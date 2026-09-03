/यंदाच्या जन्माष्टमीला लाडक्या कान्हासाठी घरीच बनवा मथुरेचे पेढे! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

जन्माष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाला आवडणाऱ्या पदार्थांचा नैवेद्य दाखवण्याची खास परंपरा आहे. त्यात मथुरेचे प्रसिद्ध पेढे आवर्जून केले जातात. मात्र, जन्माष्टमीच्या काळात मथुरा-वृंदावनमध्ये मोठी गर्दी होत असल्याने तिथून पेढे आणणे प्रत्येकाला शक्य होत नाही. अशावेळी तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी मथुरा स्टाइल पेढे तयार करू शकता. विशेष म्हणजे हे पेढे बनवण्यासाठी फार वेळ लागत नाही. योग्य पद्धत वापरली तर साधारण अर्ध्या तासात स्वादिष्ट आणि मऊसर पेढे तयार होतात. चला तर मग जाणून घेऊया जन्माष्टमीच्या नैवेद्यासाठी खास मथुरा स्टाइल पेढे कसे बनवायचे.
१. सर्वप्रथम तगाड तयार करा
एका कढईत साखर आणि पाणी घालून मध्यम आचेवर गरम करा. साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत मिश्रण सतत ढवळत राहा.
२. तुपाची फोडणी द्या
साखरेचे मिश्रण उकळू लागले आणि त्यावर फेस दिसू लागला की त्यात एक चमचा तूप घाला. हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव होऊ द्या.
३. तगार तयार करून घ्या
आता गॅस बंद करा आणि मिश्रण सतत ढवळत राहा. थोड्या वेळाने ते घट्ट होऊन कोरडे होऊ लागेल. तयार झालेला हा साखरेचा मिश्रण म्हणजेच तगार.
४. मिल्क पावडर भाजून घ्या
आता दुसऱ्या पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात मिल्क पावडर घाला. मंद आचेवर मिल्क पावडर सतत ढवळत भाजा. त्याचा रंग हलका तपकिरी होऊ लागला की गॅस बंद करा.
५. तगार मिसळा
पॅन गॅसवरून खाली घ्या. त्यात एक कप तयार तगाड घालून मिल्क पावडरसोबत चांगले मिसळा. मिश्रण एकजीव होईपर्यंत व्यवस्थित ढवळा.
६. पेढ्यांना आकार द्या
मिश्रण थोडे हाताळण्याइतपत थंड झाल्यावर त्याचे छोटे-छोटे गोळे करून घ्या. प्रत्येक गोळ्याला हाताने हलकेच दाबून पेढ्याचा आकार द्या.
७. ड्रायफ्रूट्सने सजवा
शेवटी पेढ्यांवर बारीक चिरलेले काजू, बदाम, पिस्ता किंवा आवडीचे ड्रायफ्रूट्स लावा. ते हलक्या हाताने दाबून पेढ्यांवर सेट करा.
अशा प्रकारे जन्माष्टमीच्या नैवेद्यासाठी स्वादिष्ट मथुरा स्टाइल पेढे घरच्या घरी तयार होतील. कान्हाला या पेढ्यांचा नैवेद्य दाखवून तुम्ही जन्माष्टमीचा उत्सव अधिक खास करू शकता.