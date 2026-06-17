Sambar Masala Recipe: घरच्या सांबाराला हॉटेलसारखी चव येत नाही? ट्राय करा 'ही' सिक्रेट सांबार मसाला रेसिपी

How to make restaurant style Sambar Masala: इडली, डोसा, वडा किंवा उत्तप्पा... दक्षिण भारतीय पदार्थांची खरी मजा सांबारशिवाय पूर्णच होत नाही. गरमागरम, आंबट-तिखट आणि सुगंधी सांबाराची चव अनेकांना आवडते. मात्र घरी सांबार बनवल्यानंतरही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटसारखी चव येत नाही, अशी अनेकांची तक्रार असते. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे सांबार मसाला. बाजारात अनेक प्रकारचे तयार मसाले उपलब्ध असले तरी घरच्या घरी तयार केलेल्या मसाल्याची चव आणि सुगंध वेगळाच असतो. शिवाय त्यात कोणतेही कृत्रिम रंग किंवा प्रिझर्व्हेटिव्ह नसल्याने तो अधिक आरोग्यदायीही ठरतो.
सुरुवातीला जाड बुडाच्या कढईत मंद आचेवर चणा डाळ, उडीद डाळ आणि तूर डाळ हलक्या सोनेरी रंगावर भाजून घ्या. डाळीमधून छान सुगंध येऊ लागल्यावर त्या एका ताटात काढून ठेवा.
यानंतर त्याच कढईत धणे, जिरे, मेथीदाणे, मोहरी आणि काळी मिरी घालून 2 ते 3 मिनिटे भाजा. मसाले करपू देऊ नका. त्यातील ओलसरपणा निघून गेला की तेही बाजूला काढा.
आता सुक्या लाल मिरच्या, काश्मीरी मिरच्या आणि कढीपत्ता भाजून घ्या. कढीपत्ता पूर्ण कुरकुरीत होईपर्यंत आणि मिरच्यांचा रंग किंचित गडद होईपर्यंत भाजत राहा.
सर्व साहित्य पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात घाला. त्यात हळद आणि हिंग मिसळा. नंतर सर्व साहित्य बारीक पूड होईपर्यंत वाटून घ्या.
अशा प्रकारे घरच्या घरी सुगंधी आणि चविष्ट सांबार मसाला तयार होईल.
मसाला वाटल्यानंतर लगेच डब्यात भरू नका.
काही वेळ तो थंड होऊ द्या, त्यामुळे त्यातील उष्णता निघून जाईल.
मसाला नेहमी कोरड्या आणि स्वच्छ काचेच्या बरणीत साठवा.
एअरटाइट डब्यात ठेवल्यास मसाल्याचा सुगंध आणि चव अधिक काळ टिकून राहते.
या घरगुती सांबार मसाल्यामुळे तुमच्या सांबाराला रेस्टॉरंटसारखा सुगंध आणि अस्सल चव मिळेल. एकदा हा मसाला करून पाहिल्यानंतर तयार मसाले वापरण्याची गरज भासणार नाही.