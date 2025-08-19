Ganesh Chaturthi 2025: हळद ते पीठ...यंदा घरच्या घरी 'असा' बनवा इको-फ्रेंडली बाप्पा, आजपासूनच सुरू करा तयारी

Ganesh Chaturthi 2025: यंदा गणेश चतुर्थी 27 ऑगस्टला मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. बाप्पांच्या आगमनासाठी घराघरात जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. बाजारात वेगवेगळ्या आकारातील आणि रंगांच्या मूर्ती उपलब्ध असल्या तरी पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून इको-फ्रेंडली मूर्तीची मागणी वाढली आहे. पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या पीओपी मूर्तींपेक्षा नैसर्गिक साहित्यांनी तयार केलेल्या मूर्ती आता लोकांची पहिली पसंती ठरत आहेत. बाजारातून मूर्ती विकत घेण्याऐवजी आपण घरच्या घरीच सहज आणि सोप्या पद्धतीने बाप्पा बनवू शकतो. खाली दिलेल्या काही पर्यायांमधून आपण आपल्या गरजेनुसार मूर्ती तयार करू शकता.
शाडूची माती घ्या आणि त्यात थोडंसं पाणी मिसळून चांगलं मळून घ्या. एक ताटली घ्या आणि त्यात नारळाचं तेल लावा. मातीचं मिश्रण छोटे छोटे भाग करून बाप्पाचे अवयव बनवा आणि नीट एकमेकांना चिकटवा. टूथपिकच्या सहाय्याने डिझाईन तयार करा, जसे की कमळाचं फूल. ही मूर्ती सावलीत वाळवावी, थेट उन्हात वाळवू नका. वाळल्यानंतर हळद, कुंकू किंवा नैसर्गिक रंगांनी रंगवून सजवा.
गव्हाचं पीठ आणि पाणी एकत्र करून चिकटसर मिश्रण तयार करा. त्यातून हळूहळू मूर्तीचं स्वरूप घडवा. नैसर्गिक रंग वापरून बाप्पाला रंगवा. ही मूर्ती विसर्जनावेळी सहज विरघळते.
हळद, मैदा आणि थोडंसं पाणी एकत्र करून पीठ मळा. याच्याने तयार झालेल्या मिश्रणातून बाप्पाला आकार द्या. डोळ्यांसाठी बटणं किंवा नैसर्गिक रंग वापरा. ही मूर्ती आकर्षक दिसते आणि पूर्णतः नैसर्गिक असते.
जुने वृत्तपत्र फाडून पाण्यात भिजवून ठेवा. त्याचा लगदा तयार करा आणि त्यात थोडं मैदा मिसळून पेस्ट बनवा. या पेस्टला हवे तसे रूप देऊन मूर्ती घडवा. वाळल्यानंतर नैसर्गिक रंग वापरून रंगवू शकता.
गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक नाही, तर पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून सुद्धा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे यंदा बाजारातील पीओपी मूर्ती टाळा आणि घरच्या घरीच नैसर्गिक साहित्यांनी बाप्पा साकारून एक जबाबदार नागरिकत्व निभवा.