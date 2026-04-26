तोंड, डोके आणि घशाचा कर्करोग होण्याआधीच ओळखा, लवकर निदानाचे महत्त्व; जाणून घ्या लक्षणं

Importance of early diagnosis know the symptoms of cancer: तोंड, डोके आणि घशाचे कर्करोग (हेड अँड नेक कॅन्सर) हे जगभरात मोठ्या प्रमाणावर आढळणारे आजार आहेत. भारतात विशेषतः तोंडाचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो, ज्याचे मुख्य कारण म्हणजे तंबाखू आणि त्यासंबंधित पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात वापर. हे कर्करोग सहसा हळूहळू विकसित होतात आणि पूर्व-कर्करोग (precancerous) अवस्थेतच त्यांचे निदान झाले तर उपचार अधिक प्रभावी ठरतात आणि रुग्णाच्या जगण्याची शक्यता वाढते.
हेड अँड नेक कॅन्सर प्रामुख्याने तोंड, घसा (फॅरिंक्स) आणि आवाजपेटी (लॅरिंक्स) यांच्या आतील अस्तरातील स्क्वॅमस पेशींमध्ये विकसित होतात. कर्करोग होण्यापूर्वी या पेशींमध्ये डिस्प्लेसिया (precancerous बदल) दिसून येऊ शकतात.
हे सर्व घटक पेशींवर दीर्घकालीन परिणाम करून कर्करोग होण्याची शक्यता वाढवतात.
पूर्व-कर्करोग अवस्थेत किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यात काही लक्षणे दिसू शकतात:
ही लक्षणे नेहमी कर्करोगाचीच असतात असे नाही, पण ती कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
लवकर निदानासाठी नियमित तोंडाची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे। दंतचिकित्सक किंवा प्रशिक्षित आरोग्यतज्ज्ञांकडून केलेली तपासणी संशयास्पद बदल ओळखण्यास मदत करते. जास्त जोखमीच्या गटातील व्यक्तींनी (तंबाखू सेवन करणारे, मद्यपान करणारे, HPV संसर्ग असलेले) नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर काही संशयास्पद बदल आढळले तर बायोप्सी (gold standard) ही पुढील पायरी असते.
स्वतःची तपासणी केल्याने लवकर बदल लक्षात येऊ शकतात। आरशासमोर आणि चांगल्या प्रकाशात खालील भाग तपासा:
2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकणारे कोणतेही बदल आढळल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। ही तपासणी नियमित स्क्रीनिंगची जागा घेत नाही, पण लवकर निदानास मदत करते.
तंबाखूविरोधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाय हे या आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
बीडीआर फार्मास्युटिकल्सचे टेक्निकल डायरेक्टर डॉ. अरविंद बडीगर सांगतात की, तोंड, डोके आणि घशाचे कर्करोग हळूहळू विकसित होतात, त्यामुळे त्यांचे लवकर निदान शक्य आहे। नियमित तपासणी, योग्य जीवनशैली आणि लक्षणांकडे लक्ष देणे यामुळे या आजाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.