  घरच्या घरी श्रीखंड बनवताय? मग या चुका टाळा, कधी दुकानातून श्रीखंड आणण्याची गरजच लागणार नाही

घरच्या घरी श्रीखंड बनवताय? मग या चुका टाळा, कधी दुकानातून श्रीखंड आणण्याची गरजच लागणार नाही

या गुढी पाडव्याला घरच्या घरी श्रीखंड बनवण्याचा विचार करताय, पण अगदी परफेक्ट श्रीखंड कसा बनवायचा? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, सदर बातमीतून योग्य पद्धत जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 18, 2026, 06:54 PM IST
Photo Source: Freepik

Know How To Make Home Made Shrikhand: ज्याप्रमाणे होळीचा सण पुरणपोळी शिवाय अपूर्ण असतो, त्याचप्रमाणे गुढी पाडव्याचा सण श्रीखंड-पुरी शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. गुढी पाडव्याला पूजा झाल्यानंतर श्रीखंड-पुरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. अनेकजण प्रत्येकवेळी घरच्या घरी श्रीखंड बनवण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण कधी तो खुपच पातळ होतो, कधी खुपच गोड होतो तर, कधी खुपच आंबट होतो. घरगुती श्रीखंड बनवताना योग्य पद्धत वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. सदर बातमीच्या माध्यमातून सोप्या आणि झटपट पद्धतीने घरच्या घरी श्रीखंड कसा बनवायचा हे जाणून घ्या. 

घरगुती श्रीखंड बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य: 

500 ग्रॅम ते 1 किलो फॅट असलेले साधे दही, चवीनुसार पिठीसाखर, 1 ते 2 मोठे चमचे कोमट दुधात भिजवलेले केशर, अर्धा चमचा वेलची पूड, चिरलेले बदाम, पिस्ता किंवा चारोळी

 

घरगुती श्रीखंड कसे बनवायचे?  

श्रीखंड बनवताना त्यासाठी आवश्यक असणारा चक्का म्हणजेच घट्ट दही तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असते. कारण, चक्का फार घट्ट किंवा फार पातळ झाले तर, पूर्ण पदार्थ चुकू शकतो. यासाठी अचूक प्रक्रिया जाणून घ्या. 

1. सर्वप्रथम एका चाळणीवर मलमलचे कापड पसरवा आणि त्यात दही घाला. आता कापडाचे कोपरे एकत्र आणून घट्ट बांधा. आणि पीळ देऊन दह्यातील पाणी काढून टाका. त्यानंतर ते जवळजवळ 3 ते 6 तास निथळण्यासाठी टांगून ठेवा. किंवा दह्याची पोटली चाळणीमध्येच ठेवा आणि त्यावर एखादी वजनदार वस्तू ठेवा. या प्रक्रियेमुळे दह्यातील अतिरिक्त पाणी निघून जाईल आणि अगदी योग्य घट्टपणा मिळेल. 

2. काही वेळाने तयार झालेला चक्का एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात पिठीसाखर, केशर-दुधाचे मिश्रण आणि वेलची पूड घाला. 
 

3. दह्याच्या चक्क्यामध्ये घातलेली पिठीसाखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत आणि मिश्रण गुळगुळीत, क्रीमी होईपर्यंत 4 ते 5 मिनिटे चांगले फेटा. हे लक्षात ठेवा की, इलेक्ट्रिक मिक्सर वापरू नका, कारण त्यामुळे मिश्रण अधिक प्रमाणात पातळ होऊ शकते. 

4. तयार झालेल्या श्रीखंडामध्ये सुकामेवा घालून सजवा. झाकून ठेवा आणि किमान 1 ते 2 फ्रिजमध्ये ठेवा. यानंतर गरमा गरम पुरीसह थंडगार, क्रीमी श्रीखंड सर्व्ह करा. 

 

परफेक्ट श्रीखंड बनवताना कोणत्या चुका टाळाव्या? 

1. आंबटपणा टाळण्यासाठी ताजे, घट्ट झालेले दही वापरा.

2. श्रीखंडामध्ये गुठळ्या टाळण्यासाठी त्यात पिठीसाखर मिसळण्यापूर्वी चाळून घ्या. 

3. जर चक्का खूप जास्त घट्ट झाला असेल तर ते पातळ करण्यासाठी त्यात एक चमचा दूध घाला, पण साधारणपणे ते चमच्याने काढण्याइतके घट्ट असावे. 

4. दही निथळण्यासाठी बाहेर टांगून ठेवल्यास आंबट होईल, नेहमी फ्रिजमध्ये ठेवा. 

ही पद्धत वापरून तुम्ही आम्रखंडही बनवू शकता. यासाठी मिश्रणात अर्धा कप आंब्याचा गर घाला.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

महाराष्ट्राचा रील स्टार होणार बाबा! सूरज चव्हाणकडे लग्नानं...

मनोरंजन