Dal On Induction Recipe: गॅस संपलाय? इंडक्शनवर सोप्या पद्धतीने डाळ कशी शिजवायची हे जाणून घ्या

How to cook dal on induction know Recipe: सध्या सुरु असलेल्या LPG संकटामुळे जेवण बनवायला महिलांना टेन्शन येत आहे. गॅस सिलेंडर न मिळणे, गॅस सिलेंडर महाग असणे यामुळे अनेक जण इंडक्शनकडे वळत आहेत. इंडक्शनवर स्वयंपाक जलद आणि सुरक्षित जपू शकतो. पण एक प्रश्न अनेकांना पडतो की डाळ बनवताना कुकरची शिट्टी येते तेव्हा पाणी बाहेर पडून इंडक्शन खराब होईल का? कुकरमध्ये डाळ पटकन शिजते तशी इंडक्शनमध्ये शिजेल का? असे अनेक प्रश्न पडतात. याच समस्येवर कुकिंग एक्सपर्ट उर्मिला तोमर यांनी एक अगदी सोपा आणि उपयोगी उपाय सांगितला आहे. त्यांच्या मते, थोडी काळजी आणि एक छोटा जुगाड वापरला तर इंडक्शनवर डाळ बनवणं अगदी सोपं आणि स्वच्छ होऊ शकतं.
इंडक्शनवर स्वयंपाक करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे योग्य भांड्यांचा वापर. डाळ बनवण्यासाठी नेहमी सपाट तळ असलेला स्टीलचा कुकर वापरावा. इंडक्शन फक्त मॅग्नेटिक आणि फ्लॅट बॉटम असलेल्या भांड्यांवरच नीट काम करतो. जर कुकरचा तळ गोल असेल, तर तो व्यवस्थित गरम होत नाही आणि वीजही जास्त खर्च होते.
इंडक्शन सुरू केल्यानंतर योग्य वॉट सेट करणं खूप गरजेचं आहे. डाळ बनवण्यासाठी सुरुवातीला 700 ते 900 वॉट हा रेंज योग्य मानला जातो. या तापमानावर डाळ हळूहळू आणि व्यवस्थित शिजते. जर खूप जास्त वॉट वापरले, तर डाळ जळू शकते किंवा कुकरमधून पाणी जास्त बाहेर पडू शकतं.
सुरुवातीला कुकर इंडक्शनवर ठेवून त्यात थोडं तेल किंवा तूप गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात लसूण आणि जिरे टाका. इंडक्शनवर तडका खूप पटकन तयार होतो, त्यामुळे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. यानंतर पाणी घालून धुतलेली डाळ, मीठ, हळद आणि इतर मसाले घाला. तुम्ही हवं असल्यास आधी साधी डाळ उकळून नंतर वरून तडका देऊ शकता.
सर्व साहित्य घातल्यानंतर कुकरचं झाकण व्यवस्थित लावा. इंडक्शनवर डाळ गॅसपेक्षा लवकर शिजते. साधारण 2 शिट्ट्या आल्या की डाळ तयार होते. शिट्टी आल्यानंतर लगेच इंडक्शन बंद करू नका. प्रेशर नैसर्गिकरीत्या कमी होऊ द्या, त्यामुळे डाळ आतपर्यंत मऊ शिजते.
डाळ बनवताना एक मोठी समस्या म्हणजे सीटी येताना पाणी बाहेर येणं. हे पाणी इंडक्शनच्या काच किंवा बटनांमध्ये गेलं तर ते खराब होऊ शकतं. यावर उर्मिला तोमर यांनी एक भन्नाट उपाय सांगितला आहे की, कुकरखाली जुना वर्तमानपत्र (न्यूजपेपर) अंथरावा. इंडक्शन थेट गरम होत नाही, तो फक्त चुंबकीय क्षेत्रामुळे भांडं गरम करतो. त्यामुळे वर्तमानपत्र जळत नाही. जर सीटीतून पाणी किंवा फेस बाहेर आला, तर तो वर्तमानपत्र शोषून घेतो आणि इंडक्शन स्वच्छ राहतो.
इंडक्शनवर डाळ बनवणं अवघड नाही तर फक्त योग्य भांडे, योग्य तापमान आणि छोटासा जुगाड लक्षात ठेवला की काम सोपं होतं. उर्मिला तोमर यांच्या या साध्या टिपमुळे आता तुम्ही बिनधास्त इंडक्शनवर डाळ बनवू शकता, आणि स्वयंपाकघरही स्वच्छ ठेवू शकता.