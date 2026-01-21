English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Eating Eggs: दररोज किती अंडी खाणे सुरक्षित आहे? जाणून घ्या तज्ञांकडून

Eating Eggs: दररोज किती अंडी खाणे सुरक्षित आहे? जाणून घ्या तज्ञांकडून

How Many Eggs Can You Safely Eat?: रोज खाओ अंडे असं म्हंटलं जातं पण खरच रोज अंडी खावीत का? चला याबद्दल तज्ञांकडून जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 21, 2026, 02:02 PM IST
Eating Eggs: दररोज किती अंडी खाणे सुरक्षित आहे? जाणून घ्या तज्ञांकडून
How Many Eggs Can You Safely Eat

How Many Eggs Can You Safely Eat?: अंड अगदी रोज खावं असं सांगितलं जातं. अंडी ही पोषणमूल्यांनी भरलेली मानली जातात. उकडलेलं अंड ते त्यापासून अनेक पदार्थ बनवून खाल्ले जातात. पण यात एक प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे "दररोज किती अंडी खावीत?”.  हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो, विशेषतः कोलेस्टेरॉल आणि हृदयाच्या आरोग्याबाबत असलेल्या शंकांमुळे. आहारतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने अंडी खाल्ल्यास ती बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरतात. याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात श्री. एस. व्ही. व्ही. डोरा रेड्डी सह-संस्थापक, अभि एग्ज यांच्याकडून... 

आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित प्रमाण काय?

बहुतेक निरोगी प्रौढांसाठी दररोज 1 ते 2 पूर्ण अंडी खाणे सुरक्षित मानले जाते, अट एवढीच की आहार संतुलित असावा. नियमित व्यायाम करणारे, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय लोक किंवा खेळाडूंना प्रथिनांची गरज जास्त असल्याने ते शरीराच्या गरजेनुसार 10–12 अंड्यांचे पांढरे भागही घेऊ शकतात.

पोषणदृष्ट्या समृद्ध अंड्यांचे फायदे

आजकाल उपलब्ध असलेली न्युट्रिएंट-एनरिच्ड अंडी (समृद्ध अंडी) शरीरासाठी अधिक उपयुक्त ठरतात. त्यामध्ये

  • ओमेगा DHA आणि EPA
  • जीवनसत्त्वे D3, B12, A आणि E
  • सेलेनियम, लोह, झिंक आणि कोलीन

यांसारखी महत्त्वाची पोषकतत्त्वे असतात. ही घटकद्रव्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे, मेंदूचा विकास, हृदयाचे आरोग्य, स्नायू आणि हाडे मजबूत ठेवणे यासाठी मदत करतात.

कोलेस्टेरॉलविषयी गैरसमज

पूर्वी अंड्यांमधील कोलेस्टेरॉलमुळे त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे असे सांगितले जात होते. मात्र अलीकडच्या संशोधनानुसार, बहुतेक लोकांमध्ये आहारातील कोलेस्टेरॉलचा रक्तातील कोलेस्टेरॉलवर फारसा परिणाम होत नाही. उलट, जास्त सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि प्रोसेस्ड अन्न हे हृदयविकारासाठी अधिक जबाबदार असतात. अंडी ‘गुड कोलेस्टेरॉल’ (HDL) वाढवण्यास मदत करतात, तर ‘बॅड कोलेस्टेरॉल’ (LDL) बहुतांश लोकांमध्ये मर्यादित प्रमाणातच वाढतो.

कोणी ​काळजी घ्यावी?

मधुमेह, हृदयविकार, किंवा लिपिड डिसऑर्डर असलेल्या व्यक्तींनी अंड्यांचे सेवन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकरणांत आठवड्याला 3–5 अंडी, किंवा फक्त अंड्यांचे पांढरे भाग घेण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

अंडी कशी खाल्ली जातात, हेही महत्त्वाचे! 

अंडी खाण्याची पद्धत तितकीच महत्त्वाची आहे.

उकडलेली, पोच केलेली किंवा हलकी परतलेली अंडी अधिक आरोग्यदायी

तुपात/बटरमध्ये तळलेली अंडी किंवा प्रोसेस्ड मांसासोबत खाल्लेली अंडी टाळावीत

अंडी भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि फायबरयुक्त अन्नासोबत घेतल्यास त्यांचा फायदा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतो.

योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून घेतल्यास अंडी आरोग्यासाठी घातक नसून, उलट चांगली आहेत. अंडी पौष्टिक आणि गुणवत्तापूर्ण प्रथिनांचा स्रोत ठरतात. प्रत्येक व्यक्तीची शरीरस्थिती वेगळी असल्याने, अंतिम प्रमाण वैयक्तिक आरोग्यस्थितीवर अवलंबून असते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

