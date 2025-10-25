English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Hibiscus Hair Oil Recipe: जास्वदांच्या फुलांचं तेल केसांसाठी वरदान! कसं बनवायचं? जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to Make Hibiscus Hair Oil: जास्वंदाच्या फुलांमध्ये आणि पानांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स, अमिनो अॅसिड्स, आणि व्हिटॅमिन C हे केसांच्या वाढीसाठी नैसर्गिक टॉनिकचे काम करतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 25, 2025, 01:56 PM IST
Hibiscus Hair Oil Recipe: जास्वदांच्या फुलांचं तेल केसांसाठी वरदान! कसं बनवायचं? जाणून घ्या सोपी रेसिपी
Homemade Hibiscus Hair Oil Recipe in Marathi

How to Make Hibiscus Hair Oil for Natural Hair Growth: केस गळणे, कोंडा, केसांची वाढ थांबणे आणि कोरडेपणा या सगळ्या समस्या आजकाल सर्व वयोगटातील लोकांना त्रास देतात. मार्केटमध्ये शंभर प्रकारची हर्बल आणि केमिकल तेलं उपलब्ध आहेत, पण त्यातले घटक खरोखर नैसर्गिक आहेत का, याबाबत नेहमीच शंका असते. म्हणूनच अनेक लोक पुन्हा घरगुती नैसर्गिक उपायांकडे वळत आहेत. असं एक घरगुती, पण अतिशय प्रभावी औषध म्हणजे जास्वंदाचं तेल (Hibiscus Hair Oil). आयुर्वेदात जास्वंदाला “क्येशराज” म्हणजेच केसांचा राजा म्हटलं गेलं आहे. या फुलात असे अनेक पोषक घटक असतात जे केसांच्या मुळांपर्यंत पोषण पोहोचवतात, केस गळणे थांबवतात आणि नवीन केस उगवायला मदत करतात. जास्वंदाच्या फुलांमध्ये आणि पानांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स, अमिनो अॅसिड्स, आणि व्हिटॅमिन C हे केसांच्या वाढीसाठी नैसर्गिक टॉनिकचे काम करतात. याशिवाय हे तेल केसातील कोंडा, ड्रायनेस, आणि केसांची अकाली पांढरटपणा कमी करण्यास मदत करते. चला हे तेल कसं बनवायचं हे जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य (Ingredients)

  • जास्वंदाची 6 ते 8 लाल फुले 
  • जास्वंदाची 8 ते 10 पाने 
  • नारळाचं तेल – 1 कप 
  • मेथी दाणे – 1 टीस्पून (ऐच्छिक)
  • कांद्याचा रस – 1 टेबलस्पून (अधिक केसवाढीसाठी, ऐच्छिक)

हे ही वाचा: फ्रिजला किती दिवसांनी डीफ्रॉस्ट करावं? योग्य वेळ न जाणल्यास थांबेल कूलिंग आणि वाढेल वीजबिल!

 

कसं बनवायचं तेल? (How to Make Hibiscus Hair Oil)

  • जास्वंदाची फुले आणि पाने पाण्याने धुवून वाळवून घ्या.
  • ही फुले आणि पाने थोडं नारळाचं तेल टाकून मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.
  • एका छोट्या पातेल्यात उरलेलं नारळाचं तेल गरम करा. तेल हलकं गरम झालं की त्यात वाटलेलं मिश्रण टाका.
  • मंद आचेवर 5-7 मिनिटं शिजवा. तेलाचा रंग बदलून तो गडद हिरवा किंवा लालसर दिसू लागेल.
  • मिश्रण थंड झाल्यावर मलमलच्या कपड्याने गाळून स्वच्छ बाटलीत साठवा.

हे ही वाचा: Banana Sheera Recipe: दिवाळीत पाहुण्यासाठी बनवा केळीचा शिरा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

 

हे तेल वापरायचं कसं? (How to Use)

  • हे तेल केसांच्या मुळांपासून टोकांपर्यंत हलक्या हाताने लावा.
  • 1-2 तास ठेवा (किंवा रात्रीभर).
  • नंतर सौम्य हर्बल शॅम्पूने धुवा.
  • आठवड्यातून किमान 2 वेळा वापरा.

या तेलाचे काय फायदे मिळतील? (Benefits of Hibiscus Hair Oil)

  • केसांची गळती कमी होते.
  • नवीन केसांची वाढ होते.
  • केस मऊ, दाट आणि चमकदार बनतात.
  • कोंडा आणि केसातील कोरडेपणा दूर होतो.
  • नैसर्गिक काळेपणा टिकवतो.

हे ही वाचा: माधुरी दीक्षितने उघड केलं सुंदर केसांचा रहस्य! बनवा हा नैसर्गिक हेअर मास्क, काही दिवसांतच दिसेल फरक

 

जास्वंद (Hibiscus) हे फुल केवळ सुंदर दिसत नाही, तर ते केसांसाठी एक नैसर्गिक टॉनिक मानलं जातं. जास्वंदाचं तेल नियमित वापरल्याने केस गळणे कमी होते, केस दाट आणि मऊ होतात तसेच केसांची वाढही जलद होते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Hibiscus Hair OilNatural Hair Growthhomemade recipeLIFESTYLE

इतर बातम्या

सलग 3 दिवस 24 तास non-stop शुटींग, 'जटाधारा'च्या...

मनोरंजन