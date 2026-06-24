पावसाळी वातावरणात खा गरमा-गरम 'चिली चीज गार्लिक पराठा'; जाणून घ्या सोपी Recipe

Monsoon Recipe: दररोज सकाळी तेच साधे पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर एकदा 'चिली चीज गार्लिक पराठा' नक्की करून पाहा. लसणाचा खमंग सुगंध, हिरव्या मिरचीची तिखट चव आणि आतून वितळणारे चीज यामुळे हा पराठा चविष्ट तर लागतोच, शिवाय मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरतो. नाश्त्यासाठी, मुलांच्या डब्यात किंवा संध्याकाळच्या चहासोबतही हा पराठा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. या पावसाळ्यात हा पराठा उत्तम पर्याय आहे.
१. पीठ तयार करा
एका परातीत गव्हाचे पीठ, मीठ आणि थोडे तूप घालून मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवावे, त्यामुळे ते चांगले मुरते.
२. गार्लिक बटर आणि सारण तयार करा
एका वाटीत वितळलेले लोणी, चिरलेला लसूण आणि थोडी कोथिंबीर एकत्र मिसळून गार्लिक बटर तयार करा. दुसऱ्या भांड्यात किसलेले चीज, हिरवी मिरची, चिली फ्लेक्स आणि उरलेली कोथिंबीर घालून सारण तयार करून ठेवा.
३. पराठा भरा
पीठाची मध्यम आकाराची गोळी घेऊन पोळी लाटा. त्यावर गार्लिक बटरचा हलका थर लावा. त्यानंतर मधोमध चीजचे सारण ठेवा.
४. पराठा लाटून घ्या
पोळीच्या कडा एकत्र आणून सारण आत व्यवस्थित बंद करा. हलक्या हाताने दाबून पुन्हा पराठा लाटा. चीज बाहेर येणार नाही याची काळजी घ्या.
५. तव्यावर भाजा
गरम तव्यावर पराठा दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या. मध्ये मध्ये तूप किंवा लोणी लावत पराठा सोनेरी रंगाचा आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. मध्यम आचेवर भाजल्यास आतले चीज छान वितळते.
६. सर्व्ह करण्याची पद्धत
गरमागरम चिली चीज गार्लिक पराठा टोमॅटो केचप, हिरवी चटणी किंवा बूंदीच्या रायत्यासोबत सर्व्ह करा.
पराठा अधिक चीजी हवा असल्यास दोन प्रकारचे चीज वापरू शकता. तसेच तिखटपणा आपल्या आवडीनुसार कमी-जास्त करता येतो.