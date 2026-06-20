/एकदा चाखून पाहाच! जांभळापासून बनवा चविष्ट आणि पौष्टिक चटणी; जाणून घ्या सोप्पी Recipe

Jambhul Chutney Recipe in Marathi : उन्हाळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे जांभूळ हे केवळ चवीसाठीच नव्हे, तर आरोग्यासाठीही अतिशय फायदेशीर मानले जाते. अनेकजण जांभूळ काळ्या मिठासोबत खाणे पसंत करतात, मात्र याच जांभळापासून झटपट तयार होणारी आंबट-गोड चटणी जेवणाची चव आणखी खुलवू शकते. भिलवाडा येथील गृहिणी दुर्गा देवी यांच्या मते, ही चटणी पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते आणि अगदी घरात सहज उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून काही मिनिटांत तयार होते.
सर्वप्रथम सुमारे २५० ग्रॅम पिकलेली जांभळे स्वच्छ धुवून त्यातील बिया वेगळ्या काढा. त्यानंतर जांभळाचा गर मिक्सरच्या भांड्यात घ्या. त्यात एक-दोन हिरव्या मिरच्या, मूठभर ताजी कोथिंबीर, थोडासा पुदिना, एक चमचा भाजलेले जिरे, अर्धा चमचा काळे मीठ, चवीनुसार साधे मीठ आणि गोडपणासाठी थोडासा गूळ किंवा साखर घाला. हे सर्व मिश्रण एकजीव होईपर्यंत बारीक वाटून घ्या.
चटणी जास्त घट्ट वाटत असल्यास थोडे पाणी घालून पुन्हा वाटू शकता. त्यात काही थेंब लिंबाचा रस घातल्यास चव अधिक खुलते. तिखट आणि चटपटीत स्वाद आवडत असल्यास थोडासा लसूण किंवा काळी मिरीही घालू शकता. ही चटणी पराठे, पुरी, पक्वान्ने, समोसे, भजी तसेच दाल-भातासोबतही उत्तम लागते. आंबट-गोड आणि हलक्या तिखट चवीमुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ती आवडू शकते.
जांभळामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि फायबर मुबलक प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे उन्हाळ्यातील संतुलित आहारामध्ये जांभळाचा समावेश फायदेशीर ठरतो. मात्र कोणत्याही पदार्थाप्रमाणे याचाही मर्यादित प्रमाणात आस्वाद घेणे आवश्यक आहे.
तयार झालेली चटणी स्वच्छ आणि कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ती दोन ते तीन दिवस सहज वापरता येते. चव आणि आरोग्याचा उत्तम संगम असलेली ही जांभळाची चटणी उन्हाळ्यातील जेवण अधिक खास बनवू शकते.