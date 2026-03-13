गॅस शेगडी नाही, मग आता इंडक्शनवर चपाती कशी बनवायची? जाणून घ्या 5 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स

Know How To Make Chapati On Induction: देशात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. अशात लोक आता पर्याय म्हणून इंडक्शनकडे वळत आहेत. पण गॅस शेगडीवर ज्याप्रमाणे जेवण बनवता येते. त्याप्रमाणे इंडक्शनवरही बनवता येईल का? असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. विशेष म्हणजे चपाती इंडक्शनवर बनवता येईल का? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. यासाठी आम्ही तुम्हाला आज 5 अशा टिप्स सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने इंडक्शनवरही नेहमीसारखी चपाती बनवू शकाल.
सध्या एलपीजी गॅसच्या दरवाढीमुळे सामान्यांच्या खिशाला चटका बसला आहे. तसेच गॅस शेगडीवर जेवण बनवणाऱ्या गृहिणी पर्याय म्हणून इंडक्शनची निवड करत आहेत. जेवणातील भात, डाळ, आमटी, भाजी असे इतर पदार्थ तर इंडक्शनवर बनवता येतील पण चपाती बनवता येईल का? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. तर हो तुम्ही इंडक्शनवरही नेहमीसारखी मऊ, लुसलुशीत आणि टम्म फुगलेली चपाती बनवू शकता.
अनेकांना वाटते की इंडक्शनवर भाजलेली चपाती कच्ची राहते किंवा नंतर कडक होते. पण तुम्ही योग्य पद्धत वापरली तर या समस्या कधीच येणार नाहीत. यासाठी योग्य भांडे आणि इंडक्शनचे योग्य तापमान असणे आवश्यक आहे. इंडक्शनवर परपेक्ट चपाती बनवण्यासाठी पुढील 5 टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात.
1. इंडक्शवर चपाती बनवण्यासाठी साधारण तवा वापरला जात नाही तर, इंडक्शन फ्रेंडली फ्लॅट तळाचा तवा वापरला जातो. साधारण तव्याचे तळ मध्यभागी काहीप्रमाणात वर उचलेले असते. त्यामुळे ते इंडक्शनला योग्यप्रकारे टेकत नाही. ज्यामुळे चपाती कच्ची राहण्याची शक्यता असते. यासाठी तुम्ही डोसा बनवण्यासाठी वापरला जाणार तवा वापरू शकता.
2. मऊ आणि लुसलुशीत चपाती बनवण्यासाठी कोमट पाण्याने पीठ मळून झाल्यावर ते जवळजवळ 20 मिनिटे झाकून बाजूला ठेवा. ज्यामुळे पीठातील ग्लूटेन रिलीज होईल. यामुळे इंडक्शनवरही चपाती मऊ होईल.
3. आता चपाती भाजताना तव्याला मध्यम आचेवर ठेवा. म्हणजेच यावेळी इंडक्शनचे किमान तापमान 10 अंश असेल तर त्याला 7 अंश तापमानावर गरम करा. तवा गरम झाल्यानंतर त्यावर लाटलेली चपाती ठेवा. आणि भाजून घ्या.
4. अनेक गृहिणी तव्यावर चपाती भाजल्यानंतर ती पुन्हा शेगडीवर गरम करतात. पण इंडक्शनमध्ये असे करणे शक्य नाही. यासाठी स्वच्छ कपड्याचा वापर करा. ज्याच्या मदतीने चपाती तव्यात असताना कपड्याचा दाब देऊन चांगली शेकवता येईल.