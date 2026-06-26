/फक्त 15 मिनिटांत घरी बनवा बाजारासारखे पीनट बटर; जाणून घ्या सोपी रेसिपी आणि फायदे

How to make peanut butter: फिटनेस आणि आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या लोकांमध्ये पीनट बटरची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेकांना वाटते की पीनट बटर हे ड्रायफ्रूट्सच्या प्रकारात येते, मात्र प्रत्यक्षात शेंगदाणे हे लेग्युम (कडधान्य) गटातील आहेत. या गटात मटार, सोयाबीन आणि हरभरा यांचाही समावेश होतो. शेंगदाण्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असल्यामुळे पीनट बटर हे व्यायाम करणाऱ्या आणि हेल्दी डाएट फॉलो करणाऱ्या लोकांसाठी उत्तम पर्याय मानले जाते. बाजारातून महागडे पीनट बटर विकत घेण्याऐवजी तुम्ही ते अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी तयार करू शकता.
हे घरगुती पीनट बटर फ्रिजमध्ये ठेवून साधारण एक महिन्यापर्यंत वापरता येते.
1. अँटीऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत
पीनट बटरमध्ये व्हिटॅमिन ई, मॅंगनीज, सेलेनियम, फ्लेव्होनॉइड्स आणि रेस्व्हेराट्रॉल यांसारखे अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. हे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास आणि विविध आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात.
2. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत
पीनट बटरमध्ये असलेले हेल्दी फॅट्स शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढवण्यास मदत करतात.
3. वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त
पीनट बटरमध्ये कॅलरीज जास्त असल्या तरी त्यातील प्रोटीन आणि फायबरमुळे दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागणे कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
घरच्या घरी तयार केलेले पीनट बटर चविष्ट, पौष्टिक आणि बाजारातील पर्यायांपेक्षा अधिक नैसर्गिक असते.