा एक जुना पण सर्वात प्रभावी उपाय आहे. जास्तीत-जास्त 2 ते 3 तास उशी तीव्र उन्हात ठेवून वाळवा. उन्हामुळे उशीतील आर्द्रता निघून जाते आणि त्यातील जंतू नष्ट होतात. तसेच चपटी झालेली उशी पुन्हा फुगीर होते.
4. हाताने झटका: दररोज किंवा दोन दिवसांतून एकदा उशी हाताने झटका. किंवा एखाद्या काठीने हलकी झटकल्यास त्यातील धूळ बाहेर पडते.