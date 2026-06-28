/वर्षभर जमिनीखाली कसे जगतात बेडूक? पावसाळ्यात अचानक कुठून येतात? निसर्गातील अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य!

पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळताच शेत, ओढे, रस्त्यांच्या कडेला आणि बागांमध्ये बेडकांचा आवाज घुमू लागतो. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत त्यांचा मागमूसही नसतो, त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की हे बेडूक अचानक कुठून येतात? प्रत्यक्षात ते अचानक निर्माण होत नाहीत. वर्षभर ते विशिष्ट ठिकाणी सुरक्षित राहतात आणि वातावरण अनुकूल झाल्यानंतर बाहेर पडतात. त्यांच्या जीवनचक्रामागे विज्ञानातील अनेक रंजक गोष्टी दडलेल्या आहेत.
बेडकांची त्वचा अतिशय नाजूक आणि ओलसर असते. उन्हाळ्यात उष्णता वाढल्यास त्यांच्या शरीरातील पाणी वेगाने कमी होऊ शकते. त्यामुळे ते जमिनीखाली बिळे करून, दगडांच्या फटींमध्ये, झाडांच्या मुळांजवळ किंवा चिखलाच्या थराखाली आश्रय घेतात. काही प्रजाती अनेक आठवडे किंवा महिन्यांपर्यंत अशाच सुरक्षित ठिकाणी निष्क्रिय अवस्थेत राहतात. या अवस्थेला 'एस्टिव्हेशन' (Summer Dormancy) असे म्हटले जाते.
पावसामुळे वातावरणातील आर्द्रता वाढते, तापमान कमी होते आणि पाण्याचे स्रोत उपलब्ध होतात. या बदलांची जाणीव बेडकांना त्यांच्या संवेदनक्षम त्वचेच्या माध्यमातून होते. अनुकूल वातावरण निर्माण होताच ते जमिनीखालून बाहेर येतात. त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच मोठ्या संख्येने बेडूक दिसू लागतात. हे अचानक घडत असले तरी त्यामागे निसर्गाचा निश्चित जैविक क्रम असतो.
पावसाळ्यात तलाव, डबकी आणि ओढ्यांमध्ये पाणी साचल्याने बेडकांसाठी अंडी घालण्यास योग्य वातावरण तयार होते. नर बेडूक मोठ्या आवाजात ओरडून मादीला आकर्षित करतात. त्यानंतर मादी पाण्यात अंडी घालते. या अंड्यांतून टॅडपोल (बेडकांची पिल्ले) बाहेर येतात. काही आठवड्यांत त्यांचे पाय विकसित होतात, शेपूट कमी होते आणि ते पूर्ण वाढ झालेल्या बेडकांमध्ये रूपांतरित होतात.
बेडूक हे केवळ पावसाचे प्रतीक नाहीत, तर पर्यावरणासाठी अत्यंत उपयुक्त जीव आहेत. ते डास, माश्या, कीटक आणि शेतीतील अनेक हानिकारक किडी खातात. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या कीटकांचे प्रमाण नियंत्रणात राहते. याशिवाय बेडूक हे साप, पक्षी आणि इतर वन्यजीवांचे अन्नही आहेत. त्यामुळे अन्नसाखळी आणि जैवविविधतेचा समतोल राखण्यात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान असते.
उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यावर आणि पाणी आटल्यावर बेडूक जमिनीखाली बिळे करून किंवा ओलसर माती, दगडांच्या फटी आणि झाडांच्या मुळांजवळ लपून बसतात. या ठिकाणी ओलावा टिकून राहतो, त्यामुळे त्यांच्या शरीरातील पाणी कमी प्रमाणात निघून जाते.कोरड्या वातावरणात बेडकांच्या शरीरातील चयापचय (Metabolism) मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. त्यामुळे त्यांना कमी ऊर्जा लागते. या अवस्थेला एस्टिव्हेशन (Aestivation) किंवा उन्हाळी सुप्तावस्था म्हणतात. या काळात ते फारशी हालचाल करत नाहीत आणि अन्नाची गरजही कमी होते.बेडकांची त्वचा अतिशय पातळ आणि ओलसर असते. ती श्वसनासही मदत करते. त्यामुळे ते ओलसर वातावरणात राहण्याचा प्रयत्न करतात. काही प्रजाती त्वचेवर चिकट द्रव तयार करून शरीरातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करतात.पहिल्या पावसामुळे वातावरणात आर्द्रता वाढते. याची जाणीव बेडकांना त्वचेद्वारे होते. त्यानंतर ते बिळातून बाहेर येतात, अन्न शोधतात आणि प्रजननाला सुरुवात करतात. म्हणूनच पावसाळ्यात अचानक मोठ्या प्रमाणात बेडूक दिसू लागतात.
शहरीकरण, जंगलतोड, जलप्रदूषण, रासायनिक कीटकनाशकांचा वाढता वापर आणि हवामान बदल यामुळे जगभरात अनेक बेडकांच्या प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. बेडूक पर्यावरणातील बदलांना अतिशय संवेदनशील असतात. त्यामुळे एखाद्या भागातील बेडकांची संख्या कमी होणे हे त्या परिसरातील पर्यावरणीय असंतुलनाचे संकेत मानले जातात. म्हणूनच त्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.