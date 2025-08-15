Janmashtami 2025: बनवा जन्माष्टमीचा खास नैवेद्य जाणून घ्या गोपाळकाल्याची पारंपरिक Recipe

How to make traditional Gopalkala: गोपालकाला हा महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक आणि प्रसिध्द प्रसाद आहे, जो विशेषतः जन्माष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाला अर्पण केला जातो. दही, पोहे, नारळ, साखर, फळे आणि फोडणी यांचा सुंदर संगम असलेला हा पदार्थ स्वादिष्ट, पौष्टिक आणि ताजेतवाने करणारा असतो. यामागे धार्मिक महत्त्वही आहे. श्रीकृष्णाला दही, दूध आणि गोड पदार्थ अत्यंत प्रिय असल्यामुळे हा नैवेद्य त्यांच्या आनंदासाठी तयार केला जातो.
पोहे – १ कप
दही – १ कप
किसलेला ताजा नारळ – ¼ कप
साखर – २ चमचे (किंवा चवीनुसार)
मीठ – चिमूटभर
डाळिंबाचे दाणे – ¼ कप
चिरलेली काकडी – ¼ कप
चिरलेले सफरचंद – ¼ कप
द्राक्षे – ¼ कप
तुप – १ चमचा
मोहरी – ½ चमचा
हिरवी मिरची – १-२ (बारीक चिरलेली)
कढीपत्ता – ६-७ पाने
कोथिंबीर – १ चमचा (बारीक चिरलेली)
सर्वप्रथम पोहे स्वच्छ धुऊन पाण्यात २-३ मिनिटं भिजत ठेवा आणि नंतर पाणी काढून टाका.
भिजवलेले पोहे मोठ्या भांड्यात घ्या.
त्यात दही, किसलेला नारळ, मीठ, साखर आणि फळांचे तुकडे (काकडी, सफरचंद, द्राक्षे, डाळिंब) घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.
आता कढईत तूप गरम करा. त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घाला.
ही फोडणी पोह्यांच्या मिश्रणावर टाका.
वरून कोथिंबीर घालून हलक्या हाताने एकत्र करा.
गोपालकाला गोडसर आणि हलकासा तिखटसर असा असतो, त्यामुळे साखर व मिरची यांचे प्रमाण आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकता.
फळे ताजी व रसाळ असावीत, त्यामुळे स्वाद अधिक चांगला येतो.