/उन्हाळ्यातील परफेक्ट डेझर्ट! थंडगार फ्रूट कस्टर्डने मिळवा चव आणि आरोग्याचा दुहेरी लाभ; जाणून घ्या Recipe

How to make chilled fruit custard: उन्हाळ्याच्या कडक तापमानात काहीतरी थंड, हलके आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा प्रत्येकालाच होते. आंबे, आईस्क्रीम किंवा कोल्ड ड्रिंक्स यांपेक्षा काहीतरी वेगळा पर्याय शोधत असाल, तर फ्रूट कस्टर्ड हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. विविध फळांचा ताजेपणा आणि दुधातील पोषणमूल्ये यांचा सुंदर संगम असलेला हा डेझर्ट लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. विशेष म्हणजे तो घरी अगदी कमी वेळात आणि सहज तयार करता येतो.
सुरुवातीला आपल्या आवडीची फळे स्वच्छ धुऊन बारीक चिरून घ्या. ही फळे काही वेळ फ्रीजमध्ये ठेवल्यास कस्टर्ड अधिक थंडगार आणि स्वादिष्ट लागतो. यानंतर एका भांड्यातील थोडे दूध वेगळे काढून ठेवा आणि उरलेले दूध मंद आचेवर गरम करायला ठेवा. दूध गरम झाल्यानंतर त्यात साखर घालून नीट ढवळा. वेगळे काढलेल्या दुधात कॉर्नफ्लोअर, व्हॅनिला इसेन्स आणि फूड कलर मिसळून गाठी न राहतील याची काळजी घ्या. हे मिश्रण गरम दुधात हळूहळू घालत सतत ढवळत राहा. काही मिनिटांत मिश्रण घट्ट होऊ लागेल. इच्छित घट्टपणा आल्यावर गॅस बंद करून कस्टर्ड पूर्णपणे थंड होऊ द्या. नंतर त्यात चिरलेली फळे मिसळा आणि सर्व्ह करण्यापूर्वी काही वेळ फ्रीजमध्ये ठेवा.
कस्टर्ड गरम असताना थोडा पातळ वाटू शकतो, पण थंड झाल्यावर तो आपोआप घट्ट होतो. सफरचंद, द्राक्षे, डाळिंब, केळी, चिकू, आंबा यांसारखी विविध फळे वापरल्यास चव अधिक खुलते. फळे घालण्यापूर्वी कस्टर्ड पूर्णपणे थंड झाल्याची खात्री करा.
सर्व्ह करताना वरून ड्रायफ्रूट्स किंवा चेरी घातल्यास डेझर्ट अधिक आकर्षक दिसतो.
शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते
दूध, फळे आणि नैसर्गिक साखरेमुळे फ्रूट कस्टर्ड शरीराला त्वरित ऊर्जा देण्यास मदत करते. उन्हाळ्यात थकवा जाणवत असल्यास हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
हाडांसाठी फायदेशीर
दुधामध्ये मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम असते. त्यामुळे फ्रूट कस्टर्डचे नियमित सेवन केल्यास हाडे आणि दात मजबूत राहण्यास मदत होते.
पचनक्रिया सुधारण्यास मदत
फायबरयुक्त फळांमुळे हा पदार्थ पचनसंस्थेसाठीही लाभदायक ठरतो. बद्धकोष्ठता कमी करण्यास आणि पोट निरोगी ठेवण्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.
उन्हाळ्यात घरच्या घरी सहज बनणारा, चविष्ट आणि पौष्टिक असा फ्रूट कस्टर्ड हा संपूर्ण कुटुंबासाठी एक उत्तम डेझर्ट पर्याय आहे.