गॅसच्या अभावी इंडक्शन कुकटॉप वापरता? 'या' 5 चुका टाळा नाहीतर महागात पडेल

Carefull Use Of Induction Cooktop: आजकाल घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंडक्शन कुकटॉपचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. गॅस सिलिंडरची कमतरता असल्यामुळे अनेकजण इंडक्शन स्टोव्हला पसंती देत आहेत. वीजेवर चालणारे हे उपकरण स्वयंपाकासाठी आवश्यक उष्णता जलद देते आणि ऊर्जा देखील तुलनेने कमी खर्च होते. मात्र इंडक्शन कुकटॉप वापरताना काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असते. चुकीचे भांडे किंवा चुकीची पद्धत वापरली तर कुकटॉप खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे काही प्रकारच्या वस्तू आणि भांडी इंडक्शनवर वापरणे टाळणे चांगले मानले जाते. खाली दिलेल्या काही साध्या टिप्स लक्षात ठेवल्या तर इंडक्शन कुकटॉप अधिक सुरक्षितपणे वापरता येतो.
कास्ट आयर्नची भांडी इंडक्शनसाठी योग्य मानली जातात कारण ती चुंबकीय धातूपासून बनलेली असतात. पण काही कास्ट आयर्न भांड्यांचा तळ खडबडीत असतो. अशा भांड्यांमुळे इंडक्शनच्या काचेच्या पृष्ठभागावर ओरखडे पडू शकतात. त्यामुळे शक्यतो गुळगुळीत तळ असलेली कास्ट आयर्नची भांडी वापरणे अधिक सुरक्षित ठरते.
तळ समतल नसलेली किंवा थोडी वाकडी झालेली भांडी इंडक्शनवर ठेवली तर उष्णता समान पसरत नाही. त्यामुळे अन्न काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी शिजू शकते. शिवाय यामुळे कुकटॉपच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे इंडक्शनसाठी नेहमी सपाट तळ असलेली भांडीच वापरणे योग्य आहे.
इंडक्शन कुकटॉप चुंबकीय तत्त्वावर काम करतो. त्यामुळे अॅल्युमिनियम, तांबे किंवा काचेची भांडी इंडक्शनवर योग्य प्रकारे गरम होत नाहीत. अशा भांड्यांचा वापर केल्यास स्वयंपाक करण्यास जास्त वेळ लागू शकतो. त्यामुळे स्टेनलेस स्टील किंवा कास्ट आयर्नसारख्या चुंबकीय धातूंची भांडी वापरणे उत्तम मानले जाते.
इंडक्शन कुकटॉप चालू असताना त्यावर प्लास्टिक किंवा कागद ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. उष्णतेमुळे हे पदार्थ वितळू शकतात किंवा आगही लागू शकते. त्यामुळे कुकटॉपच्या जवळ अशा वस्तू ठेवणे टाळावे.
इंडक्शन कुकटॉप साफ करताना कठीण स्क्रबर किंवा खडबडीत क्लीनर वापरू नयेत. यामुळे पृष्ठभागावर ओरखडे पडू शकतात आणि उपकरणाची चमकही कमी होऊ शकते. त्याऐवजी मऊ कापड किंवा स्पंज वापरून हलक्या हाताने स्वच्छता करणे अधिक योग्य आहे.
इंडक्शन कुकटॉप वापरताना या छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर उपकरणाची आयुष्य वाढते आणि स्वयंपाकही अधिक सुरक्षितपणे करता येतो. योग्य भांडी आणि योग्य पद्धत वापरणे हेच इंडक्शन स्टोव्ह सुरक्षित ठेवण्याचे सर्वात सोपे रहस्य मानले जाते.