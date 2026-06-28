विकेंडला इडली-डोसा बनवून पीठ राहिलंय? झटपट बनवा साऊथ इंडियन डिश 'पनियारम'; जाणून घ्या Recipe

How to make paniyaram recipe: भारतीय खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रत्येक राज्याची स्वतःची खास चव आहे. दक्षिण भारतीय पदार्थ तर चव आणि पौष्टिकतेचा उत्तम संगम मानले जातात. इडली, डोसा, उत्तप्पा यांच्याइतकेच लोकप्रिय असलेला आणखी एक पारंपरिक पदार्थ म्हणजे पनियारम. उरलेल्या इडली किंवा डोशाच्या पिठाचा स्वादिष्ट उपयोग करण्यासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ व स्पंजी असलेले पनियारम सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी एक हेल्दी आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ आहे. दक्षिण भारतात याला अप्पे, पड्डू किंवा गुंटा पोंगनालू या नावांनीही ओळखले जाते.
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. ती तडतडू लागल्यावर उडीद डाळ घालून हलकी सोनेरी होईपर्यंत परता.
त्यानंतर हिंग, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि कांदा घालून छान परतून घ्या.
आता गाजर आणि कोबी घालून काही मिनिटे शिजवा.
भाज्या थंड झाल्यावर त्या इडली किंवा डोशाच्या पिठात मिसळा.
त्यात कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घालून मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा.
पीठ फार घट्ट किंवा फार पातळ होणार नाही याची काळजी घ्या.
अप्पे पॅन गरम करून प्रत्येक साच्यात थोडेसे तेल लावा.
प्रत्येक साच्यात पीठ भरा. मात्र साचा पूर्ण भरू नका, कारण शिजताना पनियारम फुगतात.
झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटे शिजवा. एक बाजू सोनेरी झाली की हलक्या हाताने पलटवा.
दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत आणि छान रंग आल्यावर गॅस बंद करा.
अधिक कुरकुरीत पोत हवी असल्यास पिठात थोडी रवा मिसळा.
प्रोटीन वाढवण्यासाठी किसलेले पनीर घालू शकता.
आवडीनुसार बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, मक्याचे दाणे किंवा मटारही घालता येतात.
नारळाची चटणी, हिरवी चटणी किंवा सांबारसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.
अवघ्या 20 मिनिटांत तयार होणारे हे पनियारम चविष्ट, पौष्टिक आणि उरलेल्या पिठाचा योग्य उपयोग करणारे परफेक्ट स्नॅक आहे.