Hair Oil for Dandruff: डँड्रफ गायब, केस झपाट्याने वाढतील! एकदा वापरून बघा 'हे' आयुर्वेदिक तेल

Hair Oil for Dandruff and Hair Growth: आयुर्वेदात ब्राह्मी (Brahmi Benefits for Hair) ही अशी जडीबुटी मानली जाते, जी एलोपेसिया एरिएटा (Alopecia Areata) म्हणजेच केस गळतीच्या समस्येसाठी अत्यंत प्रभावी उपाय ठरते. अनेकजण याचा वापर तेलाच्या रूपात करतात. ब्राह्मी तेल केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतं, स्काल्पमधील रोमछिद्र स्वच्छ करतं आणि त्यांना ओपन करून आतून पोषण पोहोचवतं. यामुळे केस मजबूत, घनदाट आणि निरोगी दिसतात. हे एक असं नैसर्गिक घटक आहे, ज्याचा वापर केसांच्या आरोग्यासाठी अनेक शतकांपासून केला जात आहे. हे नवीन केस उगवण्यास मदत करतं आणि गळणारे केस पुन्हा मजबूत बनवतं.
पण एवढंच नाही तर ब्राह्मी तेलाचे केसांसाठी अजून अनेक फायदे आहेत. चला जाणून घेऊयात...
ब्राह्मी तेल केसांच्या मुळांना पोषण देतं आणि त्यांना मजबूत बनवतं. हे रोमछिद्र आणि केसांच्या फॉलिकल्सला अॅक्टिव्ह करून नवीन केस उगवण्यास मदत करतं. त्यामुळे गळणारे केस कमी होतात आणि केस गळण्याची समस्या दूर राहते.
ब्राह्मी तेल मुळांना पोषण देऊन केसांची वाढ जलद करते. हे स्काल्पला थंड ठेवतं, स्ट्रेस कमी करतं आणि केसांना जाडी व घनता प्रदान करतं.
स्प्लिट एंड्स म्हणजे दोनमुंहे केसांच्या समस्येत ब्राह्मी तेल उत्तम प्रकारे कार्य करतं. हे कोरड्या आणि निस्तेज केसांमध्ये ओलावा आणतं आणि त्यांच्या टेक्स्चरमध्ये सुधारणा करतं. परिणामी केस मऊ, चमकदार आणि निरोगी दिसतात.
ब्राह्मी तेल डँड्रफच्या समस्येसाठीही अत्यंत प्रभावी आहे. डँड्रफ बर्याचदा फंगल इन्फेक्शनमुळे होतो, आणि ब्राह्मी तेल अशा इन्फेक्शनला आटोक्यात ठेवतं. हे स्काल्प स्वच्छ करतं, सीबमचा स्तर नियंत्रित ठेवतं आणि डँड्रफ पूर्णपणे कमी करतं.
जर तुमचे केस झपाट्याने गळत असतील किंवा डँड्रफची समस्या त्रास देत असेल, तर ब्राह्मी तेल हा सर्वोत्तम नैसर्गिक उपाय ठरू शकतो. नियमित वापर केल्यास हे तेल केसांची वाढ वाढवतं, मुळे मजबूत करतं आणि केसांना पुन्हा नवजीवन देतं.