English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Skin and Hair Care: सणासुदीत मेकअप करताय? मग जाणून घ्या त्वचा आणि केसांचे संरक्षण कसं करायचं!

How to Protect your Skin and Hair: योग्य उत्पादने, पोषण आणि त्वचेची काळजी यामुळे तुम्ही छानप्रकारे सण साजरे करू शकता आणि सुंदर तेजाने झळकू शकता.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 2, 2025, 12:50 PM IST
Skin and Hair Care: सणासुदीत मेकअप करताय? मग जाणून घ्या त्वचा आणि केसांचे संरक्षण कसं करायचं!

How to Protect your skin and hair this festive season: भारतातील सणासुदीचा काळ नेहमीच उत्साहाने भरलेला असतो, सर्वत्र दिव्यांची रोषणाई, प्रत्येक घरात गोड पदार्थ आणि जवळजवळ रोज काही ना काही साजरा करण्याचे कारण! पण याच वेळी, आपल्या त्वचेवर आणि केसांवर याचा खूप परिणाम होतो. फटाक्यांचा धूर, तेलकट आणि गोड पदार्थ, उशिरापर्यंतच्या जागरणांमुळे त्वचा निस्तेज आणि कोरडी होते. स्वयंपाकघरात तासन्तास उभे राहणे किंवा थोडेफार पेय घेतल्यानेही त्यात भर पडते. या काळात त्वचा आणि केस तजेलदार ठेवण्यासाठी सर्वात चांगले उपाय म्हणजे साधी, नियमित दिनचर्या आणि काही उत्तम उत्पादने वापरणे. चला स्वतःची काजी कशी घ्यायची याबद्दल अभय हेल्थच्या व्यवस्थापकीय संचालक अपूर्व मोदी अधिक माहिती जाणून घेऊयात.. 

Add Zee News as a Preferred Source

हायड्रेशन 

सणासुदीच्या काळात त्वचा आणि केसांना नेहमीपेक्षा जास्त पाण्याची गरज असते! पुरेसे पाणी प्या, हलका मॉइश्चरायझर वापरा आणि सकाळी एक हायड्रेटिंग हेअर सिरम लावा. आर्द्रता न राखल्यास त्वचा सोलू लागते आणि केस कोरडे व तुटक होतात, विशेषतः फटाक्यांच्या धुराचा आणि धुळीचा जास्त संपर्क झाल्यास.

सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण 

 बऱ्याच सणांच्या उत्सवांचा काळ दिवसाच्या वेळी असतो, ज्यात सूर्यप्रकाशातील किरणे त्वचा आणि टाळूसाठी हानिकारक ठरतात. त्यामुळे ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन वापरा, तसेच UV संरक्षण देणारा लीव्ह-इन हेअर सिरम लावा, ज्यामुळे हानिकारक किरणांपासून बचाव होईल.

डिटॉक्स आणि रिफ्रेश 

प्रदूषण आणि फटाक्यांच्या धुरामुळे त्वचा आणि केस थकलेले वाटतात. हलका क्लेंझर, पौष्टिक फेस मास्क आणि सौम्य शँपूने केस धुणे हे तजेला आणि मऊपणा परत आणण्यासाठी पुरेसे असते.

घटक (Ingredients) 

अ‍ॅलोव्हेरा, व्हिटॅमिन ई आणि नैसर्गिक तेलांसारखे अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त घटक त्वचेला मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण देतात आणि पर्यावरणीय हानीपासून बचाव करतात.

अंतर्गत पोषण 

 सौंदर्य हे फक्त बाह्य नसते. आपल्या आहारात अँटिऑक्सिडंट्स, फळे, सुके मेवे आणि पाणीदार अन्नपदार्थ समाविष्ट करा. प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि ओमेगा-3 युक्त पदार्थ केस आणि त्वचेसाठी चमत्कारिक ठरतात.

आवश्यक आपत्कालीन किट

लांब चालणाऱ्या सणांच्या कार्यक्रमात एक छोटा 'सर्व्हायव्हल किट' तुमचा तारणहार ठरू शकतो. त्यात मिनी मॉइश्चरायझर, लिप बाम, हँड क्रीम, ड्राय शँपू आणि फेस मिस्ट यांचा समावेश असावा, जेणेकरून चालता-बोलता त्वचा आणि केसांची निगा राखता येईल.

संतुलन महत्त्वाचे आहे. योग्य उत्पादने, पोषण आणि त्वचेची काळजी यामुळे तुम्ही छानप्रकारे सण साजरे करू शकता आणि सुंदर तेजाने झळकू शकता.  
या सणासुदीत, तुमची ब्युटी रूटीन साधी आणि परिणामकारक ठेवा. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Skin careHair careLIFESTYLEBeauty Care Tips In marathi

इतर बातम्या

RSS Dussehra 2025 : 'पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, मित्...

महाराष्ट्र बातम्या