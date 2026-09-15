तुमचे परफेक्ट मोदक नाही बनत? ‘या’ चुका टाळा! 'असे' बनवा मऊ, पांढरे आणि न फाटणारे उकडीचे मोदक

गणेश चतुर्थी म्हटलं की घराघरांत मोदकांचा सुगंध दरवळतो. गणपती बाप्पांचा आवडता नैवेद्य म्हणून उकडीचे मोदक बनवण्याची लगबग सुरू होते. मात्र, अनेकदा मेहनत करूनही मोदक अपेक्षेप्रमाणे तयार होत नाहीत. कुठे उकड कडक होते, कुठे मोदकांना छान आकार येत नाही, तर कधी वाफवताना त्यांचं आवरण फाटतं. त्यामुळे घरच्या घरी मोदक बनवताना नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. खरं तर परफेक्ट उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी महागड्या साहित्याची गरज नसते. चावलाच्या पिठाची उकड योग्य पद्धतीने तयार करणे, पाणी आणि पिठाचं प्रमाण अचूक ठेवणे आणि मोदकांना योग्य वेळ वाफवणे, या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. उकडीत थोडं दूध आणि तूप वापरल्याने मोदकांचं आवरण अधिक मऊ आणि आकर्षक होतं. चला तर मग, घरच्या घरी मऊ, पांढरे आणि न फाटणारे उकडीचे मोदक बनवण्याची सोपी पद्धत जाणून घेऊया.
१ कप बारीक तांदळाचं पीठ
½ कप पाणी
½ कप दूध
½ छोटा चमचा तूप
चिमूटभर मीठ
चिमूटभर साखर
१ कप ताजा किसलेला नारळ
½ कप गूळ
१ छोटा चमचा तूप
सर्वप्रथम एका जाड बुडाच्या भांड्यात अर्धा कप पाणी आणि अर्धा कप दूध घ्या. त्यात अर्धा छोटा चमचा तूप, चिमूटभर मीठ आणि साखर घालून मिश्रण मध्यम आचेवर उकळू द्या. दूध आणि तुपामुळे उकडीला मऊपणा येतो. तसेच मोदकांचं आवरण कोरडं न पडता छान पांढरं आणि चमकदार दिसतं.
पाणी-दुधाला चांगली उकळी आली की गॅस मंद करा आणि त्यात एक कप बारीक तांदळाचं पीठ घाला. लगेच चमच्याने किंवा डावाने नीट ढवळा, जेणेकरून पिठाच्या गुठळ्या होणार नाहीत. मिश्रण एकजीव झाल्यावर भांड्यावर झाकण ठेवा आणि मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटं शिजू द्या.
यानंतर गॅस बंद करून भांडं आणखी ५ मिनिटं झाकून ठेवा. या प्रक्रियेमुळे पीठ व्यवस्थित वाफवून तयार होतं आणि पुढे मळताना उकड सॉफ्ट राहते.
आता एका कढईत एक छोटा चमचा तूप गरम करा. त्यात ताजा किसलेला नारळ आणि गूळ घाला. मंद आचेवर सतत ढवळत राहा. गूळ वितळून नारळासोबत एकजीव झाला की सारण तयार आहे.
सारण खूप वेळ शिजवू नका. ते जास्त कोरडं झाल्यास थंड झाल्यावर घट्ट होऊ शकतं आणि मोदक भरताना त्रास होतो. तयार सारण गॅसवरून उतरवून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
तयार झालेली उकड थोडी कोमट असतानाच परातीत काढा. हाताला थोडं तूप किंवा कोमट पाणी लावून उकड ३ ते ४ मिनिटं चांगली मळा. उकड गुळगुळीत, मऊ आणि लवचिक झाली पाहिजे.
उकड मळताना घाई करू नका. ती व्यवस्थित मळली गेली तर मोदकांना आकार देताना भेगा पडत नाहीत आणि वाफवताना आवरण फाटण्याची शक्यता कमी होते. उकड कोरडी वाटत असल्यास हाताला थोडं कोमट पाणी लावून पुन्हा मळा.
मोदकाच्या साच्याला आतून हलकं तूप लावा. उकडीची छोटी गोळी घेऊन ती साच्यात ठेवा. बोटांच्या मदतीने उकड साच्याच्या भिंतींवर समान जाडीने पसरवा. मधोमध सारण भरण्यासाठी जागा ठेवा.
आता त्यात थंड झालेलं नारळ-गुळाचं सारण भरा. उकडीच्या मदतीने तळाचा भाग व्यवस्थित बंद करा. साचा अलगद उघडल्यावर मोदक तयार होईल. साचा वापरत नसल्यास हातानेही मोदकाला पाकळ्यांचा आकार देता येतो.
स्टीमरमध्ये किंवा मोठ्या भांड्यात पाणी गरम करा. त्यावर छलनी ठेवून त्यात केळ्याचं पान अंथरा किंवा थोडं तूप लावा. तयार मोदक एकमेकांना चिकटणार नाहीत अशा अंतरावर ठेवा.
झाकण बंद करून मध्यम ते थोडी जास्त आचेवर मोदक ७ ते ८ मिनिटं वाफवून घ्या. मोदकांचं आवरण हलकं चमकदार दिसू लागलं की ते शिजल्याची खूण समजावी. वाफवून झाल्यावर काही मिनिटं थंड होऊ द्या आणि त्यानंतर बाप्पांना नैवेद्य दाखवा.
अशा पद्धतीने तयार केलेले उकडीचे मोदक मऊ, चविष्ट आणि सुंदर दिसतात. योग्य प्रमाण, व्यवस्थित मळलेली उकड आणि नियंत्रित वाफवणं हेच घरच्या घरी परफेक्ट मोदक बनवण्याचं खरं गमक आहे.