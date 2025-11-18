English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Garlic Chutney to Lower Cholesterol:  हाय कोलेस्ट्रॉल ही आजकालच्या सर्वात सामान्य आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. याला कमी करायला लसणाची एक प्रकारची चटणी उपयुक्त ठरते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 01:57 PM IST
Recipe: कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी 'ही' लसणाची चटणी ठरेल उपयोगी! 'या' पद्धती बनवा मिळेल दुपटीने फायदा

How to make Garlic Chutney know Recipe: आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात हाय कोलेस्ट्रॉल ही समस्या जवळपास प्रत्येक घरात दिसू लागली आहे. चुकीची जीवनशैली, प्रोसेस्ड फूड्स, कमी व्यायाम आणि ताणतणाव यामुळे कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण झपाट्याने वाढते. यामुळे ब्लड प्रेशर अनियमित होणे, हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका देखील वाढतो. मात्र आहारात काही विशेष गोष्टींचा समावेश केला, तर कोलेस्ट्रॉल सहज नियंत्रणात आणता येऊ शकतो. त्यापैकी एक घरघरी तयार होणारी लसूण चटणी अत्यंत प्रभावी ठरते.

लसूण चटणी कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यात कशी मदत करते?

लसूणमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारे ‘अ‍ॅलिसिन’ हे घटक शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. हे कंपाऊंड रक्तवाहिन्यांमध्ये होणारा प्लाक कमी करण्यास मदत करते आणि रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवतो. नियमितपणे मर्यादित प्रमाणात लसूण सेवन केल्याने:

  • LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) कमी होते
  • HDL (चांगले कोलेस्ट्रॉल) टिकून राहते
  • हृदयाचे आरोग्य सुधारते
  • ब्लड सर्क्युलेशन सुधारते
  • यामुळे शरीरावर नैसर्गिकरित्या चांगला परिणाम दिसून येतो.

लसूण चटणी कशी बनवावी? 

साहित्य

  • लसूण – 8 ते 10 पाकळ्या
  • ताजी कोथिंबीर – अर्धा कप
  • हिरवी मिरची – 2 ते 3
  • जिरे – अर्धा चमचा
  • लिंबाचा रस – 1 छोटा चमचा
  • चवीनुसार मीठ
  • पाणी – गरजेनुसार

बनवण्याची पद्धत

सर्वप्रथम लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्या.

मिक्सरमध्ये लसूण, कोथिंबीर, मिरच्या, जिरे आणि मीठ घालून बारीक वाटा.

थोडे पाणी घालून पेस्टसारखे करून घ्या.

शेवटी लिंबाचा रस घालून पुन्हा एकदा हलकेसे फिरवा.

चटणी तयार! ती थाळीत काढून चपाती, पराठा, भाकरी किंवा दाळ-भाताबरोबर सर्व्ह करा.

हे नक्की लक्षात ठेवा

रोज 1 चमचा चटणी पुरेशी आहे.

जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास अ‍ॅसिडिटी, पोटात जळजळ होऊ शकते.

ज्यांना लसणाची अ‍ॅलर्जी आहे किंवा जे ब्लड थिनर औषधे घेतात, त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ही चटणी खाऊ नये.

