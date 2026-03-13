English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • गॅस शेगडी नाही, मग आता इंडक्शनवर चपाती कशी बनवायची? जाणून घ्या 5 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स

गॅस शेगडी नाही, मग आता इंडक्शनवर चपाती कशी बनवायची? जाणून घ्या 5 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स

Induction Tips: देशभरात एलपीजी गॅसचा तुटव़डा जाणवत आहे. त्यामुळे सर्वजण इंडक्शनकडे वळत आहेत. पण त्यावर चपाती बनवता येते का? ती कशी बनवायची? हे प्रश्न प्रत्येक गृहिणीला सतावत आहे. काही सोप्या टिप्स जाणून घेण्यासाठी ही बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 13, 2026, 04:03 PM IST
गॅस शेगडी नाही, मग आता इंडक्शनवर चपाती कशी बनवायची? जाणून घ्या 5 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स
Photo Source: Gemini AI

Know How To Make Chapati On Induction: देशात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. अशात लोक आता पर्याय म्हणून इंडक्शनकडे वळत आहेत. पण गॅस शेगडीवर ज्याप्रमाणे जेवण बनवता येते. त्याप्रमाणे इंडक्शनवरही बनवता येईल का? असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. विशेष म्हणजे चपाती इंडक्शनवर बनवता येईल का? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. यासाठी आम्ही तुम्हाला आज 5 अशा टिप्स सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने इंडक्शनवरही नेहमीसारखी चपाती बनवू शकाल. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंडक्शनवर चपाती बनवता येईल का? 

सध्या एलपीजी गॅसच्या दरवाढीमुळे सामान्यांच्या खिशाला चटका बसला आहे. तसेच गॅस शेगडीवर जेवण बनवणाऱ्या गृहिणी पर्याय म्हणून इंडक्शनची निवड करत आहेत. जेवणातील भात, डाळ, आमटी, भाजी असे इतर पदार्थ तर इंडक्शनवर बनवता येतील पण चपाती बनवता येईल का? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. तर हो तुम्ही इंडक्शनवरही नेहमीसारखी मऊ, लुसलुशीत आणि टम्म फुगलेली चपाती बनवू शकता. 

इंडक्शनवर चपाती बनवण्यासाठी 5 प्रभावी टिप्स 

अनेकांना वाटते की इंडक्शनवर भाजलेली चपाती कच्ची राहते किंवा नंतर कडक होते. पण तुम्ही योग्य पद्धत वापरली तर या समस्या कधीच येणार नाहीत. यासाठी योग्य भांडे आणि इंडक्शनचे योग्य तापमान असणे आवश्यक आहे. इंडक्शनवर परपेक्ट चपाती बनवण्यासाठी पुढील 5 टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात. 

 1. इंडक्शवर चपाती बनवण्यासाठी साधारण तवा वापरला जात नाही तर, इंडक्शन फ्रेंडली फ्लॅट तळाचा तवा वापरला जातो. साधारण तव्याचे तळ मध्यभागी काहीप्रमाणात वर उचलेले असते. त्यामुळे ते इंडक्शनला योग्यप्रकारे टेकत नाही. ज्यामुळे चपाती कच्ची राहण्याची शक्यता असते. यासाठी तुम्ही डोसा बनवण्यासाठी वापरला जाणार तवा वापरू शकता. 

 

2. मऊ आणि लुसलुशीत चपाती बनवण्यासाठी कोमट पाण्याने पीठ मळून झाल्यावर ते जवळजवळ 20 मिनिटे झाकून बाजूला ठेवा. ज्यामुळे पीठातील ग्लूटेन रिलीज होईल. यामुळे इंडक्शनवरही चपाती मऊ होईल. 

 

3. आता चपाती भाजताना तव्याला मध्यम आचेवर ठेवा. म्हणजेच यावेळी इंडक्शनचे किमान तापमान 10 अंश असेल तर त्याला 7 अंश तापमानावर गरम करा. तवा गरम झाल्यानंतर त्यावर लाटलेली चपाती ठेवा. आणि भाजून घ्या. 

4. अनेक गृहिणी तव्यावर चपाती भाजल्यानंतर ती पुन्हा शेगडीवर गरम करतात. पण इंडक्शनमध्ये असे करणे शक्य नाही. यासाठी स्वच्छ कपड्याचा वापर करा. ज्याच्या मदतीने चपाती तव्यात असताना कपड्याचा दाब देऊन चांगली शेकवता येईल. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
lpg gas shortageinductionhow to make rotichapati

इतर बातम्या

Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत...

भविष्य