CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
GK Story : सरकारी कार्यालयाच्या खुर्च्यावर का असतो पांढऱ्या रंगाचा टॉवेल? कारण फारच Interesting

GK News : सरकारी कार्यालयांमध्ये गेलो की, पहिलं लक्ष जातं ते तेथील खुर्च्यांकडे. या खुर्च्यांवर कायमच पांढऱ्या रंगाचे टॉवेल असतात. सरकारी कार्यालयांची एक ठराविक ठेवण असते. यामध्ये अनेकदा प्रश्न पडतो की, पांढऱ्या रंगाचे टॉवेल आणि सरकारी ऑफिसचा काय संबंध आहे? जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 06:24 PM IST
पांढऱ्या टॉवेलशिवाय सरकारी खुर्ची म्हणजे सायरनशिवाय पोलिसांच्या जीपसारखी आहे. भारतातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जा तुम्हाला हेच दृश्य दिसेल. एका सरकारी ऑफिसच्या कार्यालयात स्टीलची कपाटे, फायलींचे ढीग, डोक्यावर मध्यभागी गरगर फिरणारा पंखा आणि खुर्चीवर एक स्वच्छ, पांढऱ्या टॉवेलने सजवलेली वरिष्ठ अधिकाऱ्याची फिरणारी खुर्ची. सरकारी ऑफिस आणि पांढऱ्या रंगाचं टॉवेल याचा काय संबंध आहे? अशा पद्धतीच्या ठेवणीमागे कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. मात्र इतिहासकार, निवृत्त अधिकारी सांगतात की, सरकारी कार्यालयात येणारा अधिकारी हा प्रवास करुन यायचा त्यामुळे घाम पुसण्यासाठी किंवा स्वच्छतेसाठी टॉवेल असायचा. एवढंच नव्हे तर अनेक सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांची घरं ही एकाच ठिकाणी असायची त्यामुळे तो होमली फिल असल्यामुळे टॉवेल ठेवला जायचा. 

पांढऱ्या टॉवेलची सुरुवात कशी झाली असावी

एअर कंडिशनर, तापमान-नियंत्रित कार्यालये आणि एर्गोनॉमिक फर्निचर येण्यापूर्वी, भारतातील उन्हाळा अतिशय तीव्र असायचा. अधिकारी अनेकदा उष्णता आणि धुळीत प्रवास करायचे, कधी घोडागाडी, रेल्वे किंवा लांबच्या रस्त्याने. कार्यालयात पोहोचेपर्यंत, त्यांच्यासोबत घाम आणि मळही असायचा. अशावेळी स्वच्छतेसाठी पांढऱ्या रंगाचा टॉवेल ठेवला जायचा. 

एकाचवेळी अनेक उपाय 

त्याने चेहरा आणि मान पुसता येत होती. ते खुर्चीच्या गादीचे संरक्षण करत होते. ते घाम शोषून घेत होते. ते धुण्यास आणि बदलण्यास सोपे होते. ज्या देशात अनेक लोक रोज केसांना तेल लावत असत, तिथे त्यामुळे खुर्चीची पाठ स्वच्छ राहत असे. जे एक व्यावहारिक कार्यालयीन व्यवस्थापन म्हणून सुरू झाले होते, त्याला हळूहळू दुसरा उद्देश प्राप्त झाला.

पांढरा टॉवेल संस्कृतीचा भाग 

सर्वात वरिष्ठ व्यक्तीला टॉवेल लावलेली खुर्ची मिळू लागली. पाहुण्यांना साधी बसण्याची जागा मिळाली. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना साध्या खुर्च्या मिळाल्या. एखादा महत्त्वाचा पाहुणा आला की, दुसरी टॉवेल लावलेली खुर्ची अचानक दिसायची. तसेच पांढरा टॉवेल हा सरकारी कार्यालयाचा अविभाज्य भाग बनला.

ब्रिटिश गेले, टॉवेल राहिला

“ब्रिटिश गेले, घोडे गेले, पण टॉवेल राहिले!” ही पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालत आली आहे. त्या काळी अधिकारी घोड्यावरून प्रवास करत असत, त्यामुळे धुळीने कपडे खराब होऊ नयेत आणि घाम पुसता यावा यासाठी खुर्चीवर टॉवेल ठेवला जाई.

पांढराच का?

पांढरा रंग स्वच्छता, सुव्यवस्था आणि औपचारिकता दर्शवतो. त्यावर डाग लवकर दिसतात, त्यामुळे तो वारंवार बदलावा लागतो. एक स्वच्छ पांढरा टॉवेल खुर्चीला एक वेगळा, जवळजवळ औपचारिक लुक देतो.  खुर्चीवर सफेद टॉवेल असणे म्हणजे तिथे कोणीतरी महत्त्वाचा अधिकारी बसतो, अशी एक सामाजिक ओळख निर्माण झाली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

