English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Gardening Tips: फक्त १५ दिवसात येईल रोप! अशाप्रकारे घरच्या घरी करा हिरव्या मिरचीची लागवड, फॉलो करा या खास टिप्स

Gardening Tips: फक्त १५ दिवसात येईल रोप! 'अशाप्रकारे' घरच्या घरी करा हिरव्या मिरचीची लागवड, फॉलो करा या खास टिप्स

Home Gardening Tips: हिरव्या मिरचीचा वापर जवळजवळ सर्व भाज्यांमध्ये आणि चमचमीत अन्नपदार्थांमध्ये केला जातो. बाजारात हिवाळ्यात भाज्या महाग होतात. तसेच आजकाल भाजी विक्रेते अस्वच्छ पाण्याने भाजी धुवतानाचे व्हिडिओ समोर येत असतात. हे टाळण्यासाठी तुम्ही सोप्या किचन गार्डनिंग टिप्स वापरून घरच्या घरी हिरव्या मिरचीची लागवड करू शकता.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 21, 2026, 04:06 PM IST
Gardening Tips: फक्त १५ दिवसात येईल रोप! 'अशाप्रकारे' घरच्या घरी करा हिरव्या मिरचीची लागवड, फॉलो करा या खास टिप्स

Green Chilli Home Gardening Tips: भारतीय जेवणात मोठ्या प्रमाणात हिरव्या मिरचीचा वापर केला जातो. हिरव्या मसाल्यात कोथिंबीर, कढीपत्ता, पुदिना यासह हिरव्या मिरचीचाही वापर केला जातो. ज्याप्रमाणे कोथिंबीर घरच्या घरी उगवता येते. त्याप्रमाणे तुम्ही हिरवी मिरचीही घरीच उगवू शकता. येणारा फेब्रुवारी महिना हिरव्या मिरचीची लागवड करण्यासाठी उत्तम ठरेल.  घरच्या घरी किचन गार्डनिंग करताना काही विशिष्ट बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.  यासाठी काही किचन गार्डनिंग टिप्स जाणून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बियाणांची निवड आणि पेरणी 

हिवाळ्यात मिरचीची लागवड करताना कमी तापमान सहन करू शकतील अशा बिया निवडा. संकरित बियाणे वापरणे अधिक उपयोगी ठरेल. हे बियाणे थेट कुंडीत न पेरता. सर्वप्रथम लहानशा डिस्पोजेबल कप किंवा सीडलिंग ट्रे मध्ये लावा. हा ट्रे एखाद्या उबदार जागी ठेवा. 

 

सूर्यप्रकाश आणि योग्य जागा

हिरव्या मिरचीच्या रोपाला कमीत कमी 6 ते 7 तास सूर्यप्रकाश मिळणे आवश्यक आहे. हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असतो. त्यामुळे रोपट्याला अशा ठिकाणी ठेवा जिथे थेट आणि जास्तप्रमाणात सूर्यप्रकाश येईल, दक्षिण दिशेस ठेवणे फायदेशीर ठरेल. रात्री थंड वातावरणात दवं पडून रोपटे खराब होऊ नये यासाठी घरामध्ये ठेवा. 

 

योग्य प्रमाणात पाणी आणि आर्द्रता आवश्यक 

हिवाळ्यात कमी कमी तापमान आणि कमी सूर्यप्रकाशामुळे बाष्पीभवन होत नाही. किंवा कमी होते. त्यामुळे हिरव्या मिरचीच्या रोपट्याला कमी प्रमाणात पाणी देणे फायदेशीर ठरेल. जास्त प्रमाणात पाणी दिल्यास मुळे कुसण्याची शक्यता असते. 

 

नैसर्गिक खत 

रोपट्याची वाढ व्हावी यासाठी गांडूळखत किंवा जुन्या शेणखताचा वापर करा. तसेच माती ऊबदार राहणे आवश्यक आहे. यासाठी आच्छादनाचा वापर करा. कुंडीच्या मातीवर वाळलेल्या गवताचा किंवा पेंढ्याचा थर पसरवा. 

फुलांचे परागण करा

तसेच, हिवाळ्यात मधमाश्या आणि फुलपाखरे कमी प्रमाणात येतात, ज्यामुळे मिरचीच्या फुलांचे परागण होऊ शकते, ज्यामुळे फुले गळून पडू शकतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही रोपाला हलक्या हाताने हलवून किंवा पेंटब्रश वापरून हाताने परागण करू शकता. यामुळे फुले मिरचीमध्ये बदलण्याची प्रक्रिया वेगवान होते. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
gardening tipsKitchen Tipsgreen chilliGrow At Home

इतर बातम्या

धुरंधर 2 मध्ये डबल धमाका! विक्की कौशलची दमदार एन्ट्री......

मनोरंजन