सावधान! गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून तुमच्या मुलांची 'डिजिटल शिकार'

मुलं तासन् तास मोबाइलवर गेम खेळत असतील, तर त्यांचे फक्त मनोरंजन होत नसून ते कदाचित मोठ्या धोक्याच्या उंबरठ्यावर असू शकतात. अमेरिकास्थित मीडिया रिपोर्टच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना व द्वेष पसरवणारे गट मुलांना जाळ्यात ओढण्यासाठी गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.
11 ते 17 वयोगटातील मुलांवर या संघटनांची नजर असून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सुरक्षा कडक केल्यामुळे दहशतवादी संघटनांनी आपला पवित्रा बदलला आहे.
न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सुरुवातीला गेमिंगच्या नावाखाली मुलांशी मैत्री केली जाते. नंतर त्यांना हळूहळू हिंसक विचारसरणी आणि कट्टरपंथी विचारसरणीकडे ढकलले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये, मुलांना शस्त्रे बनवण्याचे किंवा हिंसक हल्ले करण्याचे प्रशिक्षण देखील दिले जात आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की डिजिटल पिढीतील मुलांना लक्ष्य करणे सोपे झाले आहे कारण ते सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अधिक सक्रिय आहेत. म्हणूनच पालक आणि सरकार दोघांनीही सतर्क राहण्याची गरज आहे.
आता दहशतवादी संघटनांनी 'रोब्लॉक्स', 'माइंडक्राफ्ट' आणि 'डिस्कॉर्ड' सारख्या लोकप्रिय गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये 'सँडबॉक्स' प्रकारचे गेम्स सर्वाधिक धोकादायक बनत आहेत. दहशतवादी गट अशी रचताहेत 'फनल स्ट्रॅटेजी' मुलांना कट्टरपंथी बनवण्यासाठी दहशतवादी गट टप्प्याटप्प्याने काम करत आहेत. टिकटॉक किंवा एक्स (द्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर मुलांना आकर्षित करण्यासाठी 'कूल' वाटणारे मीम्स वापरले जातात.एकदा का मुलाने रस दाखवला, की त्याला गेममधील गुपित 'मोड' किंवा खासगी सर्व्हरवर बोलावले जाते. अंतिम टप्प्यात, मुलाला 'डिस्कॉर्ड' सारख्या एनक्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मवर नेऊन कट्टरपंथी विचारांची ट्रेनिंग दिली जाते.
देखरेखीतील कमतरता हा सर्वात मोठा प्रश्न सतावत आहे. रोब्लॉक्स'सारख्या गेम्समध्ये युजरने तयार केलेली सामग्री इतकी प्रचंड आहे की, स्वयंचलित सिस्टमद्वारे त्यावर नजर ठेवणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे मुलांना वाचवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. कायदेशीर अडथळे देखील याला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. संशयित व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास त्यांच्यावर होणारी कायदेशीर कारवाई गुप्त ठेवली जाते, ज्यामुळे सामान्य जनता आणि इतर पालकांना या धोक्याची गंभीरताच समजत नाही.
स्क्रीन टाइम मर्यादित करा - मुले एकटी असताना तासन् तास गेम खेळणार नाहीत याची खात्री करा.
पॅरेंटल कंट्रोल वापरा : गेमिंग अॅप्समधील सुरक्षा सेटिंग्ज आणि चॅट फिल्टरचा वापर करा. कायम सतर्क राहा.
संवाद ठेवा : गेम खेळताना मुले अचानक काही 'अनोळखी शब्द' किंवा सांकेतिक कोडवर्ड्स वापरताना आढळल्यास तत्काळ सावध व्हा.
जगभरातील सुरक्षा संस्था आणि संशोधन संस्थांकडून मिळालेल्या अहवालांवरून असे दिसून येते की गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कट्टरपंथी संघटनांच्या कारवाया वेगाने वाढत आहेत. अनेक गेममध्ये खाजगी सर्व्हर आणि चॅट वैशिष्ट्ये असतात, जी मुलांशी संपर्क साधण्यासाठी वापरली जातात. नंतर हळूहळू त्यांना विविध ऑनलाइन गटांमध्ये आणि बंद समुदायांमध्ये जोडले जाते. अशा नेटवर्क्स मुलांवर मानसिक प्रभाव पाडण्यासाठी विशिष्ट रणनीती वापरतात. अहवालांनुसार, अनेक गेमिंग प्लॅटफॉर्मने डिजिटल जग तयार केले आहे जिथे हिंसाचार आणि दहशतवादी हल्ल्यांचे अनुकरण केले जाते. मुले या गेममध्ये सहभागी होतात, त्यांना गेम मानतात, परंतु यामुळे त्यांना हळूहळू हिंसक विचारसरणीकडे नेले जाऊ शकते. कधीकधी, मुलांना ऑनलाइन ब्लॅकमेल करण्याचा आणि त्यांना अनुचित क्रियाकलापांमध्ये सामील करण्याचा प्रयत्न केला जातो.