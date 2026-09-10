नेहमीच्या मोदकापेक्षा बनवा ‘शाही बेसन मोदक'! बाप्पांना द्या हलवाईसारखा घरीच बनवा नैवेद्य

गणेशोत्सव म्हटलं की बाप्पांच्या आवडत्या मोदकांचा नैवेद्य आलाच. घरच्या घरी बनवलेले ताजे, शुद्ध आणि स्वादिष्ट मोदक बाप्पांना अर्पण करण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असते. पण मोदक बनवण्यासाठी मावा तयार करणे किंवा साखरेची चाशणी योग्य पाकात आणणे, हे काम अनेकांना वेळखाऊ वाटते.
तुमच्याकडेही वेळ कमी असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा. मावा आणि चाशणीशिवाय तयार होणारे शाही बेसन मोदक अगदी कमी वेळात बनवता येतात. घरात सहज उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून तयार होणारे हे मोदक चवीला खमंग, पोताने दाणेदार आणि तोंडात विरघळणारे असतात. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी बाप्पांना नैवेद्य दाखवण्यासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते.
सर्वप्रथम जाड बुडाची कढई घ्या आणि त्यात साजूक तूप मंद आचेवर गरम करा. तूप गरम झाल्यावर त्यात बेसन घाला आणि सतत ढवळत राहा. बेसन तुपात छान मिसळून घेतल्यानंतर ते मंद आचेवर सावकाश भाजा. बेसन भाजताना गॅसची आच कमीच ठेवा. काही वेळाने बेसनचा रंग किंचित सोनेरी होईल आणि त्यातून छान खमंग सुगंध यायला सुरुवात होईल. या टप्प्यावर बेसन सतत हलवत राहणे महत्त्वाचे आहे, कारण तळाला लागल्यास त्याची चव खराब होऊ शकते.
बेसन व्यवस्थित भाजून त्यातून तूप सुटू लागले की त्यात २ ते ३ चमचे दूध शिंपडा. दूध घालताच मिश्रणाला थोडा फेस येईल आणि बेसनला दाणेदार पोत मिळू लागेल. हे मिश्रण आणखी साधारण एक मिनिट परतून घ्या, जेणेकरून दुधातील अतिरिक्त ओलावा निघून जाईल.
यानंतर गॅस बंद करून भाजलेले बेसन एका मोठ्या भांड्यात काढा. मिश्रण पूर्णपणे गार होऊ देऊ नका. ते किंचित कोमट असतानाच त्यात पिठीसाखर, वेलची पूड आणि बारीक चिरलेले काजू-बदाम-पिस्ते घाला. आता सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित एकत्र करून घ्या. साखर बेसनाच्या मिश्रणात पूर्णपणे मिसळली की मोदकाचा सारणासारखा गोळा तयार होईल.
आता मोदकाचा साचा घ्या आणि त्याच्या आतील बाजूला अगदी थोडे तूप लावा. त्यामुळे मोदक साच्यात चिकटणार नाही आणि सहज बाहेर निघेल. साच्यात बेसनाचे मिश्रण भरताना ते चांगले दाबून भरा. विशेषतः कडा आणि खालचा भाग व्यवस्थित दाबल्याने मोदकाला सुंदर आणि नीटस आकार मिळतो. साचा अलगद उघडा आणि मोदक बाहेर काढा. अशाच पद्धतीने उरलेल्या मिश्रणाचेही मोदक तयार करा.
तयार झालेले हे शाही बेसन मोदक दिसायला आकर्षक आणि चवीला अगदी हलवाईच्या मिठाईसारखे लागतात. त्यात मावा किंवा चाशणीची गरज नसल्यामुळे ही रेसिपी झटपट तयार होते. उरलेले मोदक हवाबंद डब्यात ठेवून काही दिवस सहज खाता येतात. यंदाच्या गणेशोत्सवात बाप्पांना घरच्या घरी बनवलेला खमंग, दाणेदार आणि तोंडात विरघळणारा शाही बेसन मोदक नैवेद्य म्हणून नक्की करून पाहा.