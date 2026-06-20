Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /एकदा चाखून पाहाच! जांभळापासून बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक चटणी; जाणून घ्या सोप्पी Recipe

एकदा चाखून पाहाच! जांभळापासून बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक चटणी; जाणून घ्या सोप्पी Recipe

Jamun Ki Chutney Recipe:  कोथिंबीर-पुदिन्याची चटणीही पडेल फिकी अशी चटणी म्हणजे जांभूळ. सध्या जांभळाचा सीजन आहे त्यामुळे ही चटणी आवर्जून ट्राय करा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 20, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:09 PM IST
एकदा चाखून पाहाच! जांभळापासून बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक चटणी; जाणून घ्या सोप्पी Recipe

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एकदा चाखून पाहाच! जांभळापासून बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक चटणी; जाणून घ्या सोप्पी Recipe
Recipe7 min ago
2
Ind vs Eng8 min ago
3
Ind vs Afg28 min ago
4
Pawanraje murder case45 min ago
5
Operation Tiger46 min ago