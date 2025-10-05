' मी लिव-इनमध्ये राहते आणि अबॉर्शन' 19 वर्षाच्या मुलीने जे सांगितले ते ऐकून डॉक्टरांनाही बसला धक्का

नकळत्या वयात मुलं प्रेम करुन बसतात. आकर्षणाला प्रेमाचं नाव देत खूप पुढे निघून जातात. आणि मग एखादी चूक त्यांना भोगावी लागते. अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे तरुण मुली गर्भवती होतात आणि नंतर ते टाळण्यासाठी गर्भपात किट वापरतात. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शैफाली दधीची यांच्या मते, या किटचा या मुलींच्या योनी आणि गर्भाशयाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
एका प्रकरणाची आठवण करून देताना डॉ. शैफाली म्हणतात की अलीकडेच एक मुलगी गर्भपात किट मागण्यासाठी तिच्याकडे आली होती. ती मुलगी फक्त १९ वर्षांची होती. चला या प्रकरणाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये, एक मुलगी स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शैफाली दधीची यांना म्हणते, "मॅडम, मला गर्भपात किट हवी आहे." हे ऐकून, डॉक्टर आश्चर्यचकित होतात आणि उद्गारतात, "तुम्हाला गर्भपात किटची आवश्यकता आहे का? आणि तुमचे वय किती आहे?" ती मुलगी उघड करते की ती अवघ्या 19 वर्षांची आहे.
तज्ज्ञ मुलीला विचारतो, "कसे?" ती मुलगी उत्तर देते, "मॅडम, लिव्ह-इन." हे ऐकून, डॉक्टर स्पष्ट करतात की "असुरक्षित संभोग, योनीतून स्त्राव आणि खालच्या ओटीपोटात दुखणे यासारख्या गोष्टी तुम्हाला लैंगिक संक्रमित रोगांना (एसटीडी) सामोरे जातात आणि संसर्गाचा धोका वाढवू शकतात."
तज्ज्ञ म्हणतात, "यामुळे तुमच्या योनी आणि गर्भाशयाच्या आरोग्याला हानी पोहोचू शकते. भविष्यात, महिलांना यामुळे वंध्यत्वाचा सामना करावा लागू शकतो." अशा परिस्थितीत, तुम्ही गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न करताना तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागेल.'
डॉ. शैफाली म्हणतात, "जर तुम्ही वारंवार गर्भपात किट वापरत असाल तर हे किट शेवटी तुमच्या गर्भाशयाच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. शिवाय, आजकाल महिला ई-गोळ्या देखील खूप घेतात; जेव्हा जेव्हा असुरक्षित संभोग होतो तेव्हा त्या घेतल्या जातात. परंतु हे सर्व तुमच्या हार्मोनल आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते."