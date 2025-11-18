Recipe: कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी 'ही' लसणाची चटणी ठरेल उपयोगी! 'या' पद्धती बनवा मिळेल दुपटीने फायदा

How to make Garlic Chutney know Recipe: आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात हाय कोलेस्ट्रॉल ही समस्या जवळपास प्रत्येक घरात दिसू लागली आहे. चुकीची जीवनशैली, प्रोसेस्ड फूड्स, कमी व्यायाम आणि ताणतणाव यामुळे कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण झपाट्याने वाढते. यामुळे ब्लड प्रेशर अनियमित होणे, हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका देखील वाढतो. मात्र आहारात काही विशेष गोष्टींचा समावेश केला, तर कोलेस्ट्रॉल सहज नियंत्रणात आणता येऊ शकतो. त्यापैकी एक घरघरी तयार होणारी लसूण चटणी अत्यंत प्रभावी ठरते.
लसूणमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारे ‘अॅलिसिन’ हे घटक शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. हे कंपाऊंड रक्तवाहिन्यांमध्ये होणारा प्लाक कमी करण्यास मदत करते आणि रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवतो. नियमितपणे मर्यादित प्रमाणात लसूण सेवन केल्याने:
सर्वप्रथम लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्या.
मिक्सरमध्ये लसूण, कोथिंबीर, मिरच्या, जिरे आणि मीठ घालून बारीक वाटा.
थोडे पाणी घालून पेस्टसारखे करून घ्या.
शेवटी लिंबाचा रस घालून पुन्हा एकदा हलकेसे फिरवा.
चटणी तयार! ती थाळीत काढून चपाती, पराठा, भाकरी किंवा दाळ-भाताबरोबर सर्व्ह करा.
रोज 1 चमचा चटणी पुरेशी आहे.
जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास अॅसिडिटी, पोटात जळजळ होऊ शकते.
ज्यांना लसणाची अॅलर्जी आहे किंवा जे ब्लड थिनर औषधे घेतात, त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ही चटणी खाऊ नये.