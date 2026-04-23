GK Story : सरकारी कार्यालयाच्या खुर्च्यावर का असतो पांढऱ्या रंगाचा टॉवेल? कारण फारच Interesting

पांढऱ्या टॉवेलशिवाय सरकारी खुर्ची म्हणजे सायरनशिवाय पोलिसांच्या जीपसारखी आहे. भारतातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जा तुम्हाला हेच दृश्य दिसेल. एका सरकारी ऑफिसच्या कार्यालयात स्टीलची कपाटे, फायलींचे ढीग, डोक्यावर मध्यभागी गरगर फिरणारा पंखा आणि खुर्चीवर एक स्वच्छ, पांढऱ्या टॉवेलने सजवलेली वरिष्ठ अधिकाऱ्याची फिरणारी खुर्ची. सरकारी ऑफिस आणि पांढऱ्या रंगाचं टॉवेल याचा काय संबंध आहे? अशा पद्धतीच्या ठेवणीमागे कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. मात्र इतिहासकार, निवृत्त अधिकारी सांगतात की, सरकारी कार्यालयात येणारा अधिकारी हा प्रवास करुन यायचा त्यामुळे घाम पुसण्यासाठी किंवा स्वच्छतेसाठी टॉवेल असायचा. एवढंच नव्हे तर अनेक सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांची घरं ही एकाच ठिकाणी असायची त्यामुळे तो होमली फिल असल्यामुळे टॉवेल ठेवला जायचा.
एअर कंडिशनर, तापमान-नियंत्रित कार्यालये आणि एर्गोनॉमिक फर्निचर येण्यापूर्वी, भारतातील उन्हाळा अतिशय तीव्र असायचा. अधिकारी अनेकदा उष्णता आणि धुळीत प्रवास करायचे, कधी घोडागाडी, रेल्वे किंवा लांबच्या रस्त्याने. कार्यालयात पोहोचेपर्यंत, त्यांच्यासोबत घाम आणि मळही असायचा. अशावेळी स्वच्छतेसाठी पांढऱ्या रंगाचा टॉवेल ठेवला जायचा.
त्याने चेहरा आणि मान पुसता येत होती. ते खुर्चीच्या गादीचे संरक्षण करत होते. ते घाम शोषून घेत होते. ते धुण्यास आणि बदलण्यास सोपे होते. ज्या देशात अनेक लोक रोज केसांना तेल लावत असत, तिथे त्यामुळे खुर्चीची पाठ स्वच्छ राहत असे. जे एक व्यावहारिक कार्यालयीन व्यवस्थापन म्हणून सुरू झाले होते, त्याला हळूहळू दुसरा उद्देश प्राप्त झाला.
सर्वात वरिष्ठ व्यक्तीला टॉवेल लावलेली खुर्ची मिळू लागली. पाहुण्यांना साधी बसण्याची जागा मिळाली. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना साध्या खुर्च्या मिळाल्या. एखादा महत्त्वाचा पाहुणा आला की, दुसरी टॉवेल लावलेली खुर्ची अचानक दिसायची. तसेच पांढरा टॉवेल हा सरकारी कार्यालयाचा अविभाज्य भाग बनला.
“ब्रिटिश गेले, घोडे गेले, पण टॉवेल राहिले!” ही पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालत आली आहे. त्या काळी अधिकारी घोड्यावरून प्रवास करत असत, त्यामुळे धुळीने कपडे खराब होऊ नयेत आणि घाम पुसता यावा यासाठी खुर्चीवर टॉवेल ठेवला जाई.
पांढरा रंग स्वच्छता, सुव्यवस्था आणि औपचारिकता दर्शवतो. त्यावर डाग लवकर दिसतात, त्यामुळे तो वारंवार बदलावा लागतो. एक स्वच्छ पांढरा टॉवेल खुर्चीला एक वेगळा, जवळजवळ औपचारिक लुक देतो. खुर्चीवर सफेद टॉवेल असणे म्हणजे तिथे कोणीतरी महत्त्वाचा अधिकारी बसतो, अशी एक सामाजिक ओळख निर्माण झाली आहे.