तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 15, 2025, 02:29 PM IST
Janmashtami 2025: बनवा जन्माष्टमीचा खास नैवेद्य जाणून घ्या गोपाळकाल्याची पारंपरिक Recipe

How to make traditional Gopalkala: गोपालकाला हा महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक आणि प्रसिध्द प्रसाद आहे, जो विशेषतः जन्माष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाला अर्पण केला जातो. दही, पोहे, नारळ, साखर, फळे आणि फोडणी यांचा सुंदर संगम असलेला हा पदार्थ स्वादिष्ट, पौष्टिक आणि ताजेतवाने करणारा असतो. यामागे धार्मिक महत्त्वही आहे.  श्रीकृष्णाला दही, दूध आणि गोड पदार्थ अत्यंत प्रिय असल्यामुळे हा नैवेद्य त्यांच्या आनंदासाठी तयार केला जातो.

लागणारे साहित्य

पोहे – १ कप

दही – १ कप

किसलेला ताजा नारळ – ¼ कप

साखर – २ चमचे (किंवा चवीनुसार)

मीठ – चिमूटभर

डाळिंबाचे दाणे – ¼ कप

चिरलेली काकडी – ¼ कप

चिरलेले सफरचंद – ¼ कप

द्राक्षे – ¼ कप

तुप – १ चमचा

मोहरी – ½ चमचा

हिरवी मिरची – १-२ (बारीक चिरलेली)

कढीपत्ता – ६-७ पाने

कोथिंबीर – १ चमचा (बारीक चिरलेली)

कृती

सर्वप्रथम पोहे स्वच्छ धुऊन पाण्यात २-३ मिनिटं भिजत ठेवा आणि नंतर पाणी काढून टाका.

भिजवलेले पोहे मोठ्या भांड्यात घ्या.

त्यात दही, किसलेला नारळ, मीठ, साखर आणि फळांचे तुकडे (काकडी, सफरचंद, द्राक्षे, डाळिंब) घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.

आता कढईत तूप गरम करा. त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घाला.

ही फोडणी पोह्यांच्या मिश्रणावर टाका.

वरून कोथिंबीर घालून हलक्या हाताने एकत्र करा.

टिप्स

गोपालकाला गोडसर आणि हलकासा तिखटसर असा असतो, त्यामुळे साखर व मिरची यांचे प्रमाण आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकता.

फळे ताजी व रसाळ असावीत, त्यामुळे स्वाद अधिक चांगला येतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

