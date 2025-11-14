Eye Care Tips: मधुमेही व्यक्तीने आपले डोळे किती वेळा तपासावेत?

How often should a diabetic patient have their eyes checked: मधुमेही व्यक्तींचे डोळे ठळक समस्या जाणवण्यापूर्वी नकळतपणे खराब होतात. रक्तातील साखरेच्या उच्च पातळीमुळे रेटिनातील लहान रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे डायबेटिक रेटिनोपॅथी असे उद्भवतो. वेळेवर तपासणी न झाल्यास त्यामुळे मॅक्युलर एडिमा, ग्लुकोमा किंवा आंधळेपणा अशा गंभीर समस्या उद्भवण्याची दाट शक्यता असते. म्हणूनच मधुमेहाचे व्यवस्थापन करताना डोळ्यांची नियमित तपासणी आवश्यक असते. डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल, हडपसर येथील व्हिट्रिओ-रेटिना सर्जन डॉ. अभिलाषा अलोने यांनी याबद्दल अधिकची माहिती दिली आहे.
मधुमेह असलेल्या बहुतेक लोकांसाठी वर्षातून किमान एकदा डोळ्यांची सर्वसमावेशक तपासणी करणे आवश्यक असते. यामुळे ऑप्थमॉलॉजिस्टना रेटिना जवळून तपासता येतो आणि काही समस्या असल्यास लवकर निदान होते. डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे निदान झाल्यास आणि तो किती गंभीर आहे त्यानुसार दर ३ ते ६ महिन्यांनी तपासणीसाठी जावे लागते.
टाइप १ मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी निदान झाल्यानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत डोळ्यांची प्रथम तपासणी करून घ्यावी, तर टाइप २ मधुमेह असलेल्यांनी निदान झाल्यावर लगेचच डोळ्यांची तपासणी करावी, कारण हा आजार निदान होण्यापूर्वीच शरीरात सक्रिय झालेला असण्याची शक्यता असते. मधुमेह झालेल्या गरोदर स्त्रिया किंवा गरोदर राहाण्याचे नियोजन करत असलेल्या स्त्रियांनीही गर्भधारणेपूर्वी आणि गरोदरपणात डोळ्यांची तपासणी करून घ्यावी, कारण हार्मोन्समधे झालेल्या बदलांमुळे मधुमेहींमधे डोळ्यांचे आजार आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
वेळेवर निदान आणि योग्य उपचारांच्या मदतीने मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या ९० टक्के समस्यांना प्रतिबंध करता येऊ शकतो. योग्य रक्तशर्करा, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल पातळी राखण्याने डोळ्यांना असलेला धोका कमी होतो.
सारांश सांगायचा, तर वार्षिक नेत्र तपासणी ही केवळ औपचारिकता नाही, तर डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी ते महत्त्वाचे आहे. मधुमेही व्यक्तींनी डोळे पूर्णपणे व्यवस्थित असतानाही तपासणीस प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. नेत्र तज्ज्ञांच्या नियमित देखरेखीमुळे कोणतेही बदल झाल्यास लवकर समजतात व डोळ्यांचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राखता येते.