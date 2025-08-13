Independence Day Wishes in Marathi: माझा देश माझा अभिमान... स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

2025 च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तुमच्या प्रियजनांना देशभक्तीपर आणि अभिमानास्पद शुभेच्छा पाठवा. या खास दिवशी भारताच्या स्वातंत्र्याचा, त्यागाचा आणि एकतेचा सन्मान करा. हिंदीमध्ये लिहिलेल्या सुंदर आणि हृदयस्पर्शी शुभेच्छा तुमचा संदेश अधिक खास बनवतील. जय हिंद!
1. भारताची संस्कृती, विविध धर्म आणि निसर्ग संपदा जगातील सर्वात लोकशाही असलेल्या देशाला माझे नमन, माझ्या समस्त भारतीय बांधवांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!!
2. चंद्राच्या दक्षिण भागावर पोहचण्याची किमया आपल्या शास्त्रज्ञांनी केली. साऱ्या भारतीयांची मान उंचावली, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
3. भारत जगात चौथी आर्थिक महासत्ता बनला, अभिमान आहे मला माझ्या देशाचा, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
4. भारत नेहमीच पाकिस्तानला क्रिकेटच्या मैदाना अन् युद्धाच्या मैदानाताही लोळवतो. माझा देश महान, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
5. भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे जगात आपली छाप सोडली. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
6. ऑपरेशन सिंदूर फक्त एक मोहिम नाही तर तो रक्त सांडलेल्या जवानांचे आणि निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूचा बदला आहे. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
7. माझा देश माझा अभिमान, राष्ट्रभक्ती सर्वांच्या अंगात संचारत राहो आणि हा देश उत्तरोत्तर प्रगती करत राहो. जय भारता.. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
8. देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो.. तो आम्हाला प्राणाहून प्रिय आहे. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
9. विजयी विश्वतिरंगा प्यारा झंडा उँचा रहे हमारा, माझ्या भारत मातेच्या चरणी नमन, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
10. हे स्वातंत्र्य लाखो,शहीदांच्या प्राणार्पणाने आणि संघर्ष, बलिदानाने मिळालेले आहे. महात्मा गांधी ते भगतसिंग सर्व त्या महापुरुषांना नमन. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!