English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Hair Oil for Dandruff: डँड्रफ गायब, केस झपाट्याने वाढतील! एकदा वापरून बघा 'हे' आयुर्वेदिक तेल

Ayurvedic Hair Oil: या औषधी वनस्पतीचा वापर अनेक वर्षांपासून केसांची काळजी घेण्यासाठी केला जात आहे आणि नवीन केसांच्या वाढीस चालना देते असे मानले जाते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 26, 2025, 01:34 PM IST
Hair Oil for Dandruff: डँड्रफ गायब, केस झपाट्याने वाढतील! एकदा वापरून बघा 'हे' आयुर्वेदिक तेल

Hair Oil for Dandruff and Hair Growth: आयुर्वेदात ब्राह्मी (Brahmi Benefits for Hair) ही अशी जडीबुटी मानली जाते, जी एलोपेसिया एरिएटा (Alopecia Areata) म्हणजेच केस गळतीच्या समस्येसाठी अत्यंत प्रभावी उपाय ठरते. अनेकजण याचा वापर तेलाच्या रूपात करतात. ब्राह्मी तेल केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतं, स्काल्पमधील रोमछिद्र स्वच्छ करतं आणि त्यांना ओपन करून आतून पोषण पोहोचवतं. यामुळे केस मजबूत, घनदाट आणि निरोगी दिसतात. हे एक असं नैसर्गिक घटक आहे, ज्याचा वापर केसांच्या आरोग्यासाठी अनेक शतकांपासून केला जात आहे. हे नवीन केस उगवण्यास मदत करतं आणि गळणारे केस पुन्हा मजबूत बनवतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पण एवढंच नाही तर ब्राह्मी तेलाचे केसांसाठी अजून अनेक फायदे आहेत. चला जाणून घेऊयात... 

 ब्राह्मी तेलाचे केसांसाठी फायदे

> केस पुन्हा उगवण्यास मदत करते

ब्राह्मी तेल केसांच्या मुळांना पोषण देतं आणि त्यांना मजबूत बनवतं. हे रोमछिद्र आणि केसांच्या फॉलिकल्सला अॅक्टिव्ह करून नवीन केस उगवण्यास मदत करतं. त्यामुळे गळणारे केस कमी होतात आणि केस गळण्याची समस्या दूर राहते.

हे ही वाचा: Hibiscus Hair Oil Recipe: जास्वदांच्या फुलांचं तेल केसांसाठी वरदान! कसं बनवायचं? जाणून घ्या सोपी रेसिपी

 

> घनदाट केसांसाठी उत्तम उपाय

ब्राह्मी तेल मुळांना पोषण देऊन केसांची वाढ जलद करते. हे स्काल्पला थंड ठेवतं, स्ट्रेस कमी करतं आणि केसांना जाडी व घनता प्रदान करतं.

> दोनमुंहे केसांवर उपाय

स्प्लिट एंड्स म्हणजे दोनमुंहे केसांच्या समस्येत ब्राह्मी तेल उत्तम प्रकारे कार्य करतं. हे कोरड्या आणि निस्तेज केसांमध्ये ओलावा आणतं आणि त्यांच्या टेक्स्चरमध्ये सुधारणा करतं. परिणामी केस मऊ, चमकदार आणि निरोगी दिसतात.

हे ही वाचा: Idli Recipe: घरी कशी बनवायची परफेक्ट सॉफ्ट आणि स्पंजी इडली? जाणून घ्या सोपी रेसिपी

 

> डँड्रफपासून मुक्ती

ब्राह्मी तेल डँड्रफच्या समस्येसाठीही अत्यंत प्रभावी आहे. डँड्रफ बर्‍याचदा फंगल इन्फेक्शनमुळे होतो, आणि ब्राह्मी तेल अशा इन्फेक्शनला आटोक्यात ठेवतं. हे स्काल्प स्वच्छ करतं, सीबमचा स्तर नियंत्रित ठेवतं आणि डँड्रफ पूर्णपणे कमी करतं.

हे ही वाचा: Banana Sheera Recipe: दिवाळीत पाहुण्यासाठी बनवा केळीचा शिरा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

 

जर तुमचे केस झपाट्याने गळत असतील किंवा डँड्रफची समस्या त्रास देत असेल, तर ब्राह्मी तेल हा सर्वोत्तम नैसर्गिक उपाय ठरू शकतो. नियमित वापर केल्यास हे तेल केसांची वाढ वाढवतं, मुळे मजबूत करतं आणि केसांना पुन्हा नवजीवन देतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ayurvedic Hair Oilhair oilLIFESTYLEHair Oil for Dandruff

इतर बातम्या

अट्टल गुन्हेगारापेक्षाही डेंजर PSI गोपाळ बदनेचा काळा इतिहास...

महाराष्ट्र बातम्या