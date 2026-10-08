Flour Storage Tips: पिठाच्या डब्यात ठेवा 'ही' एक गोष्ट, किड्यांपासून होईल सुटका

स्वयंपाकघरात पीठ साठवून ठेवल्यानंतर काही दिवसांनी त्यात छोटे किडे किंवा घुण दिसणे ही अनेक घरांमध्ये जाणवणारी समस्या आहे. विशेषतः पोळी, भाकरी किंवा एखादा पदार्थ बनवताना पिठाच्या डब्यात किडे दिसले की सगळे पीठ फेकून द्यावे लागते. मात्र पीठ साठवताना काही साध्या गोष्टींची काळजी घेतली, तर ही समस्या टाळण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी घरात सहज उपलब्ध असलेला तमालपत्र म्हणजेच तेजपत्ता काही जण वापरतात.
पीठ ज्या हवाबंद डब्यात ठेवता, त्यात काही पूर्णपणे वाळलेली तमालपत्रे ठेवू शकता. तमालपत्राचा विशिष्ट सुगंध किड्यांना अप्रिय वाटतो, त्यामुळे त्याची उपस्थिती काही प्रमाणात किड्यांना दूर ठेवण्यास मदत करू शकते. तमालपत्राचा वास कमी झाल्यानंतर ते बदलणे चांगले. मात्र हा उपाय घरगुती स्वरूपाचा आहे आणि तो प्रत्येक वेळी घुण किंवा किड्यांचा प्रादुर्भाव रोखेलच असे नाही. जर तमालपत्राचा वास पिठाला लागू नये असे वाटत असेल, तर ते थेट पिठात ठेवण्याऐवजी डब्याच्या झाकणाच्या आतील बाजूला किंवा डब्याच्या कडेला ठेवू शकता. अशा प्रकारे पिठाशी त्याचा थेट संपर्क येणार नाही.
तमालपत्राचा वास पिठात मिसळेल का, अशी शंका अनेकांना येऊ शकते. सामान्यतः त्याचा प्रभाव फारसा जाणवत नाही. तरीही तुम्हाला सुगंध किंवा स्वादाबाबत संवेदनशीलता असेल, तर तमालपत्र थेट पिठात न ठेवणे हा चांगला पर्याय आहे. तमालपत्र डब्याच्या झाकणाला किंवा बाजूला ठेवले तरी त्याचा सुगंध डब्यात राहतो आणि पिठाशी त्याचा थेट संपर्क टाळता येतो.
तमालपत्राला विशिष्ट तीव्र सुगंध असतो. त्यामध्ये युकेलिप्टॉलसारखी सुगंधी संयुगे आढळतात. काही संशोधनांमध्ये अशा घटकांच्या कीटकांना दूर ठेवण्याच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. मात्र विशेषतः पिठातील घुण किंवा इतर साठवणीतील किडे रोखण्यासाठी तमालपत्र किती प्रभावी आहे, याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत. त्यामुळे हा उपाय पूरक घरगुती उपाय म्हणून पाहणे योग्य आहे, किड्यांपासून बचावाची हमी म्हणून नाही.
पिठात घुण लागणे ही एक समस्या आहेच; पण स्वयंपाकघरातील इतर कोरड्या पदार्थांमध्येही छोटे किडे किंवा पतंग होऊ शकतात. त्यामुळे पीठ, डाळी, तांदूळ, रवा आणि इतर धान्ये साठवताना स्वच्छता आणि योग्य पॅकिंगकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. जर एखाद्या जुन्या पॅकेटमध्ये किडे आढळले, तर ते इतर खाद्यपदार्थांपासून वेगळे ठेवा. कारण किड्यांचा प्रादुर्भाव एका पदार्थातून दुसऱ्या पदार्थात होऊ शकतो.
पिठाला किडे लागू नयेत यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे योग्य प्रकारे साठवणूक. पीठ पॅकेट उघडल्यानंतर ते तसेच ठेवण्याऐवजी घट्ट झाकण असलेल्या काचेच्या किंवा चांगल्या दर्जाच्या प्लास्टिकच्या हवाबंद डब्यात भरून ठेवणे चांगले. कागदी किंवा पातळ पॅकेजिंगमध्ये पीठ बराच काळ ठेवले तर बाहेरील किड्यांना आत जाण्याची शक्यता वाढते. डबा वापरण्यापूर्वी तो पूर्णपणे कोरडा आणि स्वच्छ आहे, याचीही खात्री करा.
पीठ सुरक्षित ठेवण्यासाठी फक्त हवाबंद डबा पुरेसा नाही. जिथे पीठ, डाळी आणि इतर किराणा सामान ठेवता, ती जागाही नियमितपणे स्वच्छ करणे गरजेचे आहे. पिठाचे कण, धान्याचे तुकडे किंवा जुने अन्नपदार्थ कपाटाच्या कोपऱ्यात पडून राहिल्यास तिथे किडे आकर्षित होऊ शकतात. त्यामुळे डबे ठेवण्याची जागा वेळोवेळी साफ करा. तसेच एखाद्या पॅकेटमध्ये किडे आढळल्यास ते लगेच वेगळे करा आणि जवळ ठेवलेल्या इतर खाद्यपदार्थांचीही तपासणी करा.
पिठाच्या डब्यात काही वाळलेली तमालपत्रे ठेवणे हा सोपा घरगुती उपाय आहे. तुम्हाला हा उपाय करून पाहायचा असेल तर तमालपत्राचा वास कमी झाल्यावर ते बदलू शकता. पण पिठाला घुण लागू नयेत यासाठी हवाबंद डबा, स्वच्छ स्टोरेजची जागा आणि योग्य पद्धतीने अन्न साठवणे या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत आणि जर पिठात आधीच मोठ्या प्रमाणात घुण किंवा किडे आढळले असतील, तर फक्त तमालपत्र घालून त्याचा वापर सुरू ठेवण्यापेक्षा ते पीठ वापरण्यापूर्वी सुरक्षिततेचा विचार करणे अधिक योग्य ठरेल.
थोडी काळजी आणि योग्य साठवणूक केल्यास पिठामध्ये घुण आणि इतर किडे लागण्याची शक्यता कमी करण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते.