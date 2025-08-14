English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Independence Day 2025: स्वातंत्र्य दिनी बनवा स्पेशल 'त्रिरंगी सँडविच' जाणून घ्या सोपी Recipe

Tricolour Sandwich: भारतातील ध्वजाचे रंग असलेलं हे खास 'त्रिरंगी सँडविच' तुमचा स्वातंत्र्य दिन आणखीनच खास बनवेल.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 14, 2025, 03:50 PM IST
 Independence Day 2025 Recipe: 15 ऑगस्ट म्हणजे देशभक्तीचा उत्सव, आणि या दिवशी आपल्या जेवणातही देशप्रेमाची चव आणायची असेल तर रंग, चव आणि सणाचा माहोल एकत्र करणाऱ्या रेसिपी उत्तम पर्याय ठरतात. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त खास तयार केलेली ही त्रिरंगी सँडविच रेसिपी केवळ आकर्षक दिसतेच नाही, तर चवीला देखील अफलातून आहे. केशरी, पांढरा आणि हिरवा  आपल्या तिरंग्याचे रंग या डिशमध्ये साकारून आपण देशभक्तीची भावना आणखी गोड करतो.

लागणारे साहित्य (4 लोकांसाठी)

ब्रेडच्या स्लाइस – 8

गाजर किसलेले – ½ कप (केशरी रंगासाठी)

पुदिन्याची चटणी – 3-4 टेबलस्पून (हिरव्या रंगासाठी)

मेयोनीज किंवा चीज स्प्रेड – 3-4 टेबलस्पून (पांढऱ्या रंगासाठी)

मीठ – चवीनुसार

मिरीपूड – ¼ टीस्पून

बटर  – 2 टेबलस्पून

कसं बनवायचं सँडविच? 

ब्रेडच्या स्लाइसवर हलकं बटर  लावा.

पहिल्या स्लाइसवर गाजराचा किस पसरवा आणि त्यावर मीठ व मिरीपूड शिंपडा (केशरी लेयर).

दुसऱ्या स्लाइसवर मेयोनीज किंवा चीज स्प्रेड पसरवा (पांढरी लेयर).

तिसऱ्या स्लाइसवर पुदिन्याची चटणी लावा (हिरवी लेयर).

हे तीन रंगी स्लाइस एकावर एक ठेवा आणि चौकोनी तुकडे करा.

त्रिरंगी सँडविच सर्व्ह करा.

टिप्स

गाजराऐवजी उकडलेल्या गोड बटाट्याचा किस किंवा लाल सॉस वापरू शकता.

पुदिन्याच्या चटणीत थोडं लिंबाचा रस घातल्यास चव वाढते.

ब्रेडच्या कडा कापून टाकल्यास डिश अधिक आकर्षक दिस

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

