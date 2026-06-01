/Tobacco History: भारतात तंबाखू कशी पोहोचली? कोलंबसच्या चुकीपासून मुघलांच्या बंदीपर्यंत; जाणून घ्या इतिहासातील रंजक प्रवास

How tobacco reached India Know History: आज भारतात तंबाखूचे सेवन करणारे अनेक आहेत. सिगारेट, बिडी, गुटखा, जर्दा, मिष्री अशा विविध स्वरूपांत तंबाखू समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, ही वनस्पती भारतात मूळची नव्हती. तंबाखूचा भारतापर्यंतचा प्रवास हा समुद्री मोहिमा, युरोपीय शोधयात्रा, मुघल साम्राज्य आणि व्यापाराच्या विस्ताराशी जोडलेला एक अत्यंत रोचक इतिहास आहे. चला भारतात तंबाखू कशी पोहोचली याबद्दल जाणून घेऊयात.
इतिहासकारांच्या मते तंबाखूचे मूळ अमेरिकन खंडात आहे. 15 व्या शतकाच्या अखेरीस युरोपीय जगाला या वनस्पतीची ओळख झाली. 1492 मध्ये ख्रिस्तोफर कोलंबस नवीन समुद्री मार्गांच्या शोधासाठी निघाला असताना त्याला अमेरिकेतील स्थानिक लोक काही वाळलेल्या पानांचा धूर ओढताना दिसले. ही पाने जाळून त्यातून निघणारा धूर ते तोंडावाटे आत घेत असत. हा प्रकार पाहून कोलंबस चकित झाला. विशेष म्हणजे त्याला आपण भारतात पोहोचलो आहोत असे वाटत होते. भारतात गांजा आणि भांग यांसारख्या पदार्थांच्या वापराबद्दल त्याने ऐकले होते. मात्र प्रत्यक्षात तो अमेरिकेत होता आणि त्याने पाहिलेली वनस्पती म्हणजे तंबाखू होती. याच घटनेमुळे युरोपला तंबाखूची ओळख झाली आणि पुढे तिचा प्रवास जगभर सुरू झाला.
अमेरिकेतून युरोपात पोहोचलेल्या तंबाखूला भारतात आणण्याचे श्रेय पोर्तुगीजांना जाते. 1498 मध्ये वास्को-द-गामा भारतात आल्यानंतर पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांचे भारतीय किनारपट्टीवरील अस्तित्व वाढले. त्यानंतर 16 व्या शतकाच्या सुरुवातीला तंबाखू भारतात दाखल झाली. त्या काळात भारतात धूम्रपानाची परंपरा आधीपासूनच अस्तित्वात होती. गांजा आणि भांग यांसारख्या पदार्थांचा वापर अनेक भागांत केला जात होता. त्यामुळे तंबाखू भारतीय समाजाने तुलनेने सहज स्वीकारली. भारतातील हवामानही तिच्या लागवडीसाठी अनुकूल असल्याने ही वनस्पती वेगाने पसरू लागली.
सुरुवातीच्या काळात गुजरातमधील काही भागांत तंबाखूची लागवड केली जाऊ लागली. मात्र त्यावेळी तिचा वापर मर्यादित प्रमाणात होता आणि मुघल दरबारापर्यंत ती अद्याप पोहोचली नव्हती.
मुघल सम्राट अकबराच्या काळातील प्रसिद्ध इतिहासग्रंथ ‘आइन-ए-अकबरी’मध्ये अनेक कृषी पिकांचा उल्लेख आढळतो. मात्र तंबाखूचा त्यात उल्लेख नसल्याने त्या काळात तिचा प्रसार फारसा झाला नव्हता, असे मानले जाते. तथापि, काही वर्षांतच परिस्थिती बदलली. मक्का आणि मदिनाहून परतलेल्या यात्रेकरूंनी तंबाखूच्या वापराबद्दल माहिती आणली. त्याच काळात बीजापूरहून परतलेल्या असद बेग या शाही अधिकाऱ्याने अकबराला सुंदर हुक्का भेट दिला. त्यामध्ये तंबाखूचा वापर करण्यात आला होता.
असे म्हटले जाते की अकबराने त्याचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शाही वैद्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आणि या नव्या पदार्थाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले. परिणामी तंबाखूला तत्काळ राजाश्रय मिळाला नाही.
सुरुवातीला काही प्रमाणात विरोध झाला असला तरी तंबाखूचा प्रसार थांबला नाही. हुक्क्याच्या माध्यमातून ती हळूहळू मुघल दरबार आणि सरदारांमध्ये लोकप्रिय होऊ लागली. फतेहपूर सिक्री येथे येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांनी आपल्या नोंदींमध्ये नमूद केले आहे की सुरुवातीला हुक्क्यात गांजाचा वापर केला जात असे. कालांतराने त्याची जागा तंबाखूने घेतली आणि हुक्का उच्चवर्गीयांच्या जीवनशैलीचा भाग बनला.
अकबरानंतर जहांगीर सत्तेवर आला तेव्हा तंबाखूचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. समाजातील विविध स्तरांपर्यंत तिचा प्रसार झाला होता. या वाढत्या व्यसनामुळे चिंतित झालेल्या जहांगीरने 1617 मध्ये संपूर्ण मुघल साम्राज्यात तंबाखूच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी घालणारा फर्मान जारी केला. मात्र हा निर्णय फारसा प्रभावी ठरला नाही. लोकांमध्ये तंबाखूची सवय इतकी वाढली होती की बंदीनंतरही तिचा वापर सुरूच राहिला. इतिहासात ही बंदी मुघल प्रशासनाच्या अपयशी प्रयोगांपैकी एक मानली जाते.
जहांगीरनंतर तंबाखूचा प्रसार आणखी वाढला. शाहजहान आणि औरंगजेब यांच्या काळात ती समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचली. अनेक प्रवाशांच्या नोंदींनुसार, त्या काळात सराय, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू सहज उपलब्ध होती. औरंगजेबाच्या काळात तंबाखूवरील काही करसवलतीही देण्यात आल्याचे उल्लेख आढळतात. त्यामुळे तिचा व्यापार अधिक वाढला आणि मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली.
तंबाखूची ओळख भारताला पोर्तुगीजांनी करून दिली असली, तरी तिचे मोठ्या प्रमाणावर व्यापारीकरण करण्याचे श्रेय इंग्रजांना जाते. वाढती मागणी लक्षात घेऊन त्यांनी तंबाखूला नगदी पीक म्हणून विकसित केले.
गुजरात, महाराष्ट्रातील कोकण, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गोवा आणि बंगालमधील अनेक भागांत तिची लागवड वाढवण्यात आली. पुढे ब्रिटिश काळात तंबाखू हा भारतातील महत्त्वाचा कृषी आणि व्यावसायिक उद्योग बनला.