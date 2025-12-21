English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Relationship Tips : मला माझ्या पार्टनरसोबत ब्रेकअप करायचंय? ठेच न लागू देता 'हे' नातं 5 टिप्सच्या मदतीने हळूवारपणे संपवा

Tips to Do Breakup with Partner: नातं टिकवणं हे जितकं महत्त्वाचं असतं. तितकंच महत्त्वाचं अनेकदा नातं संपवणं असतं. नातं ज्या हळूवारपणे टिकवतो अगदी तसंच त्यामधून बाहेर पडताना देखील अगदी सहज कुणालाही न दुखावता बाहेर पडणे आवश्यक असतं. या 5 टिप्सच्या मदतीने ते फॉलो करा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 05:09 PM IST
आजकाल नातेसंबंध सांभाळणे कठीण होत चालले आहे. कधीकधी, नात्यातील ताण, तणाव आणि विषारीपणा इतका तीव्र होतो की ब्रेकअप हा एकमेव पर्याय वाटतो. नातेसंबंध संपवणे सोपे नसले तरी, परिस्थिती पाहता ते टिकवून ठेवणे आणखी आव्हानात्मक असू शकते. अशा परिस्थितीत, मनात येणारा एकच प्रश्न येतो तो म्हणजे, "मी माझ्या जोडीदाराशी कसे ब्रेकअप करू?" म्हणून, आज आपण पाच सोप्या टिप्स शेअर करणार आहोत ज्यांचे पालन करून तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला दुखापत न करता तुमचे नाते संपवू शकता.

१. थेट संवाद साधा
जर तुम्ही ब्रेकअप करण्याचा विचार केला असेल, तर नेहमी तुमच्या जोडीदाराशी समोरासमोर बोला. सार्वजनिकरित्या बोलल्याने समोरच्या व्यक्तीला दुखापत होऊ शकते. संवाद साधताना, तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा आणि तुमचे विचार स्पष्टपणे व्यक्त करा.

२. भांडणे टाळा
ब्रेकअप दरम्यान दुःखी होणे अगदी सामान्य आहे. यावेळी तुम्हाला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला राग येऊ शकतो, परंतु संघर्ष टाळण्यासाठी परिस्थिती सकारात्मक पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न करा. वेदना जाणवा आणि ती व्यक्त करा, पण कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलू नका.

३. तुमच्या जोडीदाराचा अनादर करू नका
ब्रेकअपनंतर कधीही तुमच्या जोडीदाराचा अनादर किंवा अपमान करू नका. लक्षात ठेवा, नातेसंबंध संपण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचे तुमच्या आयुष्यात एक विशेष स्थान होते. म्हणून नेहमी आदराने आणि संवेदनशीलतेने निरोप घ्या.

४. तुमच्या जोडीदाराचे काळजीपूर्वक ऐका
जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी ब्रेकअप करता तेव्हा फक्त तुमचे मत किंवा विचार व्यक्त करून संभाषण संपवू नका. तुमच्या जोडीदाराला नेहमी बोलण्याची संधी द्या आणि त्यांचे विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. हे वर्तन तुमची परिपक्वता दर्शवते.

५. ब्रेकअपनंतर स्वतःवर लक्ष केंद्रित करा
ब्रेकअपच्या वेदनातून सावरणे हे प्रत्यक्ष प्रक्रियेपेक्षा खूप कठीण आहे. पुढे जाण्यासाठी, दुसऱ्या नात्यात येण्याऐवजी, स्वतःवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात करा. तुमच्या आरोग्यावर, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करा. हे तुम्हाला भूतकाळ विसरून पुढे जाण्यास मदत करेल.

