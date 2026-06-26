Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /फक्त 15 मिनिटांत घरी बनवा बाजारासारखे पीनट बटर; जाणून घ्या सोपी रेसिपी आणि फायदे

फक्त 15 मिनिटांत घरी बनवा बाजारासारखे पीनट बटर; जाणून घ्या सोपी रेसिपी आणि फायदे

Homemade peanut butter: सध्या ट्रेंड करत असलेलं आणि प्रिसद्ध असं पीनट बटर खावंसं तुम्हालाही वाटतं असेल तर तुम्ही आवर्जून हा पदार्थ घरीच बनवावा. बाहेरच्या महागड्या बटरपेक्षा हे जास्त चांगले लागते.  

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST
फक्त 15 मिनिटांत घरी बनवा बाजारासारखे पीनट बटर; जाणून घ्या सोपी रेसिपी आणि फायदे
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फक्त 15 मिनिटांत घरी बनवा बाजारासारखे पीनट बटर; जाणून घ्या सोपी रेसिपी आणि फायदे
Recipe4 min ago
2
Iran America War8 min ago
3
Ketan Agarwal12 min ago
4
Ecuador vs Germany23 min ago
5
bhandara33 min ago