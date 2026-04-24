Fan Electricity Bill : गरमीमुळे दिवसभर पंखा सुरु असल्यामुळे तुमचे पण लाईटचं बिल वाढतयं का? असे करा नियोजन...

जसजसा मे महिना जवळ येत आहे तसतसा आता गरमीचे तापमान देखील वाढत चालले आहे, दिवसभर घरामध्ये पंखे चालू असूनही शरीरातील उष्णता वाढत चालली आहे. मागील काही दिवसांपासून तापमानामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, त्यामुळे घरातील पंखे देखील 24 तास चालू ठेवावे लागतात. भारतामध्ये एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये उष्णता जास्त असल्यामुळे घरातील पंखे सातत्याने चालू ठेवलेले असतात. त्यामुळे या दोन महिन्यामध्ये दिवसभर पंखे चालू असल्यामुळे त्याचा परिणाम हा लाईटबीलवर पाहायला मिळतो. त्यामुळे या दोन महिन्यामध्ये विशेषत: लाईटबील जास्त भरावे लागते. आता तुम्ही या गरमीला घालवण्यासाठी तुम्ही नवा पंखा घेत असाल किंवा जुन्या पंख्याला सुधारत असाल आता तुम्हाला यामागचं गणित काय आहे हे तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
क्रॉम्प्टनने केलेल्या पोस्टनुसार त्यांनी तुमचे बील कसे कमी करता येईल याबद्दल सांगितले आहे. जर तुम्हाला तुमच्या घरातील बील कमी करायचे असल्यास तर पंख्याच्या वॅट क्षमतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तुम्ही जो पंखा खरेदी करता त्याची वॅट क्षमता किती आहे ती फॅनच्या आकारानुसार वेगवेगळी असते. वॅट हे त्या उपकरणाची क्षमता दर्शवत असते. याचा अर्थ असा की जेवढी वॅट क्षमता असणार तेवढी त्याची वीज खाण्याची क्षमता जास्त असते.
हेही वाचा - सुट्टी नाकारणे, त्रास देणारे सहकारी ठरतायेत जीवघेणे; 8 लाख+ लोकांचा ऑफिसमुळे मृत्यू! होतात 'हे' 2 आजार
30 इंच- 42 वॅट
36 इंच -55 वॅट
42 इंच -65 वॅट
48 इंच -75 वॅट
52 इंच -84 वॅट
60 इंच -92 वॅट
72 इंच- 100 वॅट
तुमच्या घरातील सिलिंगला जर 75 वॅटचा पंखा असेल तर तो दिवसा त्याला तुम्ही दोन दोन तास आणि रात्रीच्या वेळी आठ तास वापरत असाल तर मग एक दिवसामध्ये पंख्याने खर्च केलेली वीज असते. म्हणजेच एक दिवसामध्ये 75 वॅट X 24 तासामध्ये वापरलेल्या पंख्याचे तास. 75 वॅटच्या पंख्याने एका दिवसात जितकी वीज खर्च केली आहे ती 900 वॅट तास इतकी असते.