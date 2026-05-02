CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
तुम्हीपण लहान मुलांना मोबाईल, टीव्ही दाखवत असाल तर सावधान! डोक्यावर होऊ शकतो परिणाम

तुम्ही लहान मुलांना मोबाईल, टीव्ही दाखवत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. लहान वयात सततची टीव्ही पाहणं किंवा मोबाईल पाहणं धोकादायक ठरू शकतं. याचा मुलांच्या थेट मेंदूवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 10:14 PM IST
Photo Credit - Social Media

आज काल डिजीटल जगामध्ये सातत्याने आपला वेळ दिवसाभरातील किती तरी तास मोबाईलवर जातो हे समजत नाही. जेव्हापासून घराघरांमध्ये मोबाईल आले आहेत तेव्हा पालकांमुळे त्याच्या मुलांनाही मोबाईलची सवय लागते. आजकालची मुले ही तासोंतास मोबाईलवर व्हिडिओ किंवा गेम खेळत असतात. घरातील लहान मुलं रडायला लागली किंवा त्रास द्यायला लागल्यावर घरातील सद्स्य त्यांच्या हातात मोबाईल देतात किंवा त्यांना टीव्ही लावून देतात. मात्र तुम्हीही तुमच्या मुलांच्या हातात मोबाईल किंवा त्यांना टीव्ही लावून देत असाल तर खबरदार. 

कारण याचा तुमच्या मुलांच्या मेंदूवर थेट परिणाम होऊ शकतो, ऑटिझमसारख्या विकारांचा धोका तुमच्या मुलांमध्ये वाढू शकतो.. रायपूरच्या AIIMSमध्ये करण्यात आलेल्या एका अभ्यासातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. “AIIMS रायपूरच्या मेटा अॅनालिसिसमध्ये 2 हजार 857 मुलांचा अभ्यास करण्यात आला यामध्ये लहान मुलांचा सरासरी स्क्रिन टाईम हा 2 तास 22 मिनिटं ठेवण्यात आला. अभ्यासानुसार जास्त स्क्रिनचा वापर केलेल्या मुलांमध्ये भाषिक विकास उशिरा होत असल्याचं समोर आलं आहे. डोळ्यांचा संपर्क कमी होण्याची लक्षण देखील समोर आली आहेत स्क्रिन टाईम जास्त असणारी मुलं संवादही कमी करतात. 

मुलांचा स्क्रिन टाईम जर जास्त असेल तर त्यांच्या मेंदूवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे मुलांना मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉपपासून दूर ठेवलं पाहिजे. नाहीतर मुलांमध्ये ऑटिझमचा धोका वाढू शकतो. “ऑटिझम म्हणजे एक न्यूरो-डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर ज्यात मुलांच्या संवाद, वर्तन आणि समजण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.”

18 महिन्यांखालील मुलांना स्क्रीनपासून पूर्णपणे दूर ठेवा मोबाईलऐवजी मुलांसोबत वेळ घाला, त्यांच्यासोबत संवाद साधणे गरजेचे आहे. मुलांसोबत खेळणे आणि मुलांच्या जन्मापासून त्यांचा मेंदू विकसित होईपर्यंत मुलांपासून टीव्ही, मोबाईल दूर ठेवणे गरजेचे आहे. मुलांना शांत करण्यासाठी किंवा त्यांनी त्रास देऊ नये यासाठी त्यांना मोबाईल देणे किंवा टीव्ही लावून देणं हे अतिशय सोप्प आहे, मात्र याचा परिणाम तुमच्या मुलांच्या भविष्यावर होऊ शकतो याचा विचार तुम्ही कधी केलाय का? त्यामुळे तुमच्याही घरात चिमुकले असतील तर त्यांचा स्क्रिम टाईम कमी करा, किंवा त्यांना मोबाईल, टीव्ही दाखवूच नका आणि मुलांची काळजी घ्या.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत. 

