तोंड, डोके आणि घशाचा कर्करोग होण्याआधीच ओळखा, लवकर निदानाचे महत्त्व; जाणून घ्या लक्षणं

Cancer Care: हे कर्करोग सहसा हळूहळू विकसित होतात आणि पूर्व-कर्करोग (precancerous) अवस्थेतच त्यांचे निदान झाले तर उपचार अधिक प्रभावी ठरतात आणि रुग्णाच्या जगण्याची शक्यता वाढते

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 26, 2026, 06:24 PM IST
Importance of early diagnosis know the symptoms of cancer: तोंड, डोके आणि घशाचे कर्करोग (हेड अँड नेक कॅन्सर) हे जगभरात मोठ्या प्रमाणावर आढळणारे आजार आहेत. भारतात विशेषतः तोंडाचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो, ज्याचे मुख्य कारण म्हणजे तंबाखू आणि त्यासंबंधित पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात वापर. हे कर्करोग सहसा हळूहळू विकसित होतात आणि पूर्व-कर्करोग (precancerous) अवस्थेतच त्यांचे निदान झाले तर उपचार अधिक प्रभावी ठरतात आणि रुग्णाच्या जगण्याची शक्यता वाढते. 

हे कर्करोग कसे विकसित होतात?

हेड अँड नेक कॅन्सर प्रामुख्याने तोंड, घसा (फॅरिंक्स) आणि आवाजपेटी (लॅरिंक्स) यांच्या आतील अस्तरातील स्क्वॅमस पेशींमध्ये विकसित होतात. कर्करोग होण्यापूर्वी या पेशींमध्ये डिस्प्लेसिया (precancerous बदल) दिसून येऊ शकतात.

मुख्य जोखीम घटक:

  • तंबाखूचा वापर (धूम्रपान आणि चघळण्याचे प्रकार)
  • मद्यपानाचे जास्त प्रमाण
  • उच्च-जोखमीच्या HPV (Human Papillomavirus), विशेषतः HPV16 चा संसर्ग
  • अपुरी तोंडाची स्वच्छता (दातांवर प्लाक साचणे, हिरड्यांचे आजार)
  • तोंडाच्या आतील भागावर सतत होणारी जळजळ किंवा जखम
  • पोषणातील कमतरता (उदा. कॅरोटेनॉइड्सची कमतरता) किंवा काही जीवनसत्त्वांचे अति प्रमाण

हे सर्व घटक पेशींवर दीर्घकालीन परिणाम करून कर्करोग होण्याची शक्यता वाढवतात. 

लवकर दिसणारी लक्षणे ओळखा

पूर्व-कर्करोग अवस्थेत किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यात काही लक्षणे दिसू शकतात:

  • 2–3 आठवड्यांत न बरी होणारी तोंडातील जखम (अल्सर)
  • पांढरे डाग (ल्यूकोप्लाकिया) किंवा लाल डाग (एरिथ्रोप्लाकिया)
  • सतत घसा दुखणे किंवा गिळताना त्रास
  • 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ आवाज बसणे
  • मान किंवा तोंडात गाठ किंवा सूज

ही लक्षणे नेहमी कर्करोगाचीच असतात असे नाही, पण ती कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. 

स्क्रीनिंग आणि तपासणीचे महत्त्व

लवकर निदानासाठी नियमित तोंडाची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे। दंतचिकित्सक किंवा प्रशिक्षित आरोग्यतज्ज्ञांकडून केलेली तपासणी संशयास्पद बदल ओळखण्यास मदत करते. जास्त जोखमीच्या गटातील व्यक्तींनी (तंबाखू सेवन करणारे, मद्यपान करणारे, HPV संसर्ग असलेले) नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर काही संशयास्पद बदल आढळले तर बायोप्सी (gold standard) ही पुढील पायरी असते.

स्वतःची तपासणी: एक सोपा प्रतिबंधात्मक उपाय

स्वतःची तपासणी केल्याने लवकर बदल लक्षात येऊ शकतात। आरशासमोर आणि चांगल्या प्रकाशात खालील भाग तपासा:

  • गालांचा आतील भाग, हिरड्या आणि जीभ
  • तोंडाचा वरचा आणि खालचा भाग
  • कोणतेही रंग बदल, जखमा किंवा गाठी

2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकणारे कोणतेही बदल आढळल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। ही तपासणी नियमित स्क्रीनिंगची जागा घेत नाही, पण लवकर निदानास मदत करते.

जोखीम कमी करण्याचे उपाय

  • तंबाखूचे सर्व प्रकार पूर्णपणे टाळा
  • मद्यपान मर्यादित ठेवा
  • तोंडाची स्वच्छता राखा
  • फळे आणि भाज्यांचा समावेश असलेला संतुलित आहार घ्या
  • HPV लसीकरण (विशेषतः संबंधित कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी)

तंबाखूविरोधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाय हे या आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

आजच पावले उचला

बीडीआर फार्मास्युटिकल्सचे टेक्निकल डायरेक्टर डॉ. अरविंद बडीगर सांगतात की,  तोंड, डोके आणि घशाचे कर्करोग हळूहळू विकसित होतात, त्यामुळे त्यांचे लवकर निदान शक्य आहे। नियमित तपासणी, योग्य जीवनशैली आणि लक्षणांकडे लक्ष देणे यामुळे या आजाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

