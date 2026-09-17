/रोजच्या जेवणाला द्या आंध्रा स्टाइल टोमॅटोच्या लोणच्याची झणझणीत फोडणी; भात, पोळी अन् वरणासोबत लागेल भन्नाट चव

रोजच्या जेवणात भाजी, आमटी, वरण आणि पोळी खाऊन कधी कधी तोंडाची चव अगदीच फिकी पडते. अशावेळी जेवणाची रंगत वाढवण्यासाठी तोंडी लावायला काहीतरी चटपटीत हवं असतं. घरात नेहमीची चटणी किंवा बाजारातून आणलेलं लोणचं असतंच; पण यावेळी काहीतरी वेगळं करून पाहायचं असेल, तर आंध्रा स्टाइल टमाटरचं लोणचं नक्की करून पाहा. दक्षिण भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील हे लोणचं तिखट, आंबट आणि मसालेदार चवीसाठी ओळखलं जातं. पिकलेल्या लाल टमाटरांची आंबटगोड चव, चिंचेचा आंबटपणा, लाल मिरचीचा ठसका आणि मोहरी-मेथीचा सुगंध यामुळे साधं वरण-भातही अधिक चविष्ट लागतो. विशेष म्हणजे हे लोणचं बनवण्यासाठी फार वेळ किंवा अवघड साहित्याची गरज नाही. घरच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून तुम्ही हे चटपटीत लोणचं तयार करू शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया आंध्रा स्टाइल टमाटरचं लोणचं बनवण्याची सोपी पद्धत.
सर्वप्रथम टमाटर स्वच्छ धुऊन बारीक चिरून घ्या. कढईत थोडं तेल गरम करून त्यात चिरलेले टमाटर, चिंच, हळद आणि मीठ घाला. हे मिश्रण मंद आचेवर शिजू द्या. टमाटर मऊ होऊन त्यांचा सर्व पाणीदारपणा निघून जाईपर्यंत ते शिजवणं महत्त्वाचं आहे. टमाटर व्यवस्थित आटून घट्ट पेस्टसारखे झाले की गॅस बंद करा आणि मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या. दरम्यान, एका छोट्या कढईत मोहरी आणि मेथीदाणे तेल न घालता हलके भाजून घ्या. त्यातून छान सुगंध येऊ लागला की गॅस बंद करा. हे मसाले थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. मोहरी आणि मेथीचा हा मसाला लोणच्याला खास आंध्रा स्टाइल चव देतो. आता थंड झालेल्या टमाटर-चिंचेच्या मिश्रणात तयार केलेला मोहरी-मेथीचा मसाला आणि लाल तिखट घाला. लसणाच्या पाकळ्या थोड्या ठेचून त्यात मिसळा. सर्व साहित्य चमच्याने चांगलं एकजीव करून घ्या. यानंतर लोणच्याला चवदार फोडणी देण्याची वेळ आली आहे. एका पॅनमध्ये उरलेलं तेल गरम करा. तेल तापल्यावर त्यात मोहरी, जिरे, सुक्या लाल मिरच्या, हिंग आणि कढीपत्ता घाला. फोडणी चांगली तडतडली की ती थेट टमाटरच्या मिश्रणावर ओता. चमच्याने व्यवस्थित ढवळून फोडणी लोणच्यात मिसळा.
बस्स! तुमचं झणझणीत, आंबट-तिखट आणि सुगंधी आंध्रा स्टाइल टमाटरचं लोणचं तयार आहे. हे लोणचं पूर्णपणे थंड झाल्यावर स्वच्छ, कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून ठेवा. बरणी नेहमी कोरडी ठेवणं आणि लोणचं काढण्यासाठी कोरडा चमचा वापरणं महत्त्वाचं आहे. फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ते अधिक काळ टिकण्यास मदत होते. हे लोणचं गरमागरम भात, वरण, पोळी, डोसा किंवा इडलीसोबत सर्व्ह करू शकता. साध्या जेवणातही तिखट-चटपटीत चव आणण्यासाठी हा घरगुती पदार्थ नक्की करून पाहा.