Independence Day 2025: स्वातंत्र्य दिनी बनवा स्पेशल 'त्रिरंगी सँडविच' जाणून घ्या सोपी Recipe

Independence Day 2025 Recipe: 15 ऑगस्ट म्हणजे देशभक्तीचा उत्सव, आणि या दिवशी आपल्या जेवणातही देशप्रेमाची चव आणायची असेल तर रंग, चव आणि सणाचा माहोल एकत्र करणाऱ्या रेसिपी उत्तम पर्याय ठरतात. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त खास तयार केलेली ही त्रिरंगी सँडविच रेसिपी केवळ आकर्षक दिसतेच नाही, तर चवीला देखील अफलातून आहे. केशरी, पांढरा आणि हिरवा आपल्या तिरंग्याचे रंग या डिशमध्ये साकारून आपण देशभक्तीची भावना आणखी गोड करतो.
ब्रेडच्या स्लाइस – 8
गाजर किसलेले – ½ कप (केशरी रंगासाठी)
पुदिन्याची चटणी – 3-4 टेबलस्पून (हिरव्या रंगासाठी)
मेयोनीज किंवा चीज स्प्रेड – 3-4 टेबलस्पून (पांढऱ्या रंगासाठी)
मीठ – चवीनुसार
मिरीपूड – ¼ टीस्पून
बटर – 2 टेबलस्पून
ब्रेडच्या स्लाइसवर हलकं बटर लावा.
पहिल्या स्लाइसवर गाजराचा किस पसरवा आणि त्यावर मीठ व मिरीपूड शिंपडा (केशरी लेयर).
दुसऱ्या स्लाइसवर मेयोनीज किंवा चीज स्प्रेड पसरवा (पांढरी लेयर).
तिसऱ्या स्लाइसवर पुदिन्याची चटणी लावा (हिरवी लेयर).
हे तीन रंगी स्लाइस एकावर एक ठेवा आणि चौकोनी तुकडे करा.
त्रिरंगी सँडविच सर्व्ह करा.
गाजराऐवजी उकडलेल्या गोड बटाट्याचा किस किंवा लाल सॉस वापरू शकता.
पुदिन्याच्या चटणीत थोडं लिंबाचा रस घातल्यास चव वाढते.
ब्रेडच्या कडा कापून टाकल्यास डिश अधिक आकर्षक दिस