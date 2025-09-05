English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुमच्या घरासाठी बरोबर एअर फ्रेशनर कसा निवडाल? जाणून घ्या टिप्स

Air Freshener: फक्त सुगंधच नाही तर तुमच्या घरच्या सजावटीमध्ये चार चांद लावणारा एअर फ्रेशनर कसा निवडाल? यासाठी टिप्स जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 5, 2025, 03:31 PM IST
तुमच्या घरासाठी बरोबर एअर फ्रेशनर कसा निवडाल? जाणून घ्या टिप्स

How to choose the right air freshener for your home: भारतात सध्या सणांची धामधूम सुरू आहे. त्यामुळे वेगवेगळे रंग, दिवे आणि सजावटीने घरे उजळून निघाली आहेत. सणांच्या निमित्ताने भिंती पुन्हा रंगवल्या जातात, फर्निचर पॉलिश केले जाते आणि फुलांच्या मदतीने प्रत्येक कोपरा सजवला जातो. या एवढ्या सगळ्या सजावटीनंतरही घर सजावटीत एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते, ते म्हणजे सुगंध. सुगंध हा अदृश्य असला तरी मन प्रसन्न करून जातो. तो केवळ एक आनंददायी जोड नाही तर तो मूड सेट करतो. पाहुण्यांचेही मन प्रसन्न करतो. एका संशोधनानुसार, सुगंधाचे आठवणींशी अगदी जवळचे नाते असते. म्हणजेच तुम्ही शांत बसलेले असतानाही, कोणतीही सजावट समोर दिसत नसतानाही तो सुगंध मनात रेंगाळत राहतो. यामुळेच फुलं, पडदे किंवा सजावटीच्या इतर वस्तूंइतकाच सुगंध हा देखील सजावटीतील महत्त्वाचा घटक आहे. याबद्दल आधीक माहिती जाणून घेऊयात विनित म्हामुनकर, औद्योगिक डिझाइन प्रमुख, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि. यांच्याकडून... 

सजावटीशी जुळणारे आकार आणि रंग

आधुनिक सुगंधी उपकरणे ही केवळ कार्यक्षमच नाहीत तर ती राहण्याच्या जागेची शोभा वाढवण्यासाठी सौंदर्यात्मक आकर्षण लक्षात घेऊन तयार केली जातात. आजचे ग्राहक शोभेच्या किंवा जास्त सजावटीच्या गोष्टींपेक्षा सौम्य, आकर्षक आणि नाजूक डिझाइन पसंत करतात. पेस्टल, राखाडी रंगासारखे सौम्य, डोळ्यांना सुखद वाटतील असे रंग लोकप्रिय असतात. कारण ते स्वतःचं वेगळं अस्तित्व न दाखवता खोलीतील सजावटीत मिसळून जातात. चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेले एअर फ्रेशनर केवळ एक आनंददायी सुगंध देत नाहीत नाही; तर ते नैसर्गिकरित्या तुमच्या शैलीला पूरक ठरते. ज्यामुळे तीच जागा अधिक आकर्षक आणि विचारपूर्वक सजवलेली वाटते. थोडक्यात काय तर सुगंध उपकरणे सजावटीचा एक अविभाज्य घटक म्हणून स्वीकारली जात आहेत. ज्यामुळे घराचे वातावरण आणि सजावट दोन्हीही अजून छान वाटतात. 

सणासुदीच्या दिवसात व्हॅनिलाला सर्वाधिक मागणी आहे. एकेकाळी अगदीच 'मूलभूत' अशी गणना करत वगळण्यात आलेला व्हॅनिला हा आता जगभरात आनंदी  सुगंध म्हणून ओळखला जातो. याचे कारण त्याचा सौम्य पण तेवढाच प्रसन्न आणि दिलासा देणारा सुगंध. मनाशी जवळीक साधणारा आणि आधुनिक अशा दोहोंचा तो अत्यंत परिपूर्ण समन्वय साधतो. यामुळेच तो एक उत्तम उत्सव पर्याय बनतो. जास्मीन किंवा गुलाबासारख्या फुलांसह व्हॅनिला एकत्रित केल्याने बैठकीच्या खोल्यांमध्ये आल्हाददायक वातावरण तयार होऊ शकते, तर फ्रेश ऍक्वा किंवा सायट्रसमुळे जेवणाच्या ठिकाणी योग्य ऊर्जा निर्माण होते. व्हॅनिला केवळ प्रसन्न सुवास देत नाही; तो उत्सवी, आनंददायी वातावरण निर्माण करतो आणि कालातीत वाटतो.

प्रत्येक खोलीसाठी योग्य एअर फ्रेशनर निवडणे

ज्याप्रमाणे घरातील प्रत्येक खोलीचा उद्देश वेगळा असतो, त्याचप्रमाणे त्या - त्या खोलीसाठी सुगंधाची निवड करायला हवी. मग ते एखाद्या कार्यक्रमासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणे असो, एखाद्याला अराम करायचा म्हणून शांत सुगंध निवडणे असो, कामासाठी लक्ष केंद्रित करणे असो किंवा जेवणासाठी आनंददायी वातावरण निर्माण करणे असो. 

बैठकीच्या खोल्या: व्हॅनिला, चंदन किंवा अंबर सारखे प्रसन्न सुगंध कौटुंबिक जिव्हाळ्याच्या कार्यक्रमांसाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती करतात

बेडरूम: लव्हेंडर आणि गुलाबासारख्या फुलांचे शांत सुगंध विश्रांतीसाठी आरामदायी वातावरण तयार करतात. 

कामाच्या जागा : फ्रेश ऍक्वा आणि सायट्रसचा सुगंध एकाग्रता वाढवतात आणि उत्साह निर्माण करतात.

जेवणाच्या जागा: व्हॅनिला किंवा दालचिनीसारखे सुगंध दुसऱ्या कोणत्याही सुगंधावर वरचढ न ठरता पूरक ठरतात.

घराची सजावट करतानाच सुगंधाचा विचार जर डिझाइन म्हणून केला तर चांगले दिसण्यामध्ये आणि चांगले वाटण्यामध्ये सुसंवाद साधता येऊ शकतो.

तंत्रज्ञानासह सहज सुगंध

कोणताही समारंभ म्हणजे उत्तम पाहुणचार. आणि तो केवळ स्वयंपाकाचाच नाही तर मनोरंजनाचा देखील. आधुनिक सुगंध उपकरणे हे सहज करतात. स्वयंचलित स्प्रे आणि ऍप-सक्षम डिफ्यूझर्स सातत्यपूर्ण देखरेखीने घरे पाहुण्यांसाठी नेहमीच तयार ठेवतात. वातावरण सुगंधित राहील याची खात्री करतात.  एअर मॅटिक आणि एअर प्लग सारखी उत्कृष्ट डिझाइन असलेली उपकरणे केवळ सजावटीतच सहजपणे फिट होत नाहीत तर सलग कार्यक्रम असतील तर त्याला योग्य असे वातावरण राखण्याचा एक विश्वासार्ह पर्याय देखील देतात. यामुळे यजमानांसाठी चिंतेची एक गोष्ट कमी होते. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ग्राहकांना आता सुगंध हा केवळ कार्यक्रमापुरती वापरण्याची गोष्ट वाटत नाही. ही सुगंध पसरवणारी उपकरणे वर्षभर घरातच असतात. मुख्य म्हणजे, दैनंदिन जीवनाचा भाग बनतात. हे एका मोठ्या सांस्कृतिक बदलाचे प्रतिबिंब आहे: सुगंध आता केवळ उत्सवाचा आनंद नसून रचनेचा  मुख्य भाग आहे.

सजावटीची देखील परिभाषा बदलली आहे. सजावट म्हणजे केवळ डोळ्यांना दिसणाऱ्या गोष्टी नव्हेत. नीटनेटक्या असलेल्या भारतीय घरांमध्ये आता सजावटीबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण होते आहे. अशावेळी या सर्वांना अदृश्यपणे एकत्र बांधणारा म्हणून सुगंधाचे महत्त्व अधिक आहे. दिव्यांची चमक कमी होऊ शकते, फुलेही फिकट होऊ शकतात, परंतु आठवणीत टिकणारा सुगंध हे निश्चित करतो की, कार्यक्रम संपल्यानंतरही त्याच्या आठवणी मनात रेंगाळतील.  सणासुदींच्या या दिवसात, सजावटीच्या दृश्य परिणामांसोबतच लोक आठवणीत काय ठेवतील याचा विचार करा आणि जागेचे तसे नियोजन करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

