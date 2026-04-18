Akshaya Tritiya​ : अक्षय तृतीयेला अष्टलक्ष्मीची पूजा का करतात? जाणून घ्या त्याचं महत्व

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त आहे. त्यामुळे त्याला विशेष महत्व असून यादिवशी अष्टलक्ष्मीची पूजा केली जाते. शास्त्रानुसार यादिवशी लक्ष्मी देवीच्या आठ दिव्य रूपांची पूजा केली जाते ज्याला अष्टलक्ष्मीची पूजा असे म्हणतात. तेव्हा अक्षय तृतीयेच्या दिवशी अष्टलक्ष्मी पूजेचे महत्व काय तसेच याच्या आशीर्वादाने व्यक्तीला कोणते फळ मिळते याविषयी जाणून घेऊयात.
लाल रंगाचे वस्त्र परिधान केलेल्या देवीला सहा हात असतात आणि या प्रत्येक हातात देवीचे चक्र, शंख, अमृतकलश, धनुष्य बाण तसेच कमळ असते. यादिवशी पूजा केल्याने धनाची कमतरता भासत नाही.
माता लक्ष्मीचं हे रूप चार भुजांचं असतं. या स्वरूपाची पूजा केल्याने सुखांची प्राप्ती होते आणि आदिलक्ष्मी आपल्या साधकाला धन, धर्म आणि मोक्ष प्रदान करते.
धान्यलक्ष्मी माता ही भाविकाला धान्याचे सुख देते. ज्या घरात धान्यलक्ष्मीची पूजा साधना होते तिथे अन्नाची कमतरता जाणवत नाही.
हत्तीवर स्वार असलेल्या लक्ष्मीचे हे स्वरूप तिची पूजा करणाऱ्या भाविकाला राजसुख प्रदान करते असे म्हणतात. गजलक्ष्मीची पूजा केल्याने कामात यश मिळते तसेच यामुळे उत्तम शेतीचे वरदान सुद्धा लाभते.
संतानलक्ष्मी या सहा हात असलेल्या देवीची पूजा केल्याने भाविकाला सुंदर आणि गुणी संतती प्राप्त होते. संतानलक्ष्मीची पूजा केल्याने सुखी आणि संपतात परिवाराचा आशीर्वाद मिळतो.
वीरलक्ष्मी हे माता कात्यायनीचे स्वरूप मानले जाते आणि देवीची पूजा केल्यास भाविकाला धैर्य आणि आत्मविश्वास मिळतो यामुळे संकटांना सामोरे जाण्याचे बळ मिळते.
विजयलक्ष्मी ही नावाप्रमाणे विजयाचा आशीर्वाद देते. विजयलक्ष्मीची पूजा केल्यास कोर्टात काही प्रकरण सुरु असेल तर त्यात यश प्राप्त होते असे म्हटले जाते.
अक्षयतृतीयेच्या निमित्ताने विद्यालक्ष्मीची पूजा केल्याने भाविकाला बुद्धी विवेक आणि ज्ञानाचा आशीर्वाद मिळतो. तसेच याची कृपा झाल्याने व्यक्ती विविध कलांमध्ये पारंगत होते.
