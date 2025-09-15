English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुमचं मुलं स्वतः अभ्यासाला बसेल, फक्त पालकांनी लक्षात ठेवाव्यात 'या' 3 टिप्स

जर तुमच्या मुलाला अभ्यास करायला कंटाळा करत असेल किंवा लाखो वेळा समजावून सांगूनही तो बसत नसेल, तर तुम्ही पालक प्रशिक्षकाने दिलेल्या तीन सोप्या आणि प्रभावी टिप्स फॉलो करू शकता.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 11:24 PM IST
Parenting Tips

पालकांसाठी मुलांना शिकवणे हे खूप आव्हानात्मक काम आहे. त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी मुले नेहमीच अभ्यास टाळण्याचा काही मार्ग शोधतात. अशा परिस्थितीत, अनेक वेळा पालकांना त्यांचे शाळेचे गृहपाठ करणे देखील कठीण होते. तथापि, आता प्रमाणित पालक प्रशिक्षक रेणू गिरधर यांनी शेअर केलेल्या काही टिप्स फॉलो केल्यास या आव्हानाचा सामना करणे सोपे होऊ शकते.

प्रमाणित पालक प्रशिक्षक रेणू गिरधर यांच्या मते, घरी मुलांना शिकवण्यासाठी, सर्वप्रथम त्यांचा अभ्यासाचा वेळ आणि ठिकाण निश्चित असणे महत्वाचे आहे. त्या पुढे म्हणतात, जेव्हा मूल दररोज एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी अभ्यास करते तेव्हा त्याचे मन या दिनचर्येसाठी तयार होते. यामुळे मुलामध्ये अभ्यासाची सवय निर्माण होते आणि तो सहजपणे लक्ष केंद्रित करू शकतो.

अभ्यास करताना २० मिनिटांनी मुलांना ब्रेक द्या

अभ्यासादरम्यान मुलांनी सुमारे २० मिनिटे पूर्ण लक्ष केंद्रित करून अभ्यास करावा. त्यानंतर, दर ५ मिनिटांनी एक छोटा ब्रेक देणे आवश्यक आहे. यामुळे मुलांना कंटाळा येत नाही. यासोबतच, ते पुढील अभ्यासासाठी चांगले तयार होतात.

जर मुलाला समजत नसेल तर ते असे समजावून सांगा

प्रशिक्षक शेवटी म्हणतात की जर मुलाला काही समजत नसेल, तर रागावण्याऐवजी किंवा ओरडण्याऐवजी ते मजेदार आणि सोप्या पद्धतीने समजावून सांगा. उदाहरणे देऊन समजावून सांगणे हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. जेव्हा मुलाला गोष्टी मजेदार पद्धतीने समजावून सांगितल्या जातात तेव्हा त्यांना अभ्यासात रस निर्माण होतो. म्हणून, पालकांनी मुलांसाठी अभ्यास मनोरंजक आणि समजण्यासारखा बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

