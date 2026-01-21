Eating Eggs: दररोज किती अंडी खाणे सुरक्षित आहे? जाणून घ्या तज्ञांकडून

How Many Eggs Can You Safely Eat?: अंड अगदी रोज खावं असं सांगितलं जातं. अंडी ही पोषणमूल्यांनी भरलेली मानली जातात. उकडलेलं अंड ते त्यापासून अनेक पदार्थ बनवून खाल्ले जातात. पण यात एक प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे "दररोज किती अंडी खावीत?”. हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो, विशेषतः कोलेस्टेरॉल आणि हृदयाच्या आरोग्याबाबत असलेल्या शंकांमुळे. आहारतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने अंडी खाल्ल्यास ती बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरतात. याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात श्री. एस. व्ही. व्ही. डोरा रेड्डी सह-संस्थापक, अभि एग्ज यांच्याकडून...
बहुतेक निरोगी प्रौढांसाठी दररोज 1 ते 2 पूर्ण अंडी खाणे सुरक्षित मानले जाते, अट एवढीच की आहार संतुलित असावा. नियमित व्यायाम करणारे, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय लोक किंवा खेळाडूंना प्रथिनांची गरज जास्त असल्याने ते शरीराच्या गरजेनुसार 10–12 अंड्यांचे पांढरे भागही घेऊ शकतात.
आजकाल उपलब्ध असलेली न्युट्रिएंट-एनरिच्ड अंडी (समृद्ध अंडी) शरीरासाठी अधिक उपयुक्त ठरतात. त्यामध्ये
यांसारखी महत्त्वाची पोषकतत्त्वे असतात. ही घटकद्रव्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे, मेंदूचा विकास, हृदयाचे आरोग्य, स्नायू आणि हाडे मजबूत ठेवणे यासाठी मदत करतात.
पूर्वी अंड्यांमधील कोलेस्टेरॉलमुळे त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे असे सांगितले जात होते. मात्र अलीकडच्या संशोधनानुसार, बहुतेक लोकांमध्ये आहारातील कोलेस्टेरॉलचा रक्तातील कोलेस्टेरॉलवर फारसा परिणाम होत नाही. उलट, जास्त सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि प्रोसेस्ड अन्न हे हृदयविकारासाठी अधिक जबाबदार असतात. अंडी ‘गुड कोलेस्टेरॉल’ (HDL) वाढवण्यास मदत करतात, तर ‘बॅड कोलेस्टेरॉल’ (LDL) बहुतांश लोकांमध्ये मर्यादित प्रमाणातच वाढतो.
मधुमेह, हृदयविकार, किंवा लिपिड डिसऑर्डर असलेल्या व्यक्तींनी अंड्यांचे सेवन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकरणांत आठवड्याला 3–5 अंडी, किंवा फक्त अंड्यांचे पांढरे भाग घेण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.
अंडी खाण्याची पद्धत तितकीच महत्त्वाची आहे.
उकडलेली, पोच केलेली किंवा हलकी परतलेली अंडी अधिक आरोग्यदायी
तुपात/बटरमध्ये तळलेली अंडी किंवा प्रोसेस्ड मांसासोबत खाल्लेली अंडी टाळावीत
अंडी भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि फायबरयुक्त अन्नासोबत घेतल्यास त्यांचा फायदा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतो.
योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून घेतल्यास अंडी आरोग्यासाठी घातक नसून, उलट चांगली आहेत. अंडी पौष्टिक आणि गुणवत्तापूर्ण प्रथिनांचा स्रोत ठरतात. प्रत्येक व्यक्तीची शरीरस्थिती वेगळी असल्याने, अंतिम प्रमाण वैयक्तिक आरोग्यस्थितीवर अवलंबून असते.