तुमचं मुलं स्वतः अभ्यासाला बसेल, फक्त पालकांनी लक्षात ठेवाव्यात 'या' 3 टिप्स

पालकांसाठी मुलांना शिकवणे हे खूप आव्हानात्मक काम आहे. त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी मुले नेहमीच अभ्यास टाळण्याचा काही मार्ग शोधतात. अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा पालकांना त्यांचे शाळेचे गृहपाठ करणे देखील कठीण होते. तथापि, आता प्रमाणित पालक प्रशिक्षक रेणू गिरधर यांनी शेअर केलेल्या काही टिप्स फॉलो केल्यास या आव्हानाचा सामना करणे सोपे होऊ शकते.
प्रमाणित पालक प्रशिक्षक रेणू गिरधर यांच्या मते, घरी मुलांना शिकवण्यासाठी, सर्वप्रथम त्यांचा अभ्यासाचा वेळ आणि ठिकाण निश्चित असणे महत्वाचे आहे. त्या पुढे म्हणतात, जेव्हा मूल दररोज एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी अभ्यास करते तेव्हा त्याचे मन या दिनचर्येसाठी तयार होते. यामुळे मुलामध्ये अभ्यासाची सवय निर्माण होते आणि तो सहजपणे लक्ष केंद्रित करू शकतो.
अभ्यासादरम्यान मुलांनी सुमारे २० मिनिटे पूर्ण लक्ष केंद्रित करून अभ्यास करावा. त्यानंतर, दर ५ मिनिटांनी एक छोटा ब्रेक देणे आवश्यक आहे. यामुळे मुलांना कंटाळा येत नाही. यासोबतच, ते पुढील अभ्यासासाठी चांगले तयार होतात.
प्रशिक्षक शेवटी म्हणतात की जर मुलाला काही समजत नसेल, तर रागावण्याऐवजी किंवा ओरडण्याऐवजी ते मजेदार आणि सोप्या पद्धतीने समजावून सांगा. उदाहरणे देऊन समजावून सांगणे हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. जेव्हा मुलाला गोष्टी मजेदार पद्धतीने समजावून सांगितल्या जातात तेव्हा त्यांना अभ्यासात रस निर्माण होतो. म्हणून, पालकांनी मुलांसाठी अभ्यास मनोरंजक आणि समजण्यासारखा बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.