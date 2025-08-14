English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्वातंत्र्य दिनी घरी जन्मलं गोडंस बाळ, निवडा 'हे' नाव; जन्मतःच देशभक्ती आणि देशप्रेम ठासून भरेल

Independence Day Baby Girl and Boy Names: जर स्वातंत्र्यदिनी तुमच्या मुलासाठी किंवा मुलीसाठी नावे शोधत असाल तर खालील पर्याय सर्वोत्तम आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 14, 2025, 09:53 PM IST
Baby Boy and Baby Girl names who born on Independence Day 2025

Independence Day 2025 : स्वातंत्र्यदिन हा आपल्या देशासाठी खूप खास दिवस आहे. जर या दिवशी तुमच्या घरात एखाद गोंडस बाळाचा जन्म झाला तर हा दिवस आणखी खास बनतो. अशा परिस्थितीत, तुम्ही तुमच्या मुलाचे नाव देशभक्तांच्या नावांवर ठेवू शकता, जेणेकरून त्यांच्यात देशाप्रती शौर्य आणि समर्पणाची भावना नेहमीच राहील.

लक्ष्मी

झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वात प्रमुख महिलांपैकी एक होत्या. त्यांचे नाव 'लक्ष्मीबाई' हे दोन शब्दांपासून बनले आहे - 'लक्ष्मी' जे हिंदू देवी लक्ष्मीचे नाव आहे आणि 'बाई' जे आदराचे प्रतीक आहे. लक्ष्मीबाई म्हणजे 'समृद्धी आणि आदराची देवी'.

सावित्री

सावित्रीबाई फुले या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका आणि समाजसुधारक होत्या. त्यांचे नाव 'सावित्री' म्हणजे 'सूर्याची कन्या' आणि 'बाई' म्हणजे 'आदरणीय स्त्री'. सावित्रीबाईंचे नाव आदर आणि शिक्षणाचे प्रतीक आहे. सावित्री हे नाव एकेकाळी खूप लोकप्रिय होते.

अरुणा

अरुणा असफ अली या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख नेत्या होत्या. त्यांचे नाव 'अरुणा' म्हणजे 'सकाळचा पहिला किरण' आणि 'असफ अली' हे त्यांच्या पतीचे नाव आहे. अरुणा हे नाव नवीन सुरुवात आणि आशेचे प्रतीक आहे. अ अक्षर असलेले अरुणा हे नाव एकेकाळी खूप लोकप्रिय होते.

कमला

जवाहरलाल नेहरूंच्या पत्नी कमला नेहरू स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे सहभागी होत्या. कमला हे नाव 'कमल' या पवित्र फुलापासून बनले आहे, जे हिंदू धर्मातील पवित्रतेचे प्रतीक आहे. कमला म्हणजे 'शुद्धता आणि सौंदर्याचे प्रतीक'.

सुचेता

सुचेता कृपलानी या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख नेत्या आणि उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होत्या. 'सुचेता' म्हणजे 'चांगल्या विचारांचे' आणि 'कृपलानी' हे त्यांच्या पतीचे नाव आहे. सुचेताचे नाव बुद्धिमत्ता आणि नेतृत्व प्रतिबिंबित करते.

अवंती

अवंतीबाई भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक नायिका होत्या. 'अवंती' हे एका प्राचीन भारतीय शहराचे नाव आहे आणि 'बाई' म्हणजे 'सन्मानित महिला'. अवंतीबाईंचे नाव धैर्य आणि सन्मानाचे प्रतीक आहे.

सुभद्रा

सुभद्रा कुमारी चौहान या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख महिला नेत्या आणि कवयित्री होत्या. 'सुभद्रा' म्हणजे 'चांगली' आणि 'कुमारी' म्हणजे 'कुमारी मुलगी'. सुभद्रा हे नाव पवित्रता आणि साधेपणा दर्शवते.

कल्याणी  

कल्याणी ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख महिला नेत्या होती. 'कल्याणी' म्हणजे 'शुभ'. कल्याणी हे नाव शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे.

अनसूया

अनसूया साराभाई भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रमुख महिला नेत्या होत्या. 'अनसूया' म्हणजे 'शुद्ध आणि पवित्र'.

स्वातंत्र्यदिनी मुलांची नावे

चंद्रगुप्त
अशोक
शिवाजी
भगत सिंह
सुभाष चंद्र
सरदार
गांधी
सुभाष
भारत
हिंदुस्तान
हिमालय
इंद्रधनुष
आकाश
वायु
वीर,
शूरवीर
बहादुर
देशभक्त
सच्चा
निष्ठावान
दृढ़
अटल
पर्वत
सूर्य
चंद्रमा
तारा
वन
मेघ
सागर

स्वातंत्र्यदिनी मुलींची नावे

राणी
गंगा
लक्ष्मीबाई
इंदिरा
सरोजिनी
विदुषी
चांदनी
अब्बू
भारती
हिंदुस्तानी
हिमावती
गंगायत्री
यमुना
लक्ष्मी
इंद्राणी
आकाशी
वायुवती
वीरांगना
शूरवीरा
बहादुरी
देशभक्ती
सच्ची
निष्ठा
दृढ़
अटल
पर्वता
सूर्या
चंद्रमा
तारा
चंद्रिका
वना
मेघा

