/यंदा मोदकासोबत बाप्पाला नैवेद्यात द्या केशरी रंगाचा स्वादिष्ट ‘केसर शिरा’; सोपी रेसिपी

गणेशोत्सव म्हटलं की मोदक, लाडू आणि विविध गोड पदार्थांची रेलचेल असते. यंदा बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी नेहमीच्या मोदकांसोबत काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल, तर केसर शिरा हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. रवा, साजूक तूप, दूध आणि केशर यांचा वापर करून तयार होणारा हा शिरा चवीला स्वादिष्ट आणि सुगंधाने अगदी मोहक लागतो. विशेष म्हणजे हा प्रसाद तयार करण्यासाठी फार वेळ किंवा जास्त मेहनतही लागत नाही. गणपती बाप्पाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर कुटुंबासोबत या गरमागरम शिऱ्याचा आस्वादही घेता येईल. चला तर मग, घरच्या घरी केसर शिरा कसा बनवायचा ते पाहूया.
1. केशरयुक्त दूध तयार करा: सर्वप्रथम दूध हलकं गरम करून त्यात केशराच्या काड्या घाला. हे दूध साधारण 10 ते 15 मिनिटं तसंच ठेवा. त्यामुळे केशराचा रंग आणि सुगंध दुधात छान उतरतो.
2. ड्रायफ्रूट्स भाजून घ्या: कढईत एक चमचा तूप गरम करा. त्यात काजू आणि बदामाचे तुकडे घालून हलके सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या. ते एका प्लेटमध्ये काढून बाजूला ठेवा. ड्रायफ्रूट्स जास्त भाजून जळणार नाहीत याची काळजी घ्या.
3. रव्याला छान भाजून घ्या: आता त्याच कढईत उरलेलं तूप घाला. तूप गरम झाल्यावर त्यात रवा टाका. गॅस मंद ठेवा आणि रवा सतत हलवत भाजत राहा. रव्याला हलका सोनेरी रंग येऊन त्याचा छान सुगंध दरवळू लागला की तो व्यवस्थित भाजला गेला आहे, असं समजा.
4. केशराचं दूध मिसळा: आता रव्यात हळूहळू केशर घातलेलं गरम दूध ओता. दूध घालताना रवा सतत ढवळत राहा. यामुळे शिऱ्यात गुठळ्या होणार नाहीत.
5. रवा शिजू द्या: काही मिनिटांत रवा दूध शोषून घेईल आणि फुलू लागेल. मंद आचेवर तो आणखी 2 मिनिटं शिजू द्या. या वेळी शिरा सतत हलवत राहा, जेणेकरून रवा व्यवस्थित शिजेल.
6. साखर आणि वेलची घाला: रवा शिजल्यानंतर त्यात साखर, वेलची पावडर आणि आधी भाजून घेतलेले काजू-बदाम घाला. हवे असल्यास मनुकाही याच वेळी घालू शकता.
7. शिऱ्याला अंतिम उकळी द्या: साखर वितळल्यानंतर शिरा थोडा पातळ होईल. मंद आचेवर आणखी 2 ते 3 मिनिटं शिरा शिजू द्या. तो कढईच्या कडा सोडू लागला की शिरा तयार झाला आहे.
8. बाप्पाला नैवेद्य दाखवा: गॅस बंद करा. तयार केसर शिऱ्यावर थोडे काजू-बदाम आणि मनुका घालून सजवा. गरमागरम केसर शिरा बाप्पाला नैवेद्य म्हणून अर्पण करा.
केशराचा सुगंध, साजूक तुपाची चव आणि मऊसर रव्याचा पोत यामुळे हा शिरा गणपतीच्या नैवेद्यासाठी नक्कीच खास ठरू शकतो.