/बाजारात आलेत भरगोस दशहरी आंबे! खरेदी करताना फसवणूक टाळा, अस्सल आंबे ओळखण्याचे मार्ग जाणून घ्या

How to identify real dasheri mangoes: उन्हाळ्याच्या हंगामात संपता संपता दशहरी आंबे बाजारात येतात. पण दुकानदार अनेकदा बनावट किंवा रासायनिक पद्धतीने पिकवलेले आंबे विकतात. यासाठी खऱ्याची ओळख कशी करायची जाणून घेऊयात. उन्हाळा आणि आंबा यांचं नातं अतूट आहे. आंब्यांच्या विविध जातींमध्ये मलीहाबादचा दशहरी आंबा हा आपल्या खास गोडवा, सुगंध आणि रसाळ चवीमुळे विशेष ओळखला जातो. सीझन सुरू होताच बाजारात दशहरी आंब्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू होते. मात्र अनेकदा साधे आंबे किंवा कृत्रिमरीत्या पिकवलेले आंबे ‘मलीहाबादी दशहरी’ म्हणून विकले जातात.
अशा वेळी अस्सल दशहरी आंबा ओळखण्याच्या काही सोप्या टिप्स माहित असतील, तर खरेदी करताना फसवणूक टाळता येऊ शकते.
दशहरी आंब्याचा आकार इतर अनेक आंब्यांपेक्षा वेगळा असतो. तो पूर्णपणे गोल नसून किंचित लांबट आणि अंडाकृती दिसतो. खालच्या बाजूला थोडासा निमुळता किंवा वाकलेला आकार ही त्याची खास खूण मानली जाते.
अस्सल दशहरी आंब्याची साल पातळ आणि नाजूक असते. पिकल्यानंतर त्याचा रंग पूर्णपणे गडद पिवळा होत नाही. साधारणपणे हिरवट-पिवळ्या छटेचा नैसर्गिक रंग दिसतो. जर आंबा एकसारखा चमकदार पिवळा दिसत असेल, तर तो कृत्रिम पद्धतीने पिकवलेला असण्याची शक्यता असते.
दशहरी आंब्याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याचा मोहक सुगंध. आंब्याच्या देठाजवळ वास घेतल्यास गोड आणि नैसर्गिक दरवळ जाणवतो. पिकलेल्या आंब्याचा सुगंध दूरवरूनही लक्ष वेधून घेतो. सुगंध नसलेले आंबे बहुतेकदा चवीला कमी दर्जाचे ठरतात.
दशहरी आंब्याच्या आकाराच्या तुलनेत त्याची कोय बऱ्यापैकी पातळ असते. त्यामुळे आंब्यामध्ये गराचे प्रमाण अधिक मिळते. आंबा कापल्यानंतर ही खूण सहज लक्षात येते.
अस्सल दशहरी आंब्याचा गर अतिशय मऊ आणि गुळगुळीत असतो. त्यामध्ये तंतू जवळपास नसतात. तोंडात टाकताच विरघळल्यासारखा वाटणारा हा गर आणि मधासारखा गोड स्वाद ही त्याची सर्वात मोठी ओळख मानली जाते.
आंबे घेताना फक्त रंग पाहून निर्णय घेऊ नका. आकार, सुगंध, साल आणि वजन यांचाही विचार करा. शक्यतो विश्वासार्ह विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा. त्यामुळे अस्सल मलीहाबादी दशहरीचा खरा स्वाद अनुभवता येईल.
उन्हाळ्यातील आंब्याचा आनंद द्विगुणित करायचा असेल, तर या सोप्या टिप्स लक्षात ठेवा आणि दर्जेदार दशहरी आंब्यांची निवड करा.