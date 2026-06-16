/Thecha Pulao: रोजच्या भाताला द्या झणझणीत ट्विस्ट! फक्त 20 मिनिटांत बनवा महाराष्ट्रीयन ठेचा पुलाव; जाणून घ्या Recipe

How to make Maharashtrian style thecha pulao: दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणात नेहमीचा भात खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं करून पाहा. महाराष्ट्राच्या पारंपरिक ठेच्याची चव आणि सुगंध असलेला ‘ठेचा पुलाव’ हा तिखट खवय्यांसाठी खास पर्याय ठरू शकतो. हिरवी मिरची, लसूण आणि भाजलेल्या शेंगदाण्यांच्या ठेच्यामुळे या पुलावाला एक वेगळीच झणझणीत चव मिळते. त्यासोबत थंडगार बुंदी रायता दिल्यास जेवणाची मजाच काही और होते.
1. ठेचा तयार करा
कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात जिरे, लसूण आणि हिरव्या मिरच्या परता. मिरच्यांचा कच्चेपणा कमी झाल्यावर गॅस बंद करा. त्यात भाजलेले शेंगदाणे आणि कोथिंबीर घाला. मिश्रण थंड झाल्यावर पाणी न घालता जाडसर वाटून घ्या.
2. फोडणी तयार करा
जाड बुडाच्या भांड्यात किंवा कुकरमध्ये तूप गरम करा. त्यात मोहरी, जिरे, हिंग आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या. नंतर कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता.
3. भाज्या आणि ठेचा परता
कांद्यात मटार, गाजर आणि फरसबी घालून काही मिनिटे शिजवा. त्यानंतर तयार केलेला ठेचा घालून मंद आचेवर चांगला परता. लसूण आणि मिरचीचा कच्चा स्वाद पूर्णपणे निघून जाईपर्यंत हे मिश्रण परतणे महत्त्वाचे आहे.
4. पुलाव शिजवा
आता हळद, गरम मसाला आणि भिजवून ठेवलेले तांदूळ घाला. सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र करा. त्यात दोन कप कोमट पाणी, मीठ आणि लिंबाचा रस घाला.
5. अंतिम टप्पा
कुकरमध्ये करत असाल तर 1 ते 2 शिट्ट्या होऊ द्या. भांड्यात करत असाल तर झाकण ठेवून मंद आचेवर तांदूळ पूर्ण शिजेपर्यंत शिजवा.
सर्व्ह करण्याची खास पद्धत
गरमागरम ठेचा पुलावावर थोडे तूप सोडा आणि वरून ताजी कोथिंबीर भुरभुरा. यासोबत थंडगार बुंदी रायता, काकडीचे कोशिंबीर किंवा साधे दही दिल्यास चव आणखी खुलून येते. झणझणीत, सुगंधी आणि पटकन तयार होणारा हा ठेचा पुलाव एकदा करून पाहिलात, तर घरात पुन्हा पुन्हा बनवण्याची मागणी होईल.