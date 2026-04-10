  • जुळी मुलं कशी जन्माला येतात? काही एकमेकांची कार्बन कॉपी तर काही पूर्ण वेगळी का दिसतात?; विज्ञानाने उलगडलं रहस्य!

जुळी मुलं कशी जन्माला येतात? काही एकमेकांची कार्बन कॉपी तर काही पूर्ण वेगळी का दिसतात?; विज्ञानाने उलगडलं रहस्य!

Twins Born Science: प्रत्येक महिन्यात स्त्रीच्या शरीरात अंडाशयातून एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अंडी तयार होतात. जेव्हा पुरुषाचे शुक्राणू या अंड्याशी मिसळतात, तेव्हा त्यापासून एक नवीन पेशी तयार होते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 02:42 PM IST
जुळी मुलं कशी जन्माला येतात? काही एकमेकांची कार्बन कॉपी तर काही पूर्ण वेगळी का दिसतात?; विज्ञानाने उलगडलं रहस्य!
जुळ्या मुलांच्या जन्माचं रहस्य

Twins Born Science: काही जुळी मुले एकमेकांचे अगदी प्रतिरूप असतात, तर काहींचे चेहरे एकदम वेगळे दिसतात. हे सगळे त्यांच्या तयार होण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते. मातेच्या गर्भात घडणारी ही घटना निसर्गाची एक आश्चर्यकारक देणगी आहे. एकाच वेळी जन्मलेले दोन बाळ एकसारखे का किंवा वेगळे का दिसतात? असा प्रश्न गर्भावस्थेत अनेकदा आई-वडील आणि कुटुंबीयांना पडतो. यामागे जीवशास्त्राची एक स्पष्ट प्रक्रिया आहे, जी आपण सोप्या शब्दांत समजून घेऊया. 

अंडाशयातून अंडे तयार होणे आणि फलन प्रक्रिया

प्रत्येक महिन्यात स्त्रीच्या शरीरात अंडाशयातून एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अंडी तयार होतात. जेव्हा पुरुषाचे शुक्राणू या अंड्याशी मिसळतात, तेव्हा त्यापासून एक नवीन पेशी तयार होते, जिला ‘झायगोट’ म्हणतात. ही पेशी वेगाने विभागली जाते आणि गर्भाशयात स्थिर होऊन वाढू लागते. यासाठी प्लेसेंटा नावाची एक विशेष रचना तयार होते, जी बाळाला अन्न आणि ऑक्सिजन पुरवते. ही मूळ प्रक्रिया समजली की, जुळ्या मुलांचा जन्म कसा होतो? हे सहज लक्षात येते. एका अंड्यापासून किंवा दोन अंड्यांपासून दोन बाळे तयार होऊ शकतात.

दोन वेगळ्या अंड्यांमधून जन्म

फ्रेटरनल जुळी मुले म्हणजे ‘द्विअंडकी जुळी मुले’. जेव्हा एकाच महिन्यात दोन वेगळी अंडी अंडाशयातून बाहेर पडतात आणि प्रत्येकाला वेगळे शुक्राणू फलित करतात, तेव्हा ही दोन स्वतंत्र झायगोट तयार होतात. यांचे जनुक वेगवेगळे असल्याने चेहरे, व्यक्तिमत्त्व आणि लिंगही वेगळे असू शकते. हे जुळी मुले सामान्य भावंडांसारखेच असतात, फक्त ते एकाच वेळी जन्मलेले असतात. यामुळे ते कधी एकसारखे दिसत नाहीत. ही प्रक्रिया सामान्यपणे घडते आणि यात कोणतीही अनोखी घटना घडत नाही.

एकाच अंड्यापासून दोन प्रतिरूप

आयडेंटिकल जुळी मुले म्हणजे ‘एकअंडकी जुळी मुले’. यात एकच झायगोट तयार होतो, पण सुरुवातीच्या काळात तो दोन समान भागांत विभागला जातो. प्रत्येक भाग स्वतंत्र गर्भात वाढतो. दोघांचे जनुक पूर्णपणे एकसारखे असल्याने चेहरे, केस, डोळे आणि लिंगही नेहमी एकच असते. ते एकमेकांचे अगदी कार्बन कॉपीसारखे दिसतात. ही विभागणी किती लवकर होते? यावर त्यांचे प्लेसेंटा आणि गर्भाशयातील स्थान अवलंबून असते. म्हणूनच ते एकमेकांशी इतके जुळलेले असतात.

जुळी मुले होण्याची शक्यता कधी वाढते?

कधीकधी एका महिन्यात दोन किंवा अधिक अंडी तयार होतात, याला ‘सुपरओव्ह्युलेशन’ म्हणतात. यामुळे फ्रेटरनल जुडव्यांची संख्या वाढते. वय वाढणे, हार्मोन्सचा प्रभाव, कुटुंबात पूर्वी जुळी मुले असणे किंवा फर्टिलिटी उपचार घेणे यामुळे ही शक्यता अधिक होते. काही स्त्रियांमध्ये नैसर्गिकरित्या अनेक अंडी तयार होतात. अशा प्रकारे जुळ्या मुलांचा जन्म हा कधी नैसर्गिक तर कधी वैद्यकीय मदतीने घडतो. हे घटक समजले की, जुळी मुले का होतात याचे उत्तर मिळते.

दुर्मिळ प्रकार कोणते?

काही अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये एक झायगोट पूर्णपणे विभागला जात नाही, त्यामुळे दोन गर्भ एकमेकांशी शारीरिकरित्या जोडलेले राहतात. यांना ‘कंजॉइन्ड ट्विन्स’ म्हणतात. यात शस्त्रक्रियेची गरज भासते. दुसरा प्रकार म्हणजे ‘पॅरासिटिक ट्विन्स’, ज्यात एक गर्भ पूर्ण विकसित होतो आणि दुसरा अपूर्ण राहून पहिल्यावर अवलंबून राहतो. हे दोन्ही प्रकार वैद्यकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आणि दुर्मिळ असतात. निसर्गाची ही सर्व प्रक्रिया समजल्याने जुळ्या मुलांच्या जन्माचे आश्चर्य अधिक स्पष्ट होते.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

